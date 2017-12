To the Eds-treme - Skateboardom ku sláve

Televízna stanica Cartoon Network je známa svojimi uletenými komiksovými príbehmi. V jednom z takýchto príbehov vystupuje aj podarená trojica súrodencov Ed, Edd a Eddy. Tvorcovia online hry To the Eds-treme sa zamerali na skateboardovú U-rampu, kde si Ed,

19. feb 2003 o 22:30 DANIEL DURIŠ

Edd a Eddy môžu zasúťažiť. Odmenou im bude sláva a láska šialenej tínedžerky Nazz.

Hra obsahuje tri levely - úrovne. V každej časti súťaží na U-rampe jeden človek z komiksovej trojice a pre postup do ďalšieho kola je potrebné nahrať určitý počet bodov. Tie získavajú vaši hrdinovia za rôzne triky, ktoré predvádzajú vo výskoku na skateboarde vo vzduchu. Hra sa ovláda kurzorovými šípkami vľavo a vpravo (rozbiehanie po rampe), hore a dole (vertikálny pohyb na rampe), medzerníkom (výskok) a klávesami Z, X, C (rôzne akrobatické kúsky vo výskoku) alebo SHIFT+Z, X a C (supertrikové kreácie).

Aj keď ovládanie sa zdá na prvý pohľad zložité, o chvíľu si naňho zvyknete. Keďže Ed, Edd a Eddy postavili U-rampu zo všelijakého haraburdia, pri dopade sa môže stať, že sa dosky zlomia. V tom prípade si treba dávať pozor a dieru preskakovať alebo sa jej vyhnúť. Po čase ju opraví váš práve nesúťažiaci súrodenec. Rovnako sa treba vyhýbať prílišnému počtu akrobatických kúskov vo vzduchu, pretože pri dopade už musia vaši hrdinovia stáť pevne na skateboarde. Občas sa zjavujú na dráhe bonusy vo forme raketového pohonu, ktorý vás odpáli vysoko hore. Treba to využiť a počas voľného pádu ukázať obecenstvu čo najviac trikov. Hra umožňuje po neúspešnom pokuse opakovať danú úroveň a je vytvorená technológiou Shockwave (prehliadač ju nainštaluje automaticky).

www.cartoonnetwork.com/play/sports/eds_edstreme/