Nové screeny: Vietcong, Psychotoxic, 6 ženichů, Homeworld 2, Lionheart

Objavilo sa množstvo nových obrázkov k pripravovanej FPS-ke Vietcong (preview) od Pterodonu a Illusion Softworks. Hra je zasadená do obdobia vojny vo Vietname, a podľa toho vyzerajú aj screenshoty z perfektne vyzerajúcej džungle. Hra by mala byť dokončená už v marci.

Znôška nových obrázkov sa objavila ku hre Psychotoxic, strieľačke z vlastného pohľadu so zvláštnou hlavnou hrdinkou, ktorá je tak trochu anjel. Preto sa vaše dobrodružstvá nebudú odohrávať iba v reálnom svete, ale aj v metafyzickom svete snov so svojským grafickým spracovaním. Hra by sa mala na trhu objaviť v lete.

Tí starší z vás si určite pamätajú adventúrku s erotickým nábojom 7 dní a 7 nocí, ktorá sa preslávila klikacími orgiami pri uspokojovaní vašich "obetí". Pán Vochozka, teraz už ako šéf známych Illusion Softworks (Mafia), sa v spolupráci s Enteronom rozhodol vytvoriť freeware pokračovanie prezentujúce jeho spoločnosť. Jej názov je 6 ženichů a jeden navíc, toto sú prvé screenshoty, hra by mala vyjsť v septembri 2003.

Homeworld 2, pokračovanie výbornej vesmírnej real-time stratégie, je po rôznych peripetiách vo vývoji u Relic Entertainment. K dispozícii je zatiaľ päť nádherných screenshotov a dátum vydania: koniec roka 2003.

Dnešným posledným príspevkom do rubriky Screenshoty je očakávané RPG od Black Isle Studios Lionheart (preview). Hra vyjde v apríli 2003.

