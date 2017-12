Zločinca usvedčí jeho vlastný mozog

V ľudskom mozgu možno čítať ako v knihe. Tvrdí to Lawrence A. Farwell z University of Ilinois, ktorý vynašiel metódu, ako s pomocou „odtlačkov mozgu“ usvedčiť zločincov. Napísal o tom ruský internetový žurnál Membrana.

19. feb 2003 o 22:30

Farwellova metóda vychádza z predpokladu, že v mozgu zostanú zapísané všetky dôležité udalosti, spojené so zločinom. Ak vrah uvidí napríklad fotografie z miesta činu, jeho mozog na to zareaguje tak rýchlo a jednoznačne, že to vedci s pomocou EEG (elektroencelfalogramu) zistia.

Týmto spôsobom Farwell v roku 1999 usvedčil Jamesa Grindera (na snímke vpravo), podozrivého z vraždy Julie Heltonovej v roku 1984. Keď Grinderovi nasadili na hlavu elektródy a ukázali veci obete, ktoré zostali na mieste činu, jeho mozog vydal jasné signály dokonca aj po pätnástich rokoch. Grinder sa potom priznal ešte k trom ďalším vraždám.

Samozrejme, obvinený musí dať súhlas na podobné vyšetrenie, ak ho však dá, nemá už šancu uniknúť. Dokladá to aj iný Farwellov husársky kúsok. V skupine pätnástich ľudí odhalil všetkých jedenásť agentov FBI.

„Ak môžeme identifikovať ľudí, ktorých vycvičila FBI, dokážeme rovnako spoľahlivo nájsť aj agentov Al Káida,“ povedal Farwell.

Absolvent Harvardu, ktorý svoju vedeckú metódu už dávnejšie podrobne opísal a patentoval, je presvedčený o jej stopercentnej účinnosti. Hovorí, že jej rozšíreniu bránia iba predsudky a neochota prijímať nové veci. Nepochybuje však, že časom sa jeho metóda presadí.

Možno s ním súhlasí aj redakcia prestížneho britského magazínu Time. Zaradila Farwella medzi stovku vysoko inovatívnych ľudí, ktorí podľa Time majú šancu byť „Picassom alebo Einsteinom 21. storočia“. (ač)