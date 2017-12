Alcatel OT715

Alcatel uviedol na začiatku roka na náš trh svoju novinku určenú pre manažérov – One Touch 715. Elegantný telefón s veľkým monochromatickým displejom prišiel na trh neskoro – konkurencia už dávno ponúka farebné displeje. Napriek tomu je OT715 pozoruhodný

26. feb 2003 o 11:25 Marián Pavel - SME online

mobil. Prečo?

Dizajn telefónu zaručene vzbudí pozornosť všade tam, kde sa s ním objavíte. Telefónu dominuje veľký namodro podsvietený displej so štyrmi odtieňmi šedej (100 x 150 bodov), kryt telefónu tvorí pekne vyzerajúca kombinácia šedohnedej a striebornej metalízy. V spodnej časti telefónu chýbajú tradičné konektory a je ukončená šikminou. Alcatel už tradične umiestňuje konektor napájania z elektrickej siete do vrchnej časti telefónu zboku, po ním je aj vstup pre slúchadlá a externé zariadenia. Na druhom boku telefónu je osobné tlačidlo, ktoré možno naprogramovať. Konektor na pripojenie dátového kábla sa nachádza netradične na zadnej strane telefónu pod batériou. Zabudovaná anténa je schovaná pod efektným umelohmotným nalešteným krytom s vygravírovaným znakom zavináča. Vo vrchnej časti telefónu je zabudované netradične veľké irDA.

Ďalšie netradičné riešenie sa nachádza v zadnom kryte telefónu – priamo naň je totiž pripevnená batéria.

Klávesnica

Klávesy OT715 sú príjemne veľké a tuhé, na klávesnici sa dobre píše. Ako každý iný Alcatel, aj OT715 má spojené tlačidlo prijatia a ukončenia hovoru do jedného. Nechýba však štandardné tlačidlo „C“, ktorým nielen rušíte akciu, alebo mažete text, ale aj napríklad jedným stlačením vypnete zvonenie hovoru, ktorý nechcete alebo nemôžete zodvihnúť.

Displej

Na veľkom displeji sa zobrazuje dátum a čas, stav batérie, úroveň signálu a, samozrejme, kód operátora. Najväčšiu plochu zaberá zvolená tapeta (ak si zvolíte analógové zobrazenie času, tapetu nahradia hodiny).

Ovládanie

Animované menu tvoria ikonky s textovým popisom (nastaviť môžete aj zobrazovanie ikoniek bez textu), listujete v nich vo vertikálnom smere joystickom. Orientácia je v menu veľmi jednoduchá, začlenenie funkcií intuitívne. Po mesačnom aktívnom teste telefónu musíme skonštatovať, že rýchlosť systému Alcatelu OT715 je bezkonkurenčná. Práve tento model patrí medzi najrýchlejšie telefóny na trhu, pri štandardne naplnenej pamäti má systém pri listovaní neskutočne rýchle odozvy a na požiadavky reaguje bez zdĺhavého čakania. Za celý čas používania telefónu sme nevideli starú známu ikonku presýpacích hodín alebo vetu „Čakajte prosím“.

Skrátenú navigáciu poskytuje joystick – môžete si nakonfigurovať funkcie, ktoré sa pri smerovom pohybe joysticku spustia. Štandardne je nastavený telefónny zoznam a SMS.

Mimochodom, joystick Alcatelu trpí rovnakým neduhom ako joysticky iných telefónov (trebárs Sony Ericsson T68, alebo Panasonic GD67) – jeho ovládanie je náročné a vyžaduje cvik – inak stlačíte všetko možné len nie to, čo ste pôvodne chceli.

Na systéme Alcatelu je zaujímavé prepracované podmenu jednotlivých položiek, v ktorých sa orientujete horizontálnym pohybom joysticku. Samotná hlavná vetva menu je preto oveľa prehľadnejšia a zároveň sa rýchlejšie dostanete k vybranej podpoložke.

Funkcie telefónu sú prispôsobené predovšetkým manažérom. OT715 má veľmi pekne spracovaný kalendár, diár a poznámky, orientácia na šírku displeja umožňuje zobraziť množstvo položiek a zadávanie úloh je praktické a rýchle. Kalendár je rozdelený po týždňoch a mesiacoch.

Okrem SMS telefón podporuje aj EMS, správy možno vytvárať aj v prediktívnom režime Zi a odoslať ich viacerým užívateľom naraz.

Na personalizáciu telefónu slúži položka Moje voľby.

16-tónové polyfónne zvonenie je originálne a Alcatel ako jeden z mála výrobcov stavil aj na vtipné zvuky (štebotanie vtákov, bučanie kravy, škrekot opice, kukanie kukučky atď.). Telefón si môžete personalizovať aj nastavením tapety a šetriča obrazovky (podporuje aj animované obrázky). Rovnako si možno nastaviť animáciu alebo text, ktorá sa zobrazí pri zapnutí/vypnutí telefónu. Na displeji si môžete nastaviť dve veľkosti zobrazovaného textu. Praktická možnosť ako si telefón prispôsobiť je nastavenie skrátenej voľby prostredníctvom deviatich kláves, stačí ak ich dlhšie podržíte a funkcia sa spustí.

Rovnako sa dá naprogramovať osobné tlačidlo na boku telefónu, zvláda dve funkcie – na krátke a dlhé tlačenie.

Telefón disponuje funkciou hlasového vytáčanie (20 položiek) a hlasového ovládania (tiež 20 položiek), hlasom môžete ovládať takmer všetky kľúčové funkcie.

Pre tých, ktorí disponujú hudobným sluchom a výtvarným talentom sú určené funkcie na zloženie vlastnej melódie a nakreslenie vlastného obrázku na displej. Oveľa väčšie možnosti však ponúka softvér v pribalenom dátovom sete, o ktorom sa zmienime neskôr.

Ďalšie funkcie telefónu sú štandardné – kalkulačka, konvertor, budík, čas (s dvomi časovými pásmami), hlasové poznámky (60 sekúnd), konvertor meny a synchronizácia. Pomocou tejto funkcie môžete synchronizovať dáta priamo z telefónu.

Alcatel OT715 má veľmi podarené hry – konečne jeden výrobca vypočul užívateľov a pripravil hry so zvukom! Napriek tomu, že ich hráte na čiernobielom displeji, so zvukmi majú šťavu. Alcatel ich pripravil v spolupráci so známou hernou firmou Infogrames. Killer Expo je klasická vesmírna strieľačka, Run Run Run je plošinová skákačka a Botwar pre mňa komplikovaná tímová hra s robotmi. Ako jeden z mála Alcatel umožňuje nakonfigurovať vlastné klávesy, s ktorými sa vám najlepšie hrá. Takisto si môžete zvuky k hre vypnúť, ak ste v prostredí, kde by rušili.

WAP 1.2.1 je dnes štandard, nadštandardný je GPRS triedy 10, ktrý momentálne predstavuje špičku.

Spolu s manažérskymi funkciami má OT 715 aj veľkú pamäť. Do telefónneho zoznamu dostanete až 800 kontaktov s 9 poliami na záznamy, 1000 položiek v diári a 60 položiek v pripomienkovači. Ku každému kontaktu tiež môžete pridať špecifické zvonenie a obrázok volajúceho. Prostredníctvom WAPu môžete do telefónu sťahovať aj ďalšie obrázky a zvonenia, či hry.

Softvér

K telefónu dostanete pribalený aj dátový kit, ktorý výrazne rozširuje jeho možnosti. Vytknúť možno Alcatelu iba to, že na pripojenie k PC zvolil COM port a nie USB a tak je so spojazdnením pripojenia len oštara a k niektorým notebookom telefón nepripojíte vôbec. Nám sa napríklad pod Windows 2000 podarilo telefón sprevádzkovať bez problémov len cez irDA. Na priloženom CD nájdete niekoľko praktických aplikácií.

Alcatel PC Software Suite v sebe skrýva niekoľko podaplikácií, ktoré sú prakticky rozdelené do skupín podľa toho, čo chce užívateľ robiť.

Funkcia Synchronizovať (spustí softvér Intellisync) slúži na synchronizáciu dát organizéra a kontaktov v telefóne s PC. Softvér je kompatibilný s Microsoft Outlook 97/98/2000 a Lotus Notes 4.5/4.6.

Funkcia Odoslať umožňuje z PC odoslať cez pripojený telefón fax (ten môžete aj prijať), SMS a e-mail, alebo použiť GPRS ako prístup k internetu.

Funkcia Prispôsobiť podľa vlastných potrieb spustí aplikáciu Creation Studio, prostredníctvom ktorej si môžete vytvoriť adresár s vlastnými obrázkami a prekopírovať ho do telefónu.

Creation Studio umožňuje import obrázkov, ktoré prekonvertuje do štyroch stupňov šedi a umožňuje ich základnú úpravu. Podporuje aj animácie.

Zaujímavá je funkcia mixovania zvuku, sú tam predohraté zvuky, ktoré možno rôzne mixovať. Ďalšie zvuky sa dajú do programu importovať.

Melódia sa dá aj zložiť, na výber je 11 nástrojov.

Phonetools support je sprievodca nahlásením problému s automatickým odoslaním e-mailu do zákazníckeho centra Alcatelu.

Pomocou Phonetools sa dá dostať pohodlne k jednotlivým funkciám telefónu a napríklad si listovať v adresári.

Content Manager je zas aplikácia ktorá umožňuje kopírovanie a správu multimédií v telefóne.

Telefón môžete po pripojení používať aj ako GPRS modem, vďaka GPRS triedy 10 je pripojenie celkom rýchle (zázrak to však vzhľadom k špecifikám GPRS nie je, na bežné surfovanie však stačí).

CD-ROM s aplikáciami je teda vydarený, no inštalácia a roztrieštené funkcie aplikácií by sa možno dali urobiť aj jednoduchšie.

Batéria

V telefóne je batéria LiPol 730 mAh s udávanou výdržou 6 hod. 30 min. hovoru a 260 hodín (takmer 11 dní) v pohotovostnom režime. Pri štandardnom používaní sme telefón nabíjali každých 4 – 5 dní, výdrž je teda pomerne slušná.

Záver

Spomeňme aj chyby telefónu, na ktoré sme počas testovania prišli. Úplne nelogicky sa napríklad zastaví čas, ak telefón vypnete a vyberiete z neho batériu. Ak vymieňate často SIM kartu, pripravte sa na neustálu korekciu času a dátumu (nehovorím o niekoľkodňovom vypnutí telefónu...). Medzi ďalšie nedorobky patrí spoločná ikona doručených SMS a nezdvihnutých hovorov a veľmi podobná ikona preplnenej pamäte na SMS. Identifikácia toho, čo sa v telefóne dialo počas vašej neprítomnosti je dosť chaotická. Problém predstavuje aj pamäť na SMS – v základnom móde sa správy ukladajú iba na SIM kartu, ak ich chcete archivovať, musíte ich ručne presunúť do pamäte telefónu. Oveľa praktickejšie by bolo, ak by sa tam presúvali automaticky, mimochodom, fungovalo to v starších modeloch Alcatelu, preto je nepochopiteľné, že to OT715 nepodporuje. Ako sme naznačili, aj pripojenie k počítaču cez COM port nie je celkom bez problémov a dalo by sa vyriešiť elegantnejšie cez jednoduché USB. Ako manažérskemu telefónu tiež OT715 chýba e-mailový klient a Bluetooth. Alcatel tiež nestihol vlak s displejom – ak by bol farebný, OT715 by dala konkurencii riadnu ranu.

Ak dokážete ospravedlniť tieto nedostatky, budete spokojní. V globále je OT715 podarený telefón – citeľne rýchle a jednoduché menu, dokonale prepracované manažérske funkcie a veľká pamäť oslovia každého, kto uprednostňuje telefonovanie pred hrami. Alcatel musíme pochváliť aj za dokonalý manuál a internetové stránky pre užívateľov telefónu. A absolútnym prekvapením je veľmi prijateľná cena tohto telefónu, ktorá sa bez DPH pohybuje hlboko pod 10.000 Sk.