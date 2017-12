Enter the Matrix – neoddeliteľná súčasť Matrixu

Presne v polovici mája má premiéru druhý diel Matrixu. Matrix Reloaded už by už nemal byť len obyčajnou filmovou zábava, ale úplne novým multimediálnym zážitkom. V tomto fantastickom svete sa totiž odohráva aj Enter the Matrix, hra ktorá

24. feb 2003 o 17:00 Juraj Chrappa

Po prvýkrát vôbec spolupracujú filmoví tvorcovia, v prípad bratia Wachovski, tak úzko s tvorcami hry, známym vývojárskym štúdiom Shiny (Messiah). Bezprecedentná spolupráca herného a filmového priemyslu zašla až tak ďaleko, že v hre sa objavia filmové zábery s hviezdnym obsadením, ktoré boli vytvorené špeciálne pre hru! To znamená, že vo filme ich vôbec neuvidíte. Nadovšetko, Shiny hru tvorili pod zvláštnym (a kreatívnym) dohľadom bratov Wachovskich.

O príbehu Enter the ktorý taktiež pochádza z pera filmových tvorcov, nie je známe veľa. V žiadnom prípade nekopíruje dej filmu. Práve naopak ho rozširuje, prehlbuje a občas sa s ním prelína. Na vlastnej koži zažijete niektoré udalosti z filmu, ešte častejšie však udalosti, o ktorých viete, že sa stali, ale vo filme sa neobjavili. Jedine s hrou Enter the Matrix bude zážitok z filmu Matrix Reloaded dokonalý.

Ako sa to bude hrať? To je určite otázka, zaújima všetkých. Hra samotná je videná z pohľadu tretej osoby a hlavnými postavami sú ani Neo ani Trinity, ale Niobe a Ghost. Podstatou hrateľnosti je boj. Nonstop akcia všetky prvky, ktoré môžeme vidieť aj vo filme. Prím hrajú bojové umenia, ktoré pre hru pripravil chlapík zodpovedný za bojové scény vo filmovom Matrixe. Samozrejme tu nesmú chýbať zbrane – bude ich veľa a budú veľmi silné... Okrem bojových misií sa v hre stretnete aj so závodnými, keď sa po Matrixe budete preháňať v pekelne rýchlych autách (s možnosťou strieľať z okna) bo unikať pred sondami v descentovskom štýle.

Grafický engine hry si Shiny vytvorili sami. S jeho pomocou sú schopní vytvoriť celý obsah vo vysokej kvalite, a keďže sa hra okrem PC objaví aj na všetkých konzolách (PS2, Xbox, GameCube), prispôsobiť neskôr grafickú vizáž výkonu konzoly. V Matrixe nemôže chýbať ani „bullet time“, teda spomaie času, ktorý sme mali možnosť prvýkrát vidieť v Maxovi Paynovi.

Všetko spomenuté je skutočné pekné. Ale ako sa bude Matrix hrať? V súčasnosti ťažko povedať. V každom prípade „hype" je veľký a Shiny musia naozaj snažiť, aby splnili veľké očakavánia ako fanúšikov Matrixu tak počítačových hráčov. Hra vyjde 15. mája 2003, v deň premiéry filmu.