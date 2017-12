Devil May Cry 2 – rendezvous s diablom 2

Zo sna sa stala realita! Európska pobočka CAPCOM oficiálne potvrdila dátum vydania sequelu súčasného kráľa 3D akčných hier na PlayStation 2. Áno, tušíte správne. Ide o hru Devil May Cry 2, ktorá sa na pultoch našich obchodov objaví 28. marca. Dan

23. feb 2003 o 0:00 Milo Gracík

Zo sna sa stala na 2. o Devil May Cry ktorá sa na našich marca. Dante sa vrátil späť s prísľubom akcie dvojnásobne impresívnej a dvojnásobne rozsiahlej, než sme mohli zakúsiť v origináli.

Je to tak, táto akčná bomba bude tentoraz až na dvoch DVD-čkach. Každé z nich obsahuje separátne dobrodružstvo, jedno pre Danteho, druhé pre Luciu, je v tomto príbehu ďalšou hrateľnou postavou. Aj keď každá postava plní rozdielne úlohy, ich cesty sa v prekrížia nielen v osudovom finále tohto epického príbehu.

Aj keď obidvaja hrdinovia hrajú svoj boj, ich finálny nepriateľ je rozdiel. Luciina nemesis je tajuplný Arius. Prezident multinárodného podnikateľského konglomerátu využíva nečisté sily podsvetia (toho pekelného) na posilnenie svojho vplyvu v pozemskom svete. Ako mocnejú jeho sily, rozširujú sa aj po meste, v ktorom sídli. Jeho nečistý vplyv sa šíri po celej krajine Vie de Marli. Danteho terč je odlišný, je ním sám Kráľ Démon osobne, ktorý podporuje Ariusa všetkou svojou mocou a pekelnými prostriedkami v realizácii jeho diabolských plánov, aj keď teraz trčí vo väzení.. Ariov úspech však znamená slobodu pre Kráľa Démonov a zotročenie ľudstva. Je si Arius vedomý skutočných dôsledkov svojich činov? Osud modrej planéty teraz závisí na presnej muške a ostrej čepeli Zabíjača Démonov a jeho mysterióznej femme fatale.

Dante, starší a skúsenejší, no stále rovnako „cool“. Jeho pohyby sú omnoho plynulejšie a obratnosťou sa skoro dotýka stropu nebies. Teraz je schopný množstva efektných akrobatických kúskov, napr. vybehnúť na stenu, ba dokonca chvíľu po nej aj utekať a pri tom všetkom nespúšťať nepriateľov zo zameriavačov svojich verných štyridsaťpätiek. Obkľúčený presilou? Žiadny problém! Dante dokáže súčasne mieriť a strieľať nezávisle do dvoch rôznych smerov, a to veľmi štýlovo - ponad hlavu, či krížom cez telo. Woow, Chow Yun-Fat určite bledne závisťou! Lucia. Žena zahalená závojom tajomstva. Kto to je? Aké ma motívy? Otázok je mnoho, jedna odpoveď je však istá! Lucia je rovnako neohrozený démonobijec ako Dante. Vyzbrojená párom zakrivených mečov pre boj zblízka a vrhacími nožmi pre dištančný boj. Krá, no smrtiaca, nerozlúsknuteľný oriešok pre každého, sebazúrivejšieho démona.

A aká by to bolo akcia bez protivníkov! Priamo z hlbín pekla prišla nová banda démonov s jediným cieľom – zlikvidovať hlavných hrdinov. Od plameň chrliaceho Pyromancera, cez stále sa regenerujúceho Golema až po ozrutných bossov, akým je napríklad obludná opičia Orangguerra. Dante a Lucia musia zachovať chladnú hlavu a presnú mušku, ak nechcú skončiť ako jedlo červov. Našťastie sa však každý z nich môže transformovať do alternatívnej podoby, či už je diabolská, alebo anjelská, a v nej uvoľniť dprirodzené sily s ohromnými ničivými účinkami. Zástupy Ariusových prisluhovačov sa tak stávajú ľahkou korisťou.

(recenzia) akčnou hrou roku 2001 a povinnou kúpou každého majiteľa PS pakuje te svoj úspech aj s druhým pokračovaním? Pomôže mu v tom diabolská sexica Lucia, či ho opak stiahne dolu? Všetky papierové preferencie jeho úspech zaručujú. A dva disky s rozdielnymi príbehmi mu dávajú dvojnásobné šance. Presvedčíme o tom spolu pri hraní DMC2 už koncm