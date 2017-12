Die Welt: Čistote ovzdušia by pomohli umelé stromy

26. feb 2003 o 14:08 © TASR 2003

Berlín 26. februára (TASR) - Umelý strom by mohol už v blízkej budúcnosti absorbovať zo vzduchu prebytočný oxid uhličitý, ktorého prítomnosť v atmosfére vedie k zmene zemskej klímy. Podobne ako živé rastliny by aj umelý strom pracoval na princípe fotosyntézy a zo vzduchu by odstraňoval oxid uhličitý. Mohol by pritom prevziať "prácu" tisícky živých stromov, píše o najnovšom projekte kolektívu geofyzikov z univerzity v New Yorku dnešné vydanie nemeckého denníka Die Welt.

Pri umelom superstrome nehrá predbežne nijakú úlohu krása, ale funkčnosť. "Vyzerá ako žrď z futbalovej bránky ovešaná žalúziami, jeho výkon si však zaslúži obdiv," vyhlásil vedec Klaus Lackner.

V primeranej veľkosti dokáže umelý strom počas jedného roka pohltiť z ovzdušia 90.000 ton oxidu uhličitého. Toľko splodín vyprodukuje 15.000 áut. O odchyt emisií sa starajú umelé listy, lamely s vrstvou vápennej vody, ktoré viažu na seba škodlivú látku a uchovávajú ju, informuje nemecký denník.

Tieto plány sú viac-menej v štádiu prvých pokusov. Problémom napríklad zostáva, ako sústavne zvlhčovať povrch umelých listov a zväčšiť ich ukladaciu schopnosť. Lamely sa totiž napĺňajú oxidom uhličitým veľmi rýchlo.

Vedci z New Yorku sú presvedčení, že umelý strom má svoj význam. Ani jedna z doterajších prognóz totiž nepredpokladá, že by ľudia mali prestať v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti využívať ropu a zemný plyn. Umelé stromy možno "zasadiť" všade, užitočné by boli napríklad pozdĺž ciest.

Newyorskí vedci vyrátali, že štvrťmilióna takýchto "výpestkov", rozmiestnených na celom svete by dokázalo absorbovať celoročnú produkciu oxidu uhličitého v objeme 22 miliárd ton, uzatvára Die Welt.