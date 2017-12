HomePlanet - vesmírny simulátor, konečne!

25. feb 2003 o 17:18 Ondrej "Ondrew" Gabriš

Možno si viacerí z vás všimli, že v poslednom čase nastalo na poli vesmírnych simulátorov absolútne sucho. Neviem, či úbytok týchto skvelých hier zapríčinil nezáujem hráčov, no dosť silne o tom pochybujem. Veď gamesy ako X-Wing vs. Tie Fighter, X-Wing Alliance, Wing Commander alebo Freespace a Starlancer, svojho času zabávali tisícky hráčov na celom svete. Dnes sa vesmírne simulátory dostali skôr na okraj pozornosti, no hádam tým viac priaznivcov podobných hier poteší, že ruský vývojársky tím Russobit-M sa nenechal odradiť a už nejaký čas pre nás pripravuje projekt s názvom Homeplanet. Akým smerom sa bude hra uberať a má vôbec šancu zaujať hráčsku obec, ktorá si už akosi odvykla od lietania vo vesmírnych stíhačoch?

V Homeplanet sa vtelíte do roly pilota klanu s názvom Troiden. Daný klan je jednou z populácií, ktoré sa pôvodne odtrhli od Zeme a Konfederácie. Členovia vášho klanu sú po ataku ostatných klanov nútení žiť v exile, kde čerpajú a využívajú míňajúce sa zvyšky zásob surovín. Snahou Troiden spoločenstva je nájsť si vo vesmíre nové miesto na život, v čom sa mu snažia zabrániť zvyšné znepriatelené klany prahnúce i po jeho vyspelých technológiách.

Ako vidíte, príbeh nepatrí k najoriginálnejším, no na navodenie pravej bojovej atmosféry dokonale stačí. Keď si k tomu ešte prirátame tretiu stranu – Konfederáciu, ktorá sa v priebehu hry objaví na scéne a podľa vášho konania sa buď stane vaším spojencom, alebo nepriateľom - otvára sa pred nami klasický vesmírny simulátor plný napätia a akcie. Autori sľubujú nelineárne misie, pričom posúvanie deja by malo závisieť od vášho konania počas plnenia úloh. Ak sa skutočne podarí docieliť nelineárnosť, Homeplanet by mohol zaručovať napr. i opakované hranie hry, keďže všetko by záviselo od odlišne zvolenej stratégie boja.

Podľa beta verzie dostupného dema zatiaľ nie je možné overiť pravdivosť všetkých tvrdení autorov hry, no niekoľko faktov je už teraz istých. Spomeniem predovšetkým grafické spracovanie, pretože obrázky z Homeplanet už dosť dlho kolujú po internete a zachytávajú vskutku neuveriteľne krásne vesmírne scenérie. Musím priznať, že grafika ma skutočne oslovila, no aj tak dúfam, že v plnej verzii hry bude vesmírne prostredie variabilnejšie. Po čase totiž začína okolitý vesmír pôsobiť pomerne stereotypne. Modely stíhačov, ako i väčších vesmírnych lodí sú parádne a pôsobia realistickým dojmom. Skrátka, vidno, že pri tvorbe hry sú používané všetky súčasne moderné technológie. Potešujúca je i správa, že v rozlíšení 1024 x 768 x 32 a najvyšších detailoch hra beží na dnešnej, relatívne priemernej konfigurácii (1,5 GHz, 384 MB RAM, GF4 MX440 64 MB) bez jediného spomalenia, a to i v totálnej akčnej prestrelke, keď okolo vašej lode lieta množstvo stíhačov. Uvidíme, ako na tom v tomto smere bude finálna verzia.

Veľmi dobre na mňa zapôsobilo i ovládanie pomocou joysticka, keď máte nad loďou plnú kontrolu. Aj palubný navigačný a obrazový systém (HUD) je maximálne intuitívny a prehľadný. S loďou môžete efektívne manévrovať, pričom autori kládli dôraz na skutočné fyzikálne zákony. Nechýba populárny „afterburner“, čiže okamžité zrýchlenie a HUD vám poskytuje všetky potrebné údaje o zameraných plavidlách, možnej kolízii, zameraní raketou alebo delom, informácie o štítoch a aj zaujímavý 3D radar. Prekvapilo ma, že som nikde nenašiel klasické klávesové skratky na rádiovú komunikáciu medzi jednotlivými stíhačmi. Zdá sa, že táto funkcia nebude implementovaná ani do finálnej verzie. Napriek tomu budete mať v neskorších misiách možnosť veliť letke stíhačov, no v danej chvíli hra ponúkne na ovládanie a zadávanie príkazov systém podobný RTS stratégii. Znamená to, že konkrétne príkazy budete vykonávať na mape. Nie som si celkom istý, ako to dopadne (hra sa tak môže stať chaotickou), no možno pôjde o zaujímavé spestrenie.

Nedá mi nespomenúť i hudobný soundtrack, ktorý je jednoducho a krátko skvelý. Pevne verím, že rovnako kvalitné budú aj zvyšné tracky, ktoré majú autori v talóne. Všetky dialógy sú zatiaľ nahovorené v ruštine a doplnené o anglické texty. Z hľadiska beta dema je to pochopiteľné.

Nuž, zdá sa, že sa máme na čo tešiť. Homeplanet nám ponúkne 20 misií a okolo 60 vesmírnych stíhačiek (vrátane nepriateľských). Okrem toho bude k dispozícii aj editor vlastných misií, čím sa zábava určite ešte viac predĺži. Aj hrateľnosť dema je na úrovni, takže ak sa autori nedopustia nejakej fatálnej chyby, mohol by sa Homeplanet zaradiť medzi elitu vesmírnych simulácií. Nechajme sa prekvapiť, ako to napokon dopadne.