Liek s protirakovinovým účinkom?

Britskí vedci zistili, že hlavná zložka zakázaného lieku thalidomidu by mohla byť účinnou zbraňou proti rakovine. Profesor Angus Dalgleish a jeho kolegovia zo St. George‘s Hospital Medical School v Londýne veria, že na jeho základe môžu vyvinúť nový ...

19. feb 2003 o 22:30

Britskí vedci zistili, že hlavná zložka zakázaného lieku thalidomidu by mohla byť účinnou zbraňou proti rakovine. Profesor Angus Dalgleish a jeho kolegovia zo St. George‘s Hospital Medical School v Londýne veria, že na jeho základe môžu vyvinúť nový liek, ktorý rakovinové bunky donúti „páchať samovraždu“.

Thalidomid, uvedený na trh v roku 1950, predpisovali tehotným ženám proti ranným nevoľnostiam. Vedľajšie účinky lieku však vyvolávali ťažké poškodenie plodov a priviedli k narodeniu približne desaťtisíc deformovaných detí. Zakázali ho v roku 1960. Napriek tomu teraz môže znamenať pokrok v boji so zhubnou chorobou.

„Boli sme prekvapení, že lieky tohto druhu sú schopné zabíjať rakovinové bunky a pritom nechávajú ostatné podľa všetkého nedotknuté,“ povedal Blake Marriott, jeden z tímu profesora Dalgleisha.

Thalidomid obsahuje tzv. selektívne cytokínové inhibítory. Tieto inhibítory, ktoré sú vo všeobecnosti pre ľudský organizmus neškodné, dokážu rakovinové bunky pripraviť o prísun živín a „vyhladovať“ ich tak, že sa nakoniec prestanú množiť.

Nová generácia liekov by sa mohla používať buď samostatne, alebo by sa ich účinok mohol zvýšiť v kombinácii s ďalšími liekmi. Britskí vedci predpokladajú, že by mohli ukončiť klinické skúšky do dvoch rokov.

O ich výskume informoval odborný časopis Cancer Research, financovala ho farmaceutická spoločnosť Celgene Corporation. (ač)