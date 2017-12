Linky na ôsmy týždeň: bojovky & gigantické autíčka & stratégia

19. feb 2003 o 14:37 Milo Gracík

Týždeň sa s týždňom stretol a opäť je tu päťka stránok s najhorúcejšími informáciami o aktuálnych herných hitoch.

S blížiacim sa vydaním sequelu najlepšej bojovky histórie Soul Calibur sme sa rozhodli tento týždeň venovať, ako iste tušíte, bojovkám. A keďže bol tiež ohlásený vylepšený braček Virtua Fighter 4, je to ďalší dôvod prečo by sme mali venovať zvýšenú pozornosť práve tomuto žánru. A keďže hovoríme o bojovkách, nemôžeme nezmieniť nekorunovaného kráľa z PS2 v jeho ostatnej inkarnácii Tekken IV. V konkurencii tejto božskej trojky by ostatné bojové hry nemali žiadnu šancu na úspech, takže sme sa rozhodli doplniť ich úplne odlišnými hrami. Jednou z nich je maximálna deštrukčná zábava gigantických autiakov a druhou je originálna real-time stratégia s fantastickým nápadom tvorby vlastných jednotiek krížením genetických vzorcov zvierat. Od dôb staručkého Dominionu tu nič také cool nebolo!

Soul Calibur 2

www.soulcalibur2.com

Virtua Fighter 4

www.virtua-fighter-4.com

Tekken IV (recenzia)

www.tekken-4.com

Monster Jam: Maximum Destruction

http://monsterjam.ubi.com

Impossible Creatures (recenzia)

www.microsoft.com/games/impossiblecreatures