Pán prsteňov ako hra pre mobilné telefóny

Koncom leta uvedie Riot Entertainment na trh hru „Pán prsteňov“ pre mobilné telefóny. Túto bude môcť dostať v Európe, Ázii, a v USA.

19. júl 2001 o 10:09 pte

Riot Entertainment si zaistil autorské práva na vytvorenie programovej aplikácie pre mobilné telefóny od New Line Cinema. Spoločnosť odhaduje, že pomocou hry „Pán prsteňov“ by mal vzrásť počet používateľov hier od Riot Entertainment z 110 na 300 miliónov.

Riot Entertainment teraz pracuje na interaktívnych programoch, medzi ktoré patria či už služby SMS alebo komplexné balíky hier. Koncom leta chcú prvé balíky hier uviesť na trh. Pre používateľov mobilných telefónov v USA predstavuje hra premiéru bezdrôtovej interaktívnej zábavy. Pre Riot Entertainment ponúka popularita Pána prsteňov šancu prezentovať svoj veľký potenciál bezdrôtovej interaktívnej zábavy publiku na celom svete.

Prvý diel trilógie „Pán prsteňov“ - časť „The Fellowship of the Ring“ s Cate Blanchett, Liv Tyler a Elijah Wood uvidíme v decembri tohto roku. Druhá časť „Dve veže“ a tretia „Návrat kráľa“ prídu do kín v rokoch 2002 a 2003.