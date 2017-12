Prečo nemožno posielať MMS medzi sieťami Orange a EuroTel?

Farebná príloha SME v počítačoch, ktorú nájdete každý mesiac zdarma vloženú do denníka SME vám prináša novú rubriku – Otázku mesiaca. Tentoraz nás zaujímalo, prečo sa ešte obaja operátori nedohodli na prepojení MMS medzi svojimi sieťami.

21. feb 2003 o 9:16 Marián Pavel - SME online

Budeme v nej pravidelne hľadať odpovede na aktuálne otázky, ktoré vás, čitateľov, zaujímajú. Cieľom rubriky nie je danú tému komentovať, ide o jednoduché položenie konkrétnej otázky a jej zodpovedanie. Veríme, že názor na problematiku si aj na základe úrovne odpovedí urobí čitateľ sám. V prípade, že by ste chceli položiť otázku k téme, ktorá vás páli, napíšte nám ju na adresu marian.pavel@smeonline.sk. Práve váš tip sa môže stať otázkou mesiaca v nasledujúcom čísle prílohy.

Prečo ponúkate roaming MMS so zahraničnými mobilnými operátormi skôr, ako prepojenie domácich sietí, ktore je pre ich používateľov atraktívnejšie?

Juraj Droba, EuroTel: EuroTel Bratislava potvrdil poziciu lídra v oblasti inovácie a technológie a obrazové správy MMS priniesol na trh v päťmesačnom predstihu pred konkurenciou. Služba zaznamenala u zákazníkov veľký úspech. Na dohodu o prepojení bolo potrebné, aby aj druhý operátor začal s prevádzkou MMS. Od začiatku sme otvorení rokovaniu o prepojení, keďže vieme, že to prinesie úžitok predovšetkým zákazníkom.

Peter Tóth, Orange: Našou snahou je od začiatku sprístupniť Obrazové správy čo najširšej skupine našich užívateľov, a to aj v čase, keď ešte nemáme dohodu, ktorá by umožnila posielanie Obrazových správ aj do konkurenčnej mobilnej siete. Preto sme sa rozhodli sprístupniť posielanie Obrazových správ do zahraničia a v roamingu. Česká republika a Rakúsko patria medzi krajiny, do ktorých naši zákaznici najčastejšie cestujú, či už služobne alebo súkromne. Potenciál pre posielanie obrazových správ je obrovský už aj v našej sieti, pretože Orange umožňuje prijímať Obrazové správy všetkým zákazníkom, bez ohľadu na to, či majú MMS telefón, predplatenú kartu alebo mesačný paušál.

Kedy pristúpite k vzájomnému prepojeniu sietí?

Juraj Droba, EuroTel: Spoločnosti, s ktorými máme roamingovú dohodu o MMS, poskytujú službu MMS už niekoľko mesiacov, a preto bolo možné bez problémov vykonať všetky testy a začať prevádzku. Verím, že čoskoro dôjde medzi nami a konkurenciou k dohode, na základe ktorej budú môcť zákazníci posielať MMS aj do siete konkurenčného operátora.

Peter Tóth, Orange: Orange Slovensko chce výhody posielania Obrazových správ medzi užívateľmi rôznych mobilných sietí na Slovensku sprístupniť pre svojich zákazníkov čo najskôr. V tomto zmysle preto vyvinieme maximálne úsilie o uzavretie príslušných dohôd, a to tak, aby posielanie Obrazových správ bolo pre našich zákazníkov čo najvýhodnejšie.