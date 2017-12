Purge Online - fantasy vs. sci-fi online

Online hry nám rastú ako huby po daždi a človek sa v tom pomaly ani nevyzná. Táto nová hra je však dostatočne originálna, aby sme vás o nej informovali. Zaujímavé je, že sa jedná o akčnú hru, akých je na hernom poli dosť, ale tvorcovia sa neboja riskovať

21. feb 2003 o 14:33 Ján Kordoš

a ponúkajú nám stret sci-fi a fantasy. Tentoraz nepôjde o zmiešanie týchto dvoch žánrov, ale o ich súboj. Na jednej strane stojí strana Poriadok (sci-fi), ktorá odoláva útokom Vyvolených (fantasy). Vyvolení si myslia, že pre kyborgov nie je Zem vyvoleným miestom a preto sa ich pokúšajú udržať na uzde. Zástanci Poriadku uznávajú technologický pokrok, ktorým by si Vyvolených ľahko podriadili.

Takto sa do stretu dostávajú 2 rozličné zoskupenia, pričom v každej skupine budú štyria špecialisti. Každé družstvo bude mať samozrejme odlišné zbrane (Poriadok: samopal, plazmová pištol, raketomet a iné moderné zbrane; Vyvolení: blesk, fireball, ľadové šípy a bájne meče). Tieto súboje sľubujú už svojimi zbraňami obrovskú zábavu, veď kto by si neskúsil fireballom doraziť dotieravého kyborga. Cieľom hry bude v časovom limite zničiť nepriateľský teleport/portál a ak sa vám to nepodarí v určitom čase, hra začína odznovu.

Mapa bude rozdelená na dva tábory. V tom svojom sa môžete liečiť, nakupovať zbrane alebo muníciu do nich. Dokonca si môžete aj pokecať, ale na to asi v priebehu bojov nebude čas. Do hry sú začlenené aj jednoduché RPG prvky, takže si budete môcť svoje vlastnosti (celkovo 7) zvyšovať. Nebudete mať ale nikdy nabušeného hrdinu, lebo po reštarte hry sa skúsenosti anulujú a začínate znovu od nuly. Zaujímavé a originálne. Engine hry dokážete zhodnotiť už z obrázkov a ja len dodám, že poháňal aj hru Aliens vs. Predator 2.

web: www.purgeonline.net