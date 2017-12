Začala sa medzinárodná konferencia o nových médiách

Bratislava 20. februára (TASR) - Medzinárodná konferencia New Media Nation: Festival festivalov, venovaná prezentácii 12 európskych a svetových festivalov ...

20. feb 2003 o 18:34 © TASR 2003

Bratislava 20. februára (TASR) - Medzinárodná konferencia New Media Nation: Festival festivalov, venovaná prezentácii 12 európskych a svetových festivalov nových technológií, dnes začala v Českom centre v Bratislave.

Podujatie otvoril príspevok Márie Riškovej Priestor medzi kultúrou, spoločnosťou a technológiou, približujúci profil prvého a zatiaľ jediného slovenského festival tohto druhu - Multiplace, s podtitulom New Media Event. Jeho prvý ročník sa uskutočnil v apríli minulého roku a zastrešoval niekoľko výstav, koncertov, projektov a prezentácií kultúry a kyberkultúry, ktoré sa konali v Bratislave, Trnave a Nitre. Druhým príspevkom prvého dňa bola téma novej mediálnej kultúry a jej venovaný bulharský festival Videoarcheology. História festivalu siaha do roku 1999 a ako prezradil jeho kurátor Boris Kostadinov, pomenovanie je trochu ironické. Video je médium dominantné najmä v 80. rokoch, preto ho z dnešného uhlu pohľadu vnímame už ako historický relikt. Názov festivalu je odvodený od témy prvého ročníka, ktorý kládol dôraz na "archaické" technologické parametre VHS. Najbližší ročník festivalu v Bulharsku sa bude niesť v znamení "Archeology of Immortality" (Archeológia nesmrteľnosti) a bude reflektovať celosvetový boom klonovania a tém s tým súvisiacich.

Už 15 rokov fungujúci projekt medzinárodnej prehliadky o rôznych formách umenia a vzťahmi, medzi nimi Impakt, predstavila Annet Dekker z Holandska. Prehliadka neprezentuje iba experimentálne filmy, video art, novú hudbu či hudobné umenie, ale aj rôzne inštalácie a performance. Pokúša sa aj spojiť audiovizuálnych umelcov, kritikov a širokú verejnosť s cieľom diskusie o starých a nových médiách a ich úlohe v spoločnosti.

Projektom, ktorý tiež zarezonoval v priestoroch Českého centra bol medzinárodný Festival KIBLIX 2002 organizovaný v Slovinsku. Jeho prvý ročník sa venoval informačným technológiám a operačnému systému Linux, pričom v jeho závere sa počas workshopu uskutočnila s čisto výchovným pozadím aj hackerská súťaž. Posledným festivalom, ktorý dnes dostal priestor na prezentáciu, bolo medzinárodné bienále media art v poľskom Vroclavi Globalika, organizované WRO centrom pre media art. Ako informoval jeho zakladateľ Piotr Krajewski, snaží sa dokázať, že umelecká individuálnosť a globálne trendy dokážu spolu koexistovať, čím ničí mýty o globalizácii.

Medzinárodná konferencia New Media Nation: Festival festivalov je posledným podujatím projektu galérie a klubu Buryzone New Media Nation, ktorý počas niekoľkých mesiacov pravidelne predstavoval možnosti vyžitia nových médií a technológií v širokom spektre umeleckých a kultúrnych aktivít. Ponúka pestrú mozaiku možností kontaktov a rád, ako sa dajú festivaly nových médií organizovať po celom svete.

Potrvá do 22. februára