NOVINKY V (INTERNETOVÝCH) OBCHODOCH

Novinka pod lavicu

19. feb 2003 o 22:30

V Japonsku sa začala pred dvoma týždňami predávať nová herná konzola GameBoy Advance SP. Rýchlosť procesora je oproti predchádzajúcej verzii GameBoy Advance (ktorá zostane naďalej v ponuke) nezmenená, prístroj má však odlišný dizajn - otvára sa ako laptop. Výhodou je aj podsvietený displej, ktorý umožní hrať hry aj v tme alebo pri ostrom svetle. Nová verzia GameBoya funguje na dobíjateľné lítiovo-iónové batérie.



Orientačná cena: 4000 korún

www.nintendo.com/news/news_articles.jsp?articleID=7901

Zapaľovač cigariet pre PC

Mysleli ste si, že hardvér, ktorý sa dá k vášmu počítaču pripojiť, má už úplne všetko? Chyba - ak sa nedelíte o miestnosť so žiadnymi nefajčiarmi, možno by sa vám hodil ešte zapaľovač, ktorý nainštalujete do priestoru bežne využívaného na druhú CD mechaniku. Je veľmi podobný zapaľovaču v automobile a môžete ho preto využiť tiež na nabíjanie mobilných telefónov či dodávanie energie prenosnému prehrávaču CD.

Cena: 800 Sk

store.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/cig-01.html