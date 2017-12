Gén z jahody produkuje vitamín C

Španielski molekulárni biológovia objavili v zrelých jahodách gén, ktorý by mohol aj v iných rastlinách produkovať zvýšené množstvo vitamínu C. Gén GalUR je nositeľom informácie pre enzým, ktorý reguluje biochemickú produkciu vitamínu C (kyseliny askorbov

19. feb 2003

Pomocou neho by sa mohli niektoré druhy ovocia obohacovať extra dávkou vitamínu C, píšu vedci z univerzity v Malage v časopise Nature Biotechnology. Objav génu by mohol ovplyvniť aj komerčnú produkciu vitamínu C. Tím vedcov pod vedením Victoriana Valpuestu testoval gén GalUR na modelovej rastline Arabidopsis thaliana. Po vložení génu do rastliny sa ukázalo, že obsah vitamínu C sa v nej zvýšil dva– až trikrát. Podľa Valpuestu možno dosiahnuť rovnaký efekt aj pri iných rastlinách. Už v roku 2000 sa vedcom podarilo zvýšiť obsah vitamínu C v šaláte. Pretože sa použil gén z potkana, proti pokusu sa zdvihla vlna verejnej kritiky. Valpuesta dúfa, že vloženie génu z jahody do inej rastliny spotrebitelia prijmú lepšie. Vitamín C stimuluje imunitný systém a neutralizuje agresívne molekuly zvané voľné radikály, ktoré spôsobujú oxidačné škody na bunkách. Preto sa o vitamíne C hovorí, že predlžuje život, čo však nie je dokázané. (tasr)