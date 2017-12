Nie sledovaniu zamestnancov

Podľa predsedu českého Úradu pre ochranu osobných údajov nemajú zamestnávatelia v Českej republike právo čítať elektronickú poštu svojich zamestnancov, pretože by tým porušili listové tajomstvo. Podľa Karla Neuwirta môže zamestnávateľ kontrolovať len to, od koho a v akom množstve zamestnanec do firemného počítača maily dostáva a komu píše. „Ak elektronická pošta príde do vašej osobnej e-mailovej schránky, zamestnávateľ ju, rovnako ako váš osobný list v písacom stole, čítať nemôže,“ povedal Neuwirt.

Povedal to v súvislosti s praxou niektorých zamestnávateľov, ktorí chcú sledovaním elektronickej pošty brániť prípadnému zneužívaniu počítačov na súkromné účely. Zamestnávatelia majú podľa Neuwirta právo zisťovať, ako zamestnanci využívajú pracovný čas, ale musia pre toto monitorovanie použiť „férové legitímne prostriedky“.

Podľa Neuwirta je protiprávne, aby zamestnávateľ vyžadoval od pracovníkov súhlas s kontrolou obsahu e-mailovej pošty, lebo by tým bola porušená Listina základných práv a slobôd. Keby zamestnávateľ informácie o mailoch zamestnancov zhromažďoval, či dokonca spracovával, mohol by byť sankcionovaný aj podľa zákona o ochrane osobných údajov.

„Zamestnávateľ má určité právo dohliadať na to, ako zamestnanci pracujú, ale nie je to právo generálne, ktoré by prevažovalo nad právom občanov mať súkromie aj na pracovisku,“ zdôraznil Neuwirt. Ochrancovia dát sa podľa svojho predsedu stretávajú s tým, že monitorovanie zamestnancov je skôr „špehovacím systémom“, ako sledovaním ich pracovných aktivít.

V prieskume spoločnosti TNS Factum z mája minulého roka takmer 40 percent českých firiem priznalo, že svojim zamestnancom e-maily kontroluje. (čtk)

Môžu byť e-mailové adresy na webe?

V Českej republike sa v uplynulých týždňoch objavili informácie, že z dôvodu ochrany osobných údajov budú musieť úrady aj súkromné firmy odstrániť zo svojich webových stránok e-mailové adresy, v ktorých sa vyskytuje meno konkrétneho zamestnanca. Podľa českého Úradu pre ochranu osobných údajov to však nie je pravda: zamestnávatelia budú môcť aj naďalej zverejňovať elektronické adresy tých pracovníkov, ktorí majú v náplni práce komunikáciu firmy či inštitúcie navonok. E-mailové adresy pracovníkov, ktorí vzhľadom na svoju pracovnú náplň za inštitúciu navonok nevystupujú, však môžu byť zverejnené len s ich súhlasom.

Keďže e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobné údaje - meno a priezvisko zamestnanca - je považovaná za osobný údaj, inštitúcie a firmy by podľa šéfa Úradu Karla Neuwirta mali pri rozosielaní e-mailov viacerým príjemcov zároveň skryť ich mená v položke Skrytá kópia (BCC).

(čtk)