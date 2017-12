Update obrázkov: Deus Ex 2, Postal 2, Indy Jones, Devastation

22. feb 2003 o 13:40 Juraj Chrappa

Na homepage sa objavilo desať nových obrázkov k pokračovaniu, hráčmi často označovanej ako najlepšia hra vôbec, Deux Ex. S podtitulom Invisible War nám koncom tohto roka geniálny Warren Spector (System Shock) opäť prinesie RPGčko s veľkým R, P aj G.

Kontroverzná FPSka Postal sa dočkala druhého dielu, ktorý bol pred pár dňami dokončený. Dobrou správou pre fanúšikov je, že Postal 2 (novinka) si konečne našiel vydavateľa, ktorého kvôli drsnému obsahu hľadal len ťažko (Autori nepristúpili na žiadne kompromisy a cenzúru.). Stala sa ním úplne nová ambiciózna spoločnosť Whiptail.

Nové screeny sa objavili tiež k poslednému interaktívnemu dobrodružstvu Indiana Jonesa s podtitulom The Emperor's Tomb (novinka). Hra sa pripravuje na PC a Xbox, o vývoja sa stará The Collective, autori xboxového hitu Buffy: The Vampire Slayer. Na všetko samozrejme dohliada Lucas Arts. Hra by sa mala objaviť na trhu v apríli.

Množstvo screenov pribudlo k FPSke Devastation (preview), ktorá sa odohráva v postapokalyptickom období Zeme, ale zato funguje na najnovšom Unreal Warfare engine. Hra by mala byť dokončená v marci.

Zdroje: 3dgamers.com, PR,Gamerspulse.com