Zjednotia telefóny a internet

Keď budete chcieť o pár rokov zatelefonovať priateľovi, možno vám bude stačiť poznať jeho e-mailovú adresu. Spojené štáty sa minulý týždeň pripojili k iniciatíve ENUM, ktorej cieľom je zaviesť jednotné číslo identifikujúce konkrétneho človeka v telefónnej

19. feb 2003 o 22:30 Tomáš Bella

O pár rokov by vás malo v telefónnej sieti aj na internete identifikovať to isté číslo. ILUSTRAČNÉ FOTO - REUTERS

sieti aj na internete. Jediné číslo tak umožní zavolať niekomu na pevnú linku aj na mobil, poslať mu e-mail, rýchlu správu cez instant messaging či fax alebo si prezrieť jeho webovú stránku.

Spustenie projektu ENUM by malo výrazne urýchliť konvergenciu telefónnych sietí a internetu a dať silný impulz službám prenosu hlasu cez internet. Pri volaní na jednotné číslo by mohol systém napríklad automaticky presmerovať hovor na ktorékoľvek miesto na svete, kde sa človek práve nachádza. Umožnil by tiež zvoliť ľubovoľný spôsob komunikácie - napríklad okamžité zaslanie textovej správy alebo e-mailu, ak príjemca nezdvíha telefón.

Unikátny identifikátor sa vytvorí z telefónneho čísla vrátane medzinárodnej predvoľby, ktoré sa napíše odzadu (na konci teda bude kód štátu, rovnako ako pri internetových doménach) a na koniec sa pridá prípona signalizujúca jednotný identifikátor. Napríklad bratislavské číslo denníka SME 59 233 500 bude zakódované ako 0.0.6.3.3.2.9.5.1.2.4.e164.arpa. Nepredpokladá sa však, že používatelia budú musieť priamo tieto čísla zadávať, ak sa budú chcieť s človekom spojiť. Preklad mena na jednotné číslo by za nich mali zabezpečiť priamo telefóny alebo internetové prehliadače, rovnako ako dnes stačí zadať do internetového prehliadača www.sme.sk, ak chcete navštíviť server 62.168.71.139.

Doteraz sa do projektu ENUM zapojilo trinásť krajín vrátane Veľkej Británie, Rakúska, Francúzska, Holandska a Číny, niektoré z nich už spustili pokusnú prevádzku systému. Pred zavedením do praxe ešte musí systém prejsť posudzovaním bezpečnosti, najmä z hľadiska ochrany osobných údajov účastníkov siete.