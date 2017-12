The X-Files: Resist or Serve - dokážete čeliť pravde?

Zložky prípadov označených Akty X boli znovu otvorené! Mulder & Scully, dvojka agentov FBI vyšetrujúcich mysteriózne prípady je späť! Vivendi Universal Games a Fox Interactive oznámili prípravu novej hry na motívy svetoznámeho seriálu Akty X na konzol

26. feb 2003 o 13:14 Milo Gracík

y Xbox a PlayStation 2. Vývoj má na starosti firma Black Ops, o distribúciu sa postará Sierra Entertainment. Aj keď seriál už skončil, neohrození agenti tak skoro do dôchodku neodídu.

Ostatné spracovanie Aktov X na konzolách nebolo práve najkvalitnejšie, takže po zabudnutom interaktívnom filme X-Files: The Game z PSX nás čaká poriadny survival horor, spracovaný spôsobom nie nepodobným sérii Resident Evil, avšak s hrôzubudiacimi prvkami zo Silent Hill. V tomto prípade sa bude jednať o plne 3D prostredie, zobrazené z pohľadu tretej osoby. Nosnou ideou hry je vyvážený mix dobrodružných elementov s akčnými prvkami, inteligentnými hlavolamami a živými dialógmi hlavných postáv. Spracovanie bude naprosto autentické, verne sa pridŕžajúc TV seriálu, čoho dôkazom je množstvo prevzatých prvkov, od hudby, zvukov, scenérií, dabingu až po zosnímanie pohybu hercov a následnú aplikáciu na ich herné modely.

Pozitívom, aj keď nie novinkou je možnosť hrať hru raz za Muldera, raz za Scully(ovú), pričom každý disponuje špecifickými vlastnosťami. Štýl hry je teda pre každú z postáv iný, hra s Mulderom bude viac akčná, plná bojových situácií. So Scully(ovou) budete zase riešiť viac hádaniek, vrátane využitia jej lekárskych znalostí s možnosťou použitia operačného sálu (žeby sa dalo aj pitvať?:-). Kooperatívny režim dvoch hráčov je v tomto prípade zbožným prianím, podporovaný je iba singleplayer, pričom druhý z agentov má vlastnú inteligenciu, umelú. Tak, či onak, spolupráca obidvoch agentov bude dôležitým herným aspektom. Repertoár predmetov a zbraní bude vychádzať z vybavenia skutočných agentov FBI, ako sme mali možnosť vidieť v seriáli, napr. nepriestrelná vesta, pištoľ Glock, brokovnica, baterka. Posledný menovaný predmet zohráva dôležitú úlohu priamo v hre (Podobne ako v Alone In The Dark IV.). Bude to prvok veľmi efektný, ale zároveň aj efektívny, keďže umožní agentom skúmať temné kúty miestností, hľadať tajné miestnosti, preskúmavať zásuvky a na rôznych objektoch odhaľovať skryté stopy vedúce k riešenie hlavolamov. No a nakoniec môžete baterkou "baciť" neposlušného zombíka do hlavy:-).

Príbeh pozostáva z troch pôvodných epizód, priamo od tvorcov televíznej série, pričom každá epizóda pozostáva z dvoch častí, čo dáva dohromady cca 15 hodín hrania pre každú z postáv. Samozrejmosťou je aj dabing väčšiny postáv ich TV predstaviteľmi, vrátane hlavných protagonistov, teda David Duchovny ako Muldera a Gillian Anderson ako Scully(ová). Neprídete ani o legendárne postavy ako tvrďácky šéf Skinner, nesympatický tajuplný Fajčiar (Smoking Man), či trojku nápomocných Osamelých strelcov (Lone Gunmen). O autentický dynamický soundtrack sa postarajú tvorcovia hudby TV série.

Mulder a Scully(ová) cestujú do malého zapadnutého mestečka Red Falls kdesi v Rocky Mountains (štát Colorado) vyšetriť sériu zvláštnych vrážd spojených s paranormálnymi zjaveniami (duchovia, nemŕtvy, apod.). Po stopách neľudského vraha sa dostanú do tajného výskumného zariadenia, kdesi v sibírskej pustatine; aby ich nakoniec vyšetrovanie zaviedlo až do pochovanej mimozemskej vesmírnej lode, kde sa budú snažiť prísť na koreň záhade čierneho oleja (znalí Aktov X iste vedia o čo ide) a zabrániť mimozemskej kolonizácii našej planéty. Aspoň pre tento krát. Či sa im to podarí alebo nie, už záleží iba na vašej šikovnosti.

Vydanie titulu The X-Files: Resist or Serve očakávajte v lete tohto roku. Samozrejme, iba pre Xbox a PS2 (aspoň zatiaľ).