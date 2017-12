Ratchet & Clank - alebo ako Kých a Hapčí zachraňovali galaxiu

21. feb 2003 o 14:00 Milo Gracík

Pred časom sa na nás ako vlna tsunami privalila záplava skvelej hrateľnosti, grafiky a zábavy v plošinovke Jak & Daxter. Teraz však prichádza hra s ambíciami zraziť tohto kráľa arkádovej zábavy z trónu. Ako to všetko dopadlo sa dočítate v tejto recenzii. Tu sa píše herná história.

Po zaslúženom vianočnom oddychu som sa konečne dostal k hitu týchto Vianoc, plošinovke Ratchet & Clank. R&C pochádza z tvorivých rúk Insomniac Games, autorov populárneho, oheň chrliaceho a divo skáčuceho dráčika Spyra, starého známeho z PS One. Tak ako bol Spyro vhodný pre všetky vekové kategórie, tak je R&C určený iba úzkej skupine hráčov. Pretože to nie je len taká obyčajná plošinovka. Je to totiž čistokrvná strieľačka obohatená plošinovkovými ingredenciami. Ako sa presvedčíte, ide o nadmieru chutný pokrm, no tak ako každému nešmakuje vyberané frutti di mare, tak aj vybrané chute tejto hry dokážu oceniť iba skutoční gurmáni. Keďže bola táto hra celkom dôkladne rozobratá v našom hutnom preview, doplnkové informácie nájdete tam.

Pod vašou kontrolou sa ocitne vesmírny epileptický myšohryz menom Ratchet, miestami však bude váš gamepad poslúchať aj pidi robot Clank. Ten však väčšinu herného času strávi na Ratchetovom chrbte, nemyslite si však, že si tam len tak pohodlne hovie. Aj on svojím spôsobom prispieva k úspechu, občas ako vrtuľa či tryskový batoh. Vaším cieľom je zatrhnúť zločinné plány predsedu Dreka, šéfa istej dosť znečistenej planéty (že by parafráza na našu Zem?:-), ktorá sa chystá na presídlenie. A aby sa mali kam zo svojho špinavého sveta presťahovať, rozhodli sa postaviť si vlastnú planétu, zlepenú z kúskov obývateľných planét celej galaxie. A verte, že obyvateľom týchto svetov sa to určite páčiť nebude. No Drekovej gigantickej robotickej mašinérii sa nedokáže postaviť nikto. Teda, skoro nikto, pretože naše duo je na dobrej ceste napraviť mu ciferník.

Očakáva vás osemnásť planét, každá poňatá ako samostatná úroveň. Prepravujete sa medzi nimi samozrejme vesmírnymi korábmi. Cesta medzi nimi je spracovaná ako animácia, počas ktorej sa daná úroveň nahráva. Na jednotlivých planétach vás okrem hordy nepriateľov a kopca odmien očakáva niekoľko príbehových úloh, niektoré sú však dosť poprepletané, takže na jednej planéte dostanete úlohu (vyhrať preteky vznášadlových skateboardov), na druhej planéte úlohu splníte (vyhráte preteky vznášadlových skateboardov) a vrátite sa späť na prvú planétu, kde sa dozviete informácie, ktoré vás v hre posunú o ďalší krôčik vpred. Keď už som spomenul tie preteky vznášadlových skateboardov, áno autori pripravili niekoľko spestrujúcich minihier, ktoré vhodne zapracovali do hernej línie.

Hru začínate iba s niekoľkými štandardnými schopnosťami, zbraňami a predmetmi ako skákanie, plávanie, obrovský francuzák, vrhač bômb. Ratchet však dokáže omnoho viac, než len tak skákať a mlátiť robotov francuzákom. S pomocou všakovakých vynálezov a pestrej palety zbraní (plameňomet, raketomet, vysávač) sa z dua Ratchet & Clank stáva skutočne účinný demolačný tím. Taký komixový futuristický mix Ramba a Spidermana. So zbraňami si užijete kopec zábavy. Pomocou rôznych vylepšovacích modulov dokážete z malého robotíka Clanka akúsi sci-fi obdobu nožíka na prežitie. Nové veci kupujete za tvrdú galaktickú menu, ktorou sú netradične kovové skrutky a matky (nie TIE matky, ale matice na skrutky). Tento kovový šrot získavate z rozbitých nepriateľov a škatúľ, ktoré sa povaľujú všade po okolí (aj nepriatelia, aj škatule-:) Zbrane, náboje, vynálezy, to všetko nakupujete v sieti galaktických hypermarketov, ktoré sa nachádzajú zvyčajne blízko miesta pristátia na každej planéte.

Grafika: 9 / 10

Je to proste totálne žrádlo! Pestrá a sýta paleta farieb, dokonalé FX efekty spolu so živou animáciou tvoria úchvatný celok. Štýlové futuristické prostredie, pritom však dostatočné variabilné, zachovávajúce si pri neskutočnej pestrosti vysokú kvalitatívnu úroveň. Elegantné a pôvabné pohyby hlavného hrdinu v kontraste s roboticky trhavým pohybom plechových protivníkov. Tak ako úboho vyzerajú multiplatformové tituly pre PS2 (v porovnaní s ich verziami na Xboxe a GameCube), tak nádherne sú spracované hry ONLY FOR PS2. A R&C je toho žiarivým príkladom. Spolu s hrami ako Kingdom Hearts, Devil May Cry 2, či Primal, ktoré tvoria akúsi výkladnú skriňu PS2, sa zaraďuje medzi tituly s luxusnou grafikou. Je to Rolls & Royce medzi hrami, a to nielen po vizuálnej stránke.

Interface: 8 / 10

Vo všeobecnosti tu nájdete štandardné možnosti a nastavenia. Ukladanie progresu je však spracované na výbornú, deje sa totiž automaticky. Takže keď vypnete konzolu bez uloženia, nemusíte sa strachovať, že by ste museli úroveň začínať znova! A to už vôbec nehovorím o nahrávacích obdobiach, ktoré prakticky neexistujú, hra je krásne plynulá. Žiadne čakanie počas loadingu!

Hratelnosť: 8 / 10

Zahoďte zastaralé a skostnatené predstavy o plošinovkách, predstavy o bezduchom pobehovaní a poskakovaní z jedného kamienka na druhy. Je tu 21. storočie a s ním aj revolúcia žánru plošinoviek! Podstata hry je zhruba zhodná s klasickou schémou archetypu všetkých plošinoviek, no s riadnou dávkou akcie, predovšetkým streľby. K vyblázneniu vám slúži viac než 30 všakovakých zbraní a nástrojov, od obligátneho blastera, cez granátovú rukavicu, až po vodnú pušku (ak neviete, čo si pod tým predstaviť, zahrajte si a uvidíte:-). Základný kameň dobrej 3D akčnej hry je rýchlo sa prispôsobujúca, inteligentná a prehľadná kamera, a tá je v tejto hre spracovaná nadpriemerne kvalitne, aj keď nie úplne dokonale. Nepríjemným faktom je, že v obkľúčení protivníkmi a strese boja strácate miestami prehľad, to však napraví vycentrovanie kamery za Ratchetov chrbát stlačením jedného tlačidla.

Multiplayer

Žiadny multiplayer, takže bez hodnotenia. Pri takejto dokonalej zábave a hrateľnosti by to bol iba zbytočný prívesok. Aj keď ma napadá hriešna myšlienka – čo ak by mohol druhý hráč ovládať Clanka? Osobne si myslím, že konzoloví hráči prichádzajú o mnoho zábavy, keďže tvorcovia hier nepodporujú multiplayer na rozdelenej obrazovke (a už vôbec nie kooperatívny mód), ale sústreďujú sa na on-line multiplayer. Konzolové hranie viacerých hráčov tak už nie je taká bombová zábava, aká to bývala v slávnych dobách N64. Po Xboxe a PS2 sa k podpore on-line hrania nedávno pridala aj GameCube, čo je oproti pôvodným vyhláseniam Nintenda obrat skoro o 180°. Škoda, ale aj tak je singleplayer skvelý:-)

Zvukové efekty: 8 / 10

Celkovo sú zvukové efekty realistické a kvalitné, dokonca využijete aj váš Surround dekóder, čo pri hrách na PS2 nie je obvyklé. Hlasy postáv sú na celkom slušnej úrovni, predovšetkým predstavitelia hrdinského dua budú vašim sluchovodom bezpochyby nadmieru sympatický. To isté platí aj o nepriateľoch, ktorí vám budú po zásluhe odporní.

Hudba: 7 / 10

Každá planéta disponuje charakteristickým hudobným motívom, ktorý nádherne podfarbuje špecifickú symboliku lokácie prezentovanú úchvatnými vizuálnymi orgiami. Aj keď na rozdiel od skladieb použitých v príbehových animáciách žiadna z nich príliš nevyniká.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá, je to celkom ľahká hra. Postupom hre však obtiažnosť rovnomerne narastá. Žiaden zbytočný stres vás však nečaká, keďže jednotlivé typy protivníkov sa správajú podľa presne stanoveného vzorca, takže po chvíli si bez väčších problémov osvojíte najlepší spôsob ich likvidácie. Pri rýchlom hraní štart-cieľ si prídete na svojich kvalitných 15 hodín zábavy, no pri dôkladnom preskúmavaní každej úrovne vám R&C vydrží viac než 20 hodín. Navyše si treba prihodiť zopár hodiniek strávených hľadaním bonusov.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Dokonalá kompozícia prekrásnej grafiky, úžasnej hrateľnosti, zaujímavého príbehu. Syntéza tých najlepších prvkov z plošinoviek, strieľačiek a adventúr. Aj napriek absencii originálnych nápadov je výsledná skladba originálna, v mnohých smeroch dokonca revolučná. K dnešnému dňu to je najlepšia arkádová plošinovka na 128-bitových konzolách. Už sa nemôžem dočkať odpovede zo strany Naughty Dog.