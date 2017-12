Sony Ericsson P800

Na novinku od Sony Ericsson s označením P800 sme čakali dlho – spoločnosť ju najprv ohlásila na tretí štvrťrok 2002, potom avizovala uvedenie na konci roku 2002 a napokon sa na náš trh dostáva až v týchto dňoch. P800 je vlajkovou loďou Sony Ericsson – id

24. feb 2003 o 9:38 Marián Pavel - SME online

Na novinku od Sony Ericsson s označením P800 sme čakali dlho – spoločnosť ju najprv ohlásila na tretí štvrťrok 2002, potom avizovala uvedenie na konci roku 2002 a napokon sa na náš trh dostáva až v týchto dňoch.



P800 je vlajkovou loďou Sony Ericsson – ide o vyspelý osobný komunikátor s funkciami PDA kombinovanými s mobilným telefónom.

Telefón má kompaktné rozmery, vzhľadom k zapustenému displeju a výkonnému hardvéru, ktorý bolo treba niekam pomestiť je však hrubší ako bežné telefóny. P800 má príjemný dizajn vo firemných farbách Sony Ericsson – kombinácii metalizovanej svetlej modrej a striebornej. Na prednej strane telefónu dominuje veľký dotykový displej, na ľavom boku je umiestnený konektor pre slúchadlá, tlačidlo JOG a tlačidlo pre prepnutie módu telefónu a vypnutie spolu s irDA. Na pravom boku sú umiestnené dve tlačidlá na spustenie internetového prehliadača a kamery, slot na pamäťovú kartu a miesto pre pero dotykového displeja.

Na spodnej časti prístroja sú štandardné konektory pre dátový kábel a nabíjačku. Rám telefónu je síce z umelej hmoty, ale pôsobí dostatočne robustne a presvedčivo.

Displej

P800 má jeden z najväčších TFT displejov vo svojej triede (208 x 320 bodov, 4 x 6,1 cm), no zobrazí iba 4096 farieb. Pri cene, za akú bude S-E tento telefón predávať by však mohol mať 65 000 farieb.

Displej je veľmi dobre podsvietený a jeho obsah je dobre viditeľný aj z ostrých uhlov. V porovnaní s konkurenciou S-E zabodoval možnosťou dotykového ovládania – je to výborný spôsob, akým možno s telefónom pracovať a okamžite si získa doslova každého užívateľa.

Klávesnica

Klávesnica je v P800 riešená neštandardne – užívateľ si môže vybrať, či chce používať klasickú výklopnú klávesnicu alebo virtuálnu na dotykovej obrazovke. Výklopná klávesnica z plastu sa dá jednoducho namontovať a odmontovať, stlačenie klávesy sa pritom prenáša na dotykový displej. Kým je klávesnica zatvorená, displej má vypnutú funkciu dotykového ovládania a reaguje len na klávesnicu, ak sa odklopí, dotykové ovládanie sa odblokuje a možno pracovať s perom.

Klávesy sú dostatočne tvrdé, no trocha malé. Inak sa s klávesnicou pracuje komfortne a presne reaguje na každé stlačenie. Výborným doplnkom je tlačidlo JOG na boku telefónu – umožňuje telefón ovládať jednou rukou. Hýbať s ním možno až v štyroch smeroch a jeho stlačením potvrdíte voľbu. Je akýmsi ekvivalentom joysticku, chvíľu potrvá, kým si na takýto spôsob ovládania zvyknete, ale neskôr si budete pochvaľovať jeho výhody.

Operačný systém a softvér

P800 je založený na operačnom systéme Symbian 7, na ktorom bežia takmer všetky mobilné komunikátory (napríklad Nokia 7650, alebo pripravovaný Siemens SX1). Tento systém má ovládanie veľmi podobné Windows, je plne grafický a dostatočne rýchly, takže pri ovládaní telefónu na vykonanie príkazu čakáte iba zriedka. Týmto Sony Ericsson vo svojej novinke dočasne vyriešil svoj dlhotrvajúci problém pomalého menu v telefónoch nižšej triedy.

Symbian však ponúka podstatne viac ako len funkcie operačného systému – pod ním sú v telefóne nainštalované prehliadače pre súbory programov MS Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat, takže ak dostanete do telefónu e-mail s prílohou v niektorom z týchto formátov, môžete si súbor bez problémov prezrieť.

V telefóne je však aj MP3 a videoprehrávač a tak výpočet podporovaných formátov pri kancelárskych aplikáciách zďaleka nekončí. V P800 môžete spustiť nasledujúce grafické formáty: animovaný GIF, JPG, PNG, BMP WBMP, audio formáty AMR, AU, iMelody, MIDI, WAV a video vo formáte MPEG4. Ďalšie aplikácie môžete do telefónu stiahnuť (medzi pripravované novinky napríklad patrí skvelý internetový browser Opera).

Funkcie

Funkciami P800 doslova prekypuje. Sony Ericsson svoju vlajkovú loď koncipoval predovšetkým ako komunikátor a až potom ako telefón pre zábavu a multimédiá, ale funkcie vyvážil natoľko šalamúnsky, že zaujme rovnako manažérov ako aj mladých ľudí, ktorí potrebujú fotografovať, posielať MMS a počúvať empétrojky.

Hneď na začiatku musíme spomenúť, že P800 funguje v dvoch módoch – štandardnom so všetkými funkciami GSM a v móde flight, keď sú funkcie telefónu vypnuté a P800 funguje iba ako organizér. Túto možnosť voľby oceníte nielen v lietadle, ale aj v miestach bez signálu, kde by vám neustále vyhľadávanie siete zbytočne uberalo z kapacity batérie.

Telefón vie odoslať klasické SMS, EMS, MMS a má aj vlastného e-mailového klienta. Pamäť na SMS záleží na tom, ako bude užívateľ využívať celkovú kapacitu telefónu, no výrobca uvádza až 255 miest. MMS zcela zatienili EMS, tu má Sony Ericsson jednoznačne prím. Okrem toho, že môžete využiť obrovské množstvo pripravených MMS, na ktorých si dali grafici veľmi záležať, môžete si ďalšie originálne MMS sami vytvoriť prostredníctvom softvéru na priloženom CD.

Pripravené MMS nájdete nielen v telefóne, ale desiatky z nich sú uložené aj na CD. MMS môžete vytvoriť aj priamo v telefóne, možnosti sú v porovnaní s konkurenciou nadštandardné. K vlastným obrázkom môžete pridať zvuk z akéhokoľvek adresára v telefóne, alebo k nemu nahrať vlastný komentár. Okrem obrázkov uložených v telefóne môžete pomocou dotykového displeja nakresliť vlastný.

Do MMS môžete vytvoriť vlastnú slideshow, no pri jej vytváraní si musíte zistiť maximálnu podporenú kapacitu MMS u svojho operátora.

E-mailový klient je klasický, e-mail vytvoríte jednoducho ako v počítači. Tak ako pri písaní SMS, MMS, aj tu môžete využiť na písanie správy pero a dotykový displej. Spočiatku je zložité naučiť sa špeciálne ťahy pri písaní tak, aby rozlišovací softvér správne interpretoval písaný text, no ak zvládnete túto podmienku, správy budete písať bezkonkurenčne rýchlo.

Ak ste doteraz príliš nevyužívali SMS kvôli neohrabanému písaniu na klávesnici, s perom na dotykovej obrazovke si túto komunikáciu určite obľúbite.

Tak ako je u Sony Ericsson zvykom, využívať môžete obmedzenú pamäť na kontakty na SIM karte, ale zároveň aj používať adresár v telefóne.

V prípade, že na SIM máte iné kontakty ako v telefóne, prepínanie a vyhľadávanie kontaktov je trochu neohrabané. Takisto je nešťastne riešené mazanie kontaktov uložených v telefóne, dlhšie trvá, kým prídete veci na kĺb. V telefóne môžete ku každému kontaktu pridať až 20 ďalších údajov, zároveň môžete ku kontaktu priradiť obrázok (zobrazí sa, keď vám telefonuje), vybrané zvonenie a vytvoriť hlasovú značku pre vytáčanie hlasom.

Podarená je aj možnosť priamo v kontakte zvoliť odoslanie MMS a SMS, ušetrí niekoľko zbytočných kliknutí. Počet položiek v kontaktoch je opäť limitované preferovanou správou pamäte.

Zároveň s rozšírenými možnosťami správy kontaktov má užívateľ aj rozšírenú správu pri prijímaní hovorov. Nastaviť si môžete vybranú skupinu telefonujúcich, ktorým hovor prijmete (ostatní budú blokovaní).

Praktická je aj funkcia rýchlej voľby pre deväť vybraných telefónnych čísiel.

Organizér zobrazuje úlohy v troch základných módoch – dennom, týždennom a mesačnom. V dennom móde si môžete nastaviť preferované rozmedzie času, ktoré sa prioritne zobrazí na displeji (napríklad pracovný čas od 9 – 17 hod.), časové intervaly pre poznámky a ku každej položke možno s určeným predstihom nastaviť alarm.

Pozastaviť sa musíme aj pritom, že rovnako ako v kontaktoch aj v organizéri si môžete údaje ukladať do viacerých adresárov – napríklad „pracovné“ a „osobné“ – dáta sú tak prehľadnejšie uložené a môžete jednoznačne oddeliť pracovné povinnosti od súkromných.

V telefóne sú technológie GPRS 4+1 a HSCSD 2+1 na pripojenie k internetu a prenos dát. Prehliadač podporuje WAP 2.0, no dokáže zobraziť aj bežnú HTML stránku vo formáte 3.2, pozná dokonca aj protokol cHTML. Škoda len, že nedokáže zobraziť stránky s rámcami (frames).

Práve pri nastavení WAPu a s ním spojeným nastavením MMS a e-mailového konta sme odhalili jednu z najväčších slabín telefónu – nezvykle zložitý postup. Nastavenie prebiehalo ako experiment a viac sa nám v ňom nedarilo ako darilo. Keďže ide o nový telefón, ani jeden z operátorov ešte nepublikoval spôsob nastavenia a nám sa za celý čas testovania podarilo spoľahlivo sprevádzkovať iba WAP (aj to vďaka tomu, že Sony Ericsson nedávno sprevádzkoval na svojich stránkach automatický konfigurátor cez SMS.

Táto bezplatná služba aspoň čiastočne odstraňuje spomínaný hendikep telefónu, funguje pre oboch operátorov, no v čase testovania sa napríklad nedali rovnakým spôsobom nastaviť MMS). Všetky služby sa nám v sieti oboch operátorov spojazdniť nepodarilo, u každého fungovala iba časť.

Zostáva nám tak iba dúfať, že do komerčného uvedenia telefónu na náš trh operátori spoločne s výrobcami zložité nastavenie parametrov aspoň trochu zmiernia práve konfiguračnými SMS, pretože v opačnom prípade ľutujem každého, kto sa pokúsi o konfiguráciu systémom pokus-omyl tak ako my.



V telefóne je zabudovaný fotoaparát, ktorý toho v porovnaní s konkurenciou vie pomerne dosť, no zázraky očakávať nemôžete – fotoaparáty v mobiloch nemožno ani s nadsázkou porovnávať s bežne dostupnými digitálmi. Foťák dokáže urobiť fotky v troch rozlíšeniach – 640x480, 320x240 a 160x120 bodov s hĺbkou 24 bitov (16 miliónov farieb). Obrázky sa ukladajú vo formáte JPG v troch úrovniach kompresie.

Fotografovaný objekt sa zobrazuje v okne s veľkosťou 120x160 bodov, frekvencia prekresľovania obrazu je vysoká, takže možno plynule sledovať fotografovaný objekt aj v pohybe. Možnosti nastavenia sú nadštandardné – navoliť si môžete úroveň jasu i kontrastu. V tmavších priestoroch môžete zapnúť funkciu backlight, ktorá zabezpečí optimalizáciu obrazu. Zaujímavá je možnosť nastavenia frekvencie snímania (50 Hz, 60 Hz a možnosť bez voľby), ktorú využijete napríklad pri fotografovaní objektov s vysokou frekvenciou žiarenia (skúste si to napríklad pri fotografovaní svietiacej žiarovky alebo monitora). Ovládací softvér ponúka aj možnosť nastaviť si predvolený profil s optimálnym nastavením parametrov (indoor, outdoor, fixed, fluorescent).

S fotoaparátom využijete aj prehľadný prehliadač obrázkov. Fotobanku si môžete pozrieť cez náhľady, alebo ako slideshow, obrázky možno jednoduchým spôsobom vybrať a odoslať. Obrázky možno vyhľadávať aj podľa názvu a, samozrejme, ľubovoľne ich pomenovať/premenovať.

Medzi ďalšími funkciami je prehrávač videsúborov. Ako sme už spomínali, P800 podporuje iba jeden formát – MPEG4. V telefóne je jedno ukážkové video, ktoré efektným spôsobom prezentuje možnosti prehrávania. Videoklipy možno triediť rovnako ako obrázky.

MP3 prehrávač je úplne jednoduchý, okrem prehrávania a automatického loopu nedokáže nič viac. Aj keď sa určite nájdu náročnejší oponenti, podľa nášho názoru to úplne stačí a tí čo chcú so súbormi MP3 pracovať na vyššej úrovni, môžu tak urobiť v PC a spracované súbory do P800 už len nahrať.

V základnej výbave komunikátora sú kvalitné slúchadlá s jednotlačidlovým ovládaním, hudbu však možno počúvať aj v režime handsfree cez integrovaný reproduktor. Ak mi niečo v telefóne chýbalo, tak to bol ekvalizér s aspoň základným nastavením zvuku.

Medzi manažérske funkcie patrí aj aplikácia Úlohy, kde si môžete v jednoduchej forme zapisovať úlohy s určenou prioritou. Zapísané dáta možno triediť nielen podľa dátumu, ale aj podľa priority. K úlohe zapisujete poznámky perom na dotykovej obrazovke.

S tým súvisí aj ďalšia funkcia – Poznámky (Jotter). Je to obyčajný poznámkový blok, do ktorého si môžete zapisovať svoje nápady a ukladať ich. Na tom by nebolo nič zvláštne, ale k textu si môžete čokoľvek nakresliť. Grafický editor sa funkciami podobá na aplikáciu Kreslenie vo Windows. Perom na dotykovom displeji môžete kresliť obrazce, pričom si možno vybrať farbu ale aj hrúbku linky. Pomocou gumy možno výslednú formu objektu korigovať.

P800 má ako správny manažérsky telefón aj hlasový záznamník. Kapacita nahraných poznámok je zasa priamo úmerná voľnej pamäti v telefóne.

Kalkulačka je štandardná, v takomto type telefónu chýba vedecká (určite ju však možno do telefónu nainštalovať od iného výrobcu).

Čas je zobrazený graficky na efektných „kuchynských“ hodinách, v telefóne určujete domáce časové pásmo (pozná aj Bratislavu!). Ak cestujete, stačí len prepnúť časové pásmo a čas v telefóne sa automaticky prepne.

V menu telefónu je control panel známy aj z Windows, v ktorom môžete nastaviť väčšinu servisných funkcií telefónu. V telefóne je všadeprítomný pomocník, v ktorom môžete vyhľadať odpoveď na otázku, alebo problém. V Control paneli nájdete aj funkciu demo, ktorá vám názorne predvedie ovládanie a funkcie telefónu.

Jednou z nevýhod menu telefónu je zbytočné množstvo položiek, takže sa všetky nezmestia na obrazovku a treba v nich listovať posúvadlom. Control Panel je tak nelogicky schovaný a treba ho neustále „listovať“. Okrem toho v ňom opäť nelogicky chýbajú možnosti nastavenia telefónu a hovorov – napríklad zvonenia, presmerovanie, atď.

Tieto nastavenia sú schované pod položkou Preferences v menu skrátenej voľby (tak toto je fakt umenie vymyslieť – menu sme hľadali údesne dlho, napokon nás zachránil manuál).

Ak vás táto invalidita systému naštve, rozhodne sa upokojíte pri hrách. P800 vás doslova nadchne – v telefóne sú síce iba tri, ale stoja za to.

Zábava

Pekný farebný animovaný šach a solitaire poznáme z PC, no efektná 3D strieľačka na motívy filmu Man In Black je v mobilnom telefóne rozhodne novinkou. Užijete si s ňou dosť zábavy, aj táto hra je totiž predzvesťou toho, že časy primitívnych pípajúcich čiernobielych hier už skončili.

P800 podporuje viactónové zvonenie vo formáte MIDI, nahraté zvonenia v telefóne sú efektné, no nevybočujú z charakteristiky telefónu pre manažérov. Telefón si možno personalizovať šetričom obrazovky vo forme animovaného gifu alebo statického obrázku.

Pamäť

V telefóne je štandardne 12 MB pamäte pre užívateľské dáta a softvér. Pamäť však možno rozšíriť až na ďalších 128 MB externou kartou Memory Stick (akú inú kartu by ste v telefóne koncernu Sony očakávali? :-).

Batéria a výdrž

V telefóne je batéria LiPol 1000 mAh. Výrobca udáva pohotovostný čas až 400 hodín (16 dní) a čas hovoru 780 minút (13 hodín). Pri našom teste, keď sme denne bežne telefonovali (minimálne jeden hovor denne presiahol 5 minút) a bežne pracovali s funkciami telefónu vydržala batéria maximálne tri dni. Nabijete ju za 4 hodiny.

Príslušenstvo

K telefónu Sony Ericsson dodáva bohaté príslušenstvo. Pribalená je karta Memory Stick s kapacitou 16 MB, adaptér pre Duo Memory Stick, dobre vyzerajúce textilné puzdro na telefón, šnúrka na ruku, náhradné perá pre dotykový displej (aj keď je pero prakticky uloženú v „doku“ na boku telefónu, pri bežnej činnosti má tendenciu „stratiť sa“ – je malé a ľahko ho založíte. K telefónu dostanete aj slúchadlá, docking station, do ktorého telefón vložíte pri pripojení k počítaču a dve CD so softvérom a fotobankou obrázkov.

Softvér tretej strany

Do telefónu môžete nahrať C++ alebo J2ME aplikácie iných výrobcov vo formáte Symbian SIS.

Zhrnutie

Sony Ericsson je úžasná novinka, ktorej však uškodilo zdržanie výrobcu pri uvedení na trh. Funkcie telefónu v kombinácii s operačným systémom Symbian 7.0 a dotykovým displejom momentálne dostávajú P800 na prvú priečku v konkurenčnom boji s konkurenciou. Nepotrvá to však dlho – už čoskoro sa na trh dostane Siemens SX1, ktorý bude pre P800 vážnou konkurenciou.

Aj úžasný telefón však má svoje muchy – neprakticky uložený mikrofón na ľavom boku telefónu zaručene zakryjete rukou, ak zvyknete telefonovať s mobilom na ľavom uchu a druhá strana vás nebude počuť. Pri inicializácii hovoru sa vám v slúchadlách občas ozve mimoriadne nepríjemný oceľový škripot. Menu telefónu má tiež nedostatky, predovšetkým neprakticky zaradené nastavenie funkcií. A pre tých, ktorí neovládajú aspoň základy angličtiny správa najdôležitejšia – P800 nepodporuje slovenčinu ani češtinu a podľa neoficiálnych informácií sa lokalizácia ani nechystá. Ostáva teda iba jedna možnosť, že sa lokalizácie chytí iná spoločnosť ako výrobca.

Na druhej strane, za celý čas testovania nám P800 poskytol spoľahlivé služby a na mnohé jeho funkcie sme si natoľko zvykli, že nám robilo problém vrátiť sa späť k menej vyspelému mobilu.

Za nové funkcie sa však platí – cena P800 sa prehupla cez 40.000 Sk. A za túto cenu si ho bežný spotrebiteľ rozhodne nekúpi...