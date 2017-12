Sacred - akčné RPG z Nemecka

Akčné RPG je vždy vítanou hrou – spomeňme si na Diablo a ten ošiaľ okolo neho. V skutočnosti to bola akčná hra, ktorá nám dovoľovala po úspešných bojoch zvýšiť úroveň našej postavičke a potom znovu mlátiť tisíce potvoriek. V podobnom duchu by sa nám malo

25. feb 2003 o 18:02 Ján Kordoš

predstaviť aj Sacred od Ascaron Entertainment, ktorý pre nás pripravili napríklad stratégiu Patrician 2.

Na začiatku nás čaká výber postavy, za ktorú budeme hrať. Postavy sú tradičné ako napríklad mág, gladiátor (bojovník) alebo temný elf. K tomu nám tvorcovia prihodili ešte upírku, ktorá si v akčnom RPG odbije premiéru a bude určite zaujímavé si zahrať za takúto postavu – už len pre tú originalitu. Aby sa hra nestala hneď nudnou, navštívime až 16 rôznych prostredí od hustých lesov cez púšte až po snehové pláne. Zavítame aj na nepriateľské územie v podobe temných až depresívnych prostredí a celé to vyvrcholí na hrade. Celá hra bude rozdelená do 30 misií, ktoré budete musieť bezpodmienečne splniť a pomôcť by vám v tom mohlo okolo dvoch stoviek predmetov, ktoré nájdete pri svojom putovaní. Čo si mám predstaviť pod prevratným systémom bojov, je asi každému jasné. Autori vsádzajú na prehľadnosť a jednoduchosť ovládania.

Či sa toto akčné RPG vydarí, sa dozvieme už o pár mesiacov, lebo hra by mala výjsť v prvom štvrťroku. Určite však je načo sa tešiť.