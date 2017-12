Wizardry VIII - umierajúca RPG legenda

Wizardry VIII vyšla vo svete tak dávno, že si to už ani nepamätám. Kým sa aj k nám dostala oficiálna, lokalizovaná plná verzia tohoto očakávaného RPG titulu, prešla celá večnosť. Preto berte túto recenziu ako splatenie dlhu legende. Každý herný web

24. feb 2003 o 14:31 Ján Kordoš

Táto hra sa objavila na pultoch predajní už pred nejakým časom, ale aj tak sme sa rozhodli priniesť vám plnohodnotnú recenziu na tento titul. Dôvodom je aj absencia klasických dungeonov z vlastného pohľadu a okrem geniálneho Morrowindu a série Might and Magic nie je na regáloch v herných predajniach žiadny dobrý titul. Pôjde aj o trošku neskorý povzdych nad skonaním firmy Sir-Tech, ktorá nám prinášala samé výborné tituly, či už išlo o Jagged Alliance alebo sériu Wizardry. Firmy vznikajú a zanikajú, ale prečo sa tak dlho hľadal distribútor pre tento zaujímavý titul, je veľmi otázne. Bolo vopred jasné, že hra bude úspešná a vyslúži si pochvalné recenzie, ale vydanie hry sa zdržalo a už málokto veril, že hra skutočne dorazí až k hráčom.

Príbeh je klasickým súbojom dobra so zlom. Všetko pokračuje tam, kde sa skončil siedmy diel - našou úlohou bude chytenie Dark Savanta, zloducha, ktorého hľadáme od minulého dielu a ktorý spôsobil našu haváriu na planéte Dominius. Ako ste si všimli, v tomto príbehu bude spojená klasická fantasy so sci-fi prvkami. Či sa to k sebe hodí, záleží len na samotnom hráčovi. Niektorí môžu namietať "pošpinením" žánru fantasy, ale na druhú stranu sa nedá povedať, že by to veľmi prekážalo. Ja som to bral ako fakt a dokázal som sa s tým stotožniť. Cieľom vášho putovania je nájdenie artefaktu Astral Dominae, ktorý by dokázal hlavného „záporáka“ oslabiť. Naše putovanie musí napredovať, lebo tento artefakt sa nesmie dostať do rúk Dark Savanta. Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že cesta za úspešným dokončením hry je priama a rovná, nie je to vôbec pravda, lebo na hlavný príbeh sa začnú napájať postranné úlohy od obyvateľov planéty a budete prekvapený celým zamotaním. A tak to má byť, tak to je správne.

Na začiatku každého správneho RPG si vyberáte partičku hrdinov, s ktorými absolvujete celý príbeh. Tu si vyberiete 6 postáv, ktoré s vami budú putovať celým príbehom. Dokonca, ak máte uložené sejvy z úspešne dohraného (to má málokto) predchádzajúceho dielu, môžete si svoje postavy importovať do ôsmeho dielu. Pri tvorbe postavy treba dbať na to, že prvé tri postavy, ktoré si vytvoríte, budú stáť vo vašej útočnej línii a druhá trojica bude za prvou líniou. Ale vrhnime sa už na samotnú tvorbu, pri ktorej sa dá vynikajúco vyblbnúť a nastaviť všetko možné. Ako prvé si vyberáte povolanie postavy, teda rozhodujete, či bude vaša postava bojovník, zlodej, mág alebo niekto iný. Na výber je celkovo 15 povolaní (sú tu aj menej známe ako vynálezca, biskup...) a je dôležité, aké povolanie pridelíte danej rase, čo je vlastne druhý výber. Jednotlivé povolania majú totiž u niektorých rás významné bonusy, prípadne postihy. Rasy sa skladajú z klasických ako človek, elf, trpaslík, hobit a aj z niektorých neznámych ako Vrrk alebo Mook. Celkovo ich tu nájdete 11. Je preto vhodné, ak trpaslík bude kňaz, prípadne bojovník, lebo to povolanie je pre neho ako stvorené, ale bola by blbosť mu vnútiť povolanie nindžu. Ako vidíte, kombinácií je obrovské množstvo a nič vám nebráni po úspešnom dohraní začať hrať hru od začiatku nanovo s novou skupinou hrdinov. Keď už máte navolenú postavu, zvolíte jej ešte pohlavie - sú klasicky dve a ich výber nemá žiadny vplyv na vlastnosti postavy. Keď som už začal s vlastnosťami, tak ich dokončime. Budete prideľovať hodnoty k vašim vlastnostiam, ktoré sa skladajú z klasiky (sila, inteligencia, zbožnosť, životaschopnosť, obratnosť, rýchlosť a zmysly) a ich hodnota sa pohybuje medzi hranicami 0 až 100. Nasleduje rozdeľovanie bonusov za jednotlivé schopnosti (schopnosti so zbraňami, kúzlami, magické atď.), ktoré vyvrcholí voľbou portrétu, mena, osobnosti (agresívna, láskavá, prefíkaná atď., celkovo okolo 10) a hlasu. Všetko som to opísal vo veľmi skrátenej podobe, ale aj tak je vidieť, že voľba postáv vám môže zabrať aj niekoľko hodín.

Nechýba ani získavanie nových skúseností, ktoré vám slúžia na zvyšovanie úrovne vlastností a schopností. V prípade mága dostanete nové kúzla. Novinkou je, že prestupom na ďalšiu úroveň si môžete zmeniť profesiu postavy, a tak získať nové schopnosti pre vašu postavu. Samozrejme, je možný prechod z bojovníka na mága, ak máte nízku hodnotu inteligencie atď.

A potom sa začína už vaše putovanie po krajine. Zistíte, že všetko tu je popísané, každá zbraň má svoje vlastnosti (viď. interface) a cítite sa ako v skutočnosti. Nechýbajú ani klasické truhly, ktoré sú zamknuté, prípadne natrafíte aj na pasce, ktoré sú zložené z mechanizmu, ktorý pri nesprávnom použití dokáže vašu postavu usmrtiť. Otváranie zámkov je vytvorené výborne a môžete si vybrať z rozličných spôsobov otvorenia zámku (vylomenie pasce, vypáčenie zámku, kúzlom, zničením zámku...). Ako budete postupovať v hre, tak narazíte na NPCčka (non-playing character), teda postavičky, s ktorými môžete pokecať. Rozhovor prebieha výberom kľúčového slova, ktoré si vyberiete a o tom sa s postavou rozprávate. Kľúčové slová sú zoradené podľa toho, čoho sa týkajú (teda napríklad ľudia, miesta a iné). Ak sa chcete viac ponoriť do hry, tak sa postavy môžete spýtať aj na to, čo nemáte v zozname kľúčových slov. Do textového riadka napíšete slovo, o ktorom chcete vedieť viac a dozviete sa zaujímavé informácie a môže vám to pomôcť v putovaní. Niektoré postavy sa k vám môžu pridať a vaša skupinka sa môže rozrásť o dve postavy. Určite sa cestou zastavíte aj v nejakom obchodíku, kde môžete nakupovať, predávať a samozrejme kradnúť, či dokonca niektoré veci aj darovať.

Súboje prebiehajú ťahovým spôsobom, takže musíte taktizovať, lebo niekedy stojí proti vám silnejší nepriateľ a musíte ho prekabátiť. Súboje nie sú jednoduché a nesmiete ani na chvíľu poľaviť, lebo súboj sa pre vás nemusí skončiť priaznivo. V boji môžete usporiadať rozloženie vašej skupiny, ktoré bolo defaultne navolené pri výbere postáv, a tak zvoliť lepšiu stratégiu na nepriateľa. Komplexný systém bojov je zložitý, ale všetko to tam je na to, aby ste reagovali správne. Nemôžem sa tu všetkým teraz zaoberať pre nedostatok miesta a verte mi, že o Wizardry by sa dali písať celé stránky. Na záver opisnej časti som si nechal mágiu, ktorá sa delí podľa magických kníh, ktoré dostanú vaše postavy pri zvolení rasy. Kňaz teda dostane kňazskú knihu kúziel, mág dostane magickú, a tak ďalej. Dôležité je, že aj niektoré iné postavy sa môžu učiť z niektorých kníh kúziel, a tak sa naučiť aspoň základné kúzla. Zasielanie kúziel je jednoduché, ale účinné. Kúziel máte na výber okolo 100 a volíte ešte aj silu zaslaného kúzla, čo ešte zvyšuje rozsah kúzlenia.

A tu už musím skutočne končiť s opisnou časťou, lebo recenzia by nabrala gigantickú dĺžku, čo nie je mojím cieľom. Preto sa musíte uspokojiť s týmto stručným opisom a veriť mi, že VŠETKO tu je skutočne premakané do posledného detailu a ponoríte sa do výborne fungujúceho sveta.

Grafika: 7 / 10

Na dnešné pomery už budete grafiku nazývať zastaranou a nedokáže konkurovať dnešným moderným enginom, ktoré podporuje všetky možné (a hlavne nemožné) grafické funkcie. Engine Wizardry berie ohľad aj na majiteľov slabších počítačov, ale nemôžete povedať, že grafika je otrasná. Môžete si nastaviť rozlíšenie od 640 x 480 v 16 bit, ale ak máte trošku lepší "komp" a monitor, tak to v pohode „vyhupsnete“ až do rozlíšenia 2048 x 1536 v 32 bit. grafike. Pre niekoho môže byť problémom trošku menšie výhľadové okno, ale to je pre väčšiu plynulosť na počítačoch typu P200. Ak chcete, môžete všetky okná minimalizovať a zväčšiť si tak herné okno, ale potom prídete o množstvo informácií. Animácie zodpovedajú roku výroby hry, teda 2001, ale postavy sú animované s citom a nebudete mať pocit, že animácie pohybu majú len dva frejmy. Prekvapilo ma intro, ktoré je sériou statických obrázkov, ktoré sú však výborné a geniálne vytvárajú príbehovú kulisu. Tento systém mi zahral riadne na city a pochopil som, že niekedy menej je viac. Vôbec mi nechýbali 5-minútové renderované animácie typu Diablo, stačí aj málo, aby vás to vtiahlo do hry. Aj keď je hra hardvérovo nenáročná, nemôžem hodnotiť túto položku úplne kladne.

Interface: 8 / 10

Veľkou otázkou (aspoň mojou) bolo, ako sa všetky tie informácie podarí tvorcom natlačiť na hernú plochu. Ale je to zvládnuté výborne. Vľavo a vpravo máte dve horné okná, ktoré zobrazujú vaše postavy a ich stav. V dolnej časti obrazovky máte textové menu, mapu a ikonky dôležitých kláves. Hru ovládate klávesnicou v spojení s myškou. Klávesnicou vykonávate pohyb a myškou klikáte a riadite všetko cez kopec menu. Zo začiatku sa vám bude zdať, že je to všetko šialené a nebudete sa v tom vyznať, ale po chvíli hrania pochopíte, že je to všetko výborne vyriešené, lebo množstvo informácií zaberá veľa miesta a tie sa podarili Sir-Techu výborne rozdeliť medzi jednotlivé menu.

Hrateľnosť: 9 / 10

Všetko záleží len na vás a na vašej nálade. Ak ste dungeon pozitívny a nebojíte sa pustiť do príbehu, ktorý zďaleka nie je taký jednoduchý, ako sa vám to môže zdať na začiatku. Ak sa tomu poddáte, zistíte, že vás drží atmosféra hry. Áno, a to je tá najdôležitejšia zložka hry, ktorá výrazne ovplyvňuje hodnotenia hier. Vezmite si Diablo - primitívna hra, ale Blizzard stavil na hrateľnosť. Wizardry VIII mi pripomínajú epický príbeh o putovaní hrdinov, ktorý by sa mohol presadiť aj knižne, lebo príbehy o hrdinoch nevymreli. Zžijete sa s postavami a budete prežívať každé ich zranenie - jednoducho vás to vtiahne dnu, ohlodá na kosť a potom po úspešnom dokončení (u mňa zatiaľ v nedohľadne) vypľuje do reálneho sveta. Ak však nemáte náladu na nič zložité, neodporúčam vám ani len vyskúšať túto hru.

Multiplayer

Je obrovská škoda, že Wizardry neobsahuje multiplayer. Množstvo hráčov tento svet pozná a páči sa im a ak by bolo možné behať po tomto svete s viacerými hráčmi a spoločne sa púšťať do bojov, ktoré by sa priebežne vytvárali... bolo by to pekné. Takto sa musíme uspokojiť s hrou pre jedného hráča a ak si chcete zahrať niečo po sieti, budete pekne cálovať.

Zvukové efekty: 8 / 10

Skúste si zahrať akúkoľvek hru bez zvuku a potom pochopíte, prečo je aj táto zložka v hrách veľmi dôležitá. Raz sa mi stalo, že mi "Wokná" prestali detekovať zvukovku. Radšej som preinštalovával systém a skúšal všetko možné, lebo bez zvuku to dnes NEJDE. Preto som aj dosť prísny na zvukové spracovanie, ale pri W8 som priadol spokojnosťou. Hlasy postáv sú výborné, počujete kroky, rinčanie zbraní, kúzlenie a rôzne okolité šumy a vy si pripadáte ako v reálnom svete. Navyše kvalita ozvučenia je vysoká a keď som počul W8 na 5 reprákoch, tak som skoro padol na zadok a začal som rozmýšľať, ako zo svojich dvoch spravím minimálne štyri. Priestorový zvuk spraví svoje. Ale nemusíte sa báť - ja som to hral pri klasickom stereu a bol som tiež spokojný. Pekne po tme vás atmosféra vtiahne a zvuky spravia svoje.

Hudba: 8 / 10

Hudba ma tiež prekvapila a to v kladnom zmysle slova. Neviem, ako vám ju mám opísať, snáď len podotknem, že sa do hry výborne hodí. Burcuje vás k lepším výsledkom v boji, pri pochode krajinou vám pomáha uvoľniť sa, v temných miestach ste ako na ihlách... našlo by sa ešte mnoho príkladov, ale dúfam, že na vaše posúdenie stačí týchto zopár. Hudba, tak isto ako zvuky podporujú známe zvukové systémy ako napríklad Dolby Surround, Aureal 3D, Creative Labs EAX 2 atď. Výborná hudba + kvalitné spracovanie hudby = viď hodnotenie.

Umelá inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Nebudeme si nič zbytočne nahovárať. Poviem vám, že W8 je dostatočne ťažká hra, aby ste to vzdali. Problém by ste mohli nájsť v jej neuveriteľnej rozlohe a postupne sa zvyšujúcich súbojov, ktoré vás nútia takticky myslieť. Lenže na druhú stranu je to aj výzva pre hráčov - dohrať to do konca a vidieť, ako sa to skončí. To máte rovnaké ako s dobrým filmom. Aj keď je dlhý, určite ho dopozeráte do konca (viď. Pán Prsteňov - zadok ma bolel, ale kašľal som na to). Nepoviem vám hrací čas, za ktorý hru dohráte, je to nereálne. Všetko záleží len na vás. Nikto vás nebude nútiť riešiť problémy ľudí, ktorých stretnete cestou. Ale vy im vždy radi pomôžete a stále sa zamotávate do hry hlbšie a hlbšie. Preto dĺžku hry neberiem ako zápor, ale ako výzvu pre hráčov, ktorí už majú plné zuby hier, ktoré odpinknete v priebehu 2-3 dní. Čo sa týka umelej inteligencie protivníkov, tak poznamenám, že je to na takej správnej úrovni. Občas spravia menšiu blbosť, ale občas efektívnu vec, čo nám v súčte dáva optimálnu UI. Všetko, samozrejme, záleží na voľbe obtiažnosti hry.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Popísal som vám stručne svet Wizardry VIII. A teraz si predstavte, že to všetko budete mať v češtine a nemusíte sa lopotiť s angličtinou. Preklad je zvládnutý výborne a podľa mňa v tejto chvíli nie je čo riešiť. Za tisícku dostanete hru, ktorá vám vydrží minimálne mesiac poriadneho hrania, ak ste nováčik. Takisto dostanete prehľadný manuál, z ktorého zistíte dôležité veci. Tie 3 CD stoja za tie peniaze. Lenže v dnešnej konkurencii Morrowindu a Neverwinter Nights už asi Wizardry VIII šancu nedostane - a je to obrovská škoda.

Hru na recenziu zapožičalo JRC.