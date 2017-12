Interview s Čedičom – šéfredaktorom webu Češtiny.cz (2. časť)

V druhej a záverečnej časti nášho rozhovoru so šefredaktorom známeho webu Cestiny.cz, sa dozviete, ktoré preklady považuje Čedič za najlepšie, ktoré za najhoršie, aké hry hráva, ale aj či bol niekedy neverný a čo chce robiť po smrti.

22. feb 2003 o 12:37

Ak ste nejakou náhodou minuli prvý diel rozhovoru, môžete si ho prečítať tu.

Na ktoré preklady z Češtiny.cz si najviac hrdý, ktoré sú tie najkvalitnejšie?

Čedič: Těch špičkových je mnoho a nerad bych na nějaký zapoměl. Každopádně se stačí podívat na seznam nejnavštěvovanějších a nejstahovanějších češtin, tedy překlady, které se nejvíc líbí. Je to kupříkladu Diablo 2 od Mrazíka, oba díly Baldur’s Gate od Adama Rambouska či například serie Caesar , Pharaoh atd. od Juchelky a jeho pomocníků. Ale jak říkám, kvalitních překladů je opravdu hodně, Max Payne, Zoo Tycoon, Heroes of M&M serie, Grim Fandango, Civilizace 3... a mohl bych pokračovat. Existují i horší překlady, ale nutno ocenit i snahu, zvláště když si dotyčný vezme případné výtky hráčů k srdci a podle jejich připomínek překlad upraví.

A teda naopak, ktorý preklad bol úplne amatérsky v tom pravom zmysle slova? Mňa by zaujímali niektoré vety, ktoré niektorí začínajúci autori preložili úplne zle, kedy nevychádzali z kontextu vety alebo zo súvislosti v hre? Skús povedať ti najväčšie „perly“.

Čedič: Zrovna nedávno jsem dostal překlad od jednoho čtenáře, který byl skutečně kompletně dělaný v translátoru, autor na konci nezapoměl dodat že neumí anglicky, bohužel, i jeho průvodní dopis k překladu ukazoval na to, že dotyčný neumí ani česky. Jo, takový případ se sem tam objeví, předem každého překladatele upozorňuji, že není v mých silách – a asi nikdo by to nedokázal – kontrolovat každý překlad, opravovat chyby nebo zjišťovat co všechno přeložil. Většinou se snažím alespoň o zběžné prohlédnutí a ty největší kiksy raději nevydávat a poslat autorovi zpět na přepracování. Oni si musí uvědomit, že je to především jejich vizitka, pod překladem jsou podepsáni, je tam hodnocení čtenářů a také hodně využívané diskuze, takže každý návštěvník si před instalací překladu může přečíst názory na toto dílo od ostatních, případně sám přidat svůj názor a podle toho se i rozhodovat, zda stojí ten překlad instalovat či nikoli. Ale až na vyjímky je vidět snaha autora dát na názory uživatelů a třeba předělat překlad.

Tými „perlami“ som myslel nejaké slovné spojenia, ktoré boli preložené zle alebo doslovne. Počul som raz, že vetu z Falloutu „We are out of beer“ preložil jeden z prekladateľov – keďže na Falloute pracovalo viac ľudí – ako „Sme von z piva“ alebo tak nejako. Nepamätáš si na podobné kúsky?

Čedič: No, takových perel je plno, někteří překladatelé si myslí, že stačí prohnat text translátorem a je to, a to potom stojí výsledek za pokoukání. Zrovna nedávno jsem odmítl uveřejnit dva podobně připravené překlady, nejen že dotyční autoři udělali překlad translátorem, ale jejich doprovodný mail se hemžil pravopisnými hrubkami nejhrubšího zrna, bohužel je to v poslední době stále častější trend. Zvláště od mladší a školou povinné generace je to občas spíš k pláči. Nechci tu dělat nějakého starce nebo snad lingvistika, i mě se stane sem tam nějaká hrubka, ale dopis začínající oslovením „Vážení čediči“ a pokračující stylem „Skrátka sem se rozhod přeložit hru...“ mě vyděsí hned ze začátku a k takovému dílku přistupuji se skepsí. Většinou se snažím alespoň zběžně překlad prohlédnout a upozornit na chyby, poslat zpět k dopracování, ale nemůžu dělat korektora. Doufám, že máte lepší zkušenosti s vašimi redaktory.

Predpokladám, že na hranie ti neostáva veľa času. Napriek tomu by ma zaujímalo, ktoré sú tvoje naj hry súčasnosti a tiež od kedy si sa narodil.

Čedič: No, to je pravda, ač bych si sem tam rád pořádně zahrál, moc času na to nemám. Zvláště když mým oblíbeným žánrem jsou budovatelské strategie a ty dokážou sežrat opravdu hodně času. V současnosti mám rozehráno několik her, ovšem kdy je dohraju je mi fakt záhadou. Patří mezi ně např. The Thing, Myth 3, Cultures 2 či nedávno distribuované Icewind Dale 2. Těším se též na dokončení překladu ke hře Morrowind, sice už jí mám částečně rozehranou, ale protože čeština je tvořena distributorem, firmou Playman, tak mě moc zajímá, jak překlad dopadne a zda udrží atmosféru hry. Takže uvidíme. To další jsem nepochopil, od kedy som sa narodil? Myslíš přesné datum?

Od kedy si sa narodil – myslel som tým najlepšie hry všetkých dôb.

Čedič: Moje nejoblíbenější hry? Pokud pominu velmi vzdálené časy paření na Atari 1300, tak na PC to byla bezesporu hra X-Com, Warcraft, Sratcraft, dále mou zamilovanou serii je Caesar, Pharaoh, Cleopatra... Pochopitelně Fallout a z těch novějších třeba Icewind Dale 2 či serie Heroes of M&M. A pro odreagování si zahraji NHL.

Tvoja najobľúbenejšia kniha, najobľúbenejší film a najobľúbenejší hudobný album?

Čedič: Knihy – rád čtu horrory, například od Kinga, dále různé sci-fi, ale nebráním se i dalším žánrům. Kdysi člověk „konzumoval“ knížky ve velkém počtu, teď je to slabší, čas je tak na pár stránek před spaním, takže jedna knížka vydrží na pár týdnů. Filmy? No, rád se podívám na tvorbu Quentina Tarantina, to je můj správně ulítlej oblíbenec. Ale k vynikajícím filmům v mé filmotéce patří třeba Zelená míle, která se skutečně povedla, Kostka, Klub rváčů a další.

A ten hudobný album?

Čedič: No, asi nic moc originálního, především Lucii, Kabáty ale velmi rád si poslechnu například Loreenu McKennitt, Blackmore´s Night, či třeba Enigmu. A pochopitelně Queeny. Ale na pevném stylu nelpím, především se mi musí hudba líbit.

Myslíš si, že svoju prácu robíš najzodpovednejšie, ako môžeš?

Čedič: Vždy je prostor pro zlepšování, bohužel to vždy znamenámít další čas navíc. Ale snažím se jak umím a především, což je na téhle práci asi nejdůležitější, se snažím komunikovat jak s autory, tak i čtenáři. Mailů chodí opravdu hodně, denně tak kolem 20 – když nepočítám spamy a různé nesmysly – a opravdu vyjímečně se stane, že bych někomu neodpověděl. Ač třeba krátce či to trvá delší dobu.

Čo by si chcel robiť po smrti?

Čedič: Nic, válet se na obláčku, mít okolo sebe blonďaté andělice a nemuset se starat. Jde o to, jestli by mě to bavilo dlouho, nebo jak se správně říká, celou věčnost.

Bol si už neverný?

Čedič: Copak vím, zda si tento rozhovor nepřečte přítelkyně? Existuje jedno zlaté pravidlo úspěšného partnerství. A to je „zatloukat, zatloukat a když se to provalí, tak zase zatloukat“.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov v živote.

Čedič: I vašemu serveru přeji spousty úspěchů, hodně čtenářů a hlavně dobré nápady do budoucna.

Vďaka, každé povzbudzujúce slovo poteší.

