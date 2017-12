Medal of Honor: Spearhead - príliš drahá zábava

Minulý rok sa pôvodne konzolová séria Medal of Honor dostala aj na obrazovky počítačov v obrovskom hite s podtitulom Allied Assault.

21. feb 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Intenzívny zážitok z bojov druhej svetovej vojny, ktorý sa dal miestami porovnať s účinkovaním v megafilme Zachráňte vojaka Ryana, kazil len relatívne krátky hrací čas. Ostatné kvality hry však tento nedostatok vyvážili.

Autori sa, žiaľ, z kritiky hráčov nepoučili a v datadisku nazvanom Spearhead zopakovali starú pesničku. Opäť budete mať ten skvelý pocit, že ste vo víre tuhých pohlcujúcich bojov proti nacizmu, tentoraz na sklonku vojny. Koniec hry však príde ešte oveľa skôr. Už po štyroch hodinách môže priemerný hráč sledovať záverečné bilancovanie hlavného hrdinu - seržanta Jacka Barnesa.

Celá hra sa pritom rozbieha veľmi sľubne. Atmosférický Barnesov komentár (hlas mu prepožičal herec Gary Oldman) vás spolu s dobovým videom uvedie do začiatočnej fázy operácie Overlord - vylodenia spojencov na brehoch Francúzska. Zapojíte sa do nej v dramatickom výsadku do tyla nepriateľa. Potom sa presuniete do zimných bojov v Ardenách a nakoniec zavítate do Berlína pár dní pred Hitlerovou smrťou.

Tieto tri kampane sú rozdelené do niekoľkých čiastkových misií. Tie sú vytvorené priamočiaro, ale zábavne. Ak vám teda neprekáža, že vás hra miestami až príliš ťahá za ručičku, budete sa kráľovsky baviť. Nechýba jazda v tanku, používanie delostrelectva a ďalších statických zbraní, ale hlavne atmosférické nočné boje pechoty. Nič z toho však nedokáže ospravedlniť fakt, že všetko trvá tak krátko. Situáciu nezachráni ani zopár inovácií v hre pre viacerých hráčov (nič, čo by konkurencia už dávno nemala). Ani zopár nových zbraní, ani nové lokácie nie sú niečo, čo by pre iné hry nebolo prístupné na internete zadarmo.

Po technickej stránke všetko zostalo pri starom. Grafika síce už za novinkami zaostáva, ale zvuky sú spolu s hudbou na úplnej špičke. Keby Spearhead obsahoval aspoň dvojnásobok úrovní, mohol patriť do kategórie výborných datadiskov. Takto však ide o veľmi drahú a krátku zábavu.

