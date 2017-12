Rise of Nations - mix Age of Empires a Civilizácie

19. feb 2003 o 10:47 Ján Kordoš

V súčasnosti človek veľmi ťažko natrafí na neotrepaný nápad alebo originálne dielko. Klony hier sa na nás valia po desiatkach v pravidelných intervaloch a nepomáha ani plač recenzentov, ktorí sú už unudení hrami, ktoré sa od iných odlišujú maximálne názvom. Big Huge Games sa pod krídlami Microsoftu rozhodli spraviť Rise of Nations (RoN), mix medzi Age of Empires a Civilization. Na prvý pohľad sa vám môže zdať, že nás nemôže nič prekvapiť a bude to ďalšia tuctová hra, ale zatiaľ je opak pravdou. Hrateľnosť a jednoduchosť Age of Empires nám sľubuje pocit zábavy a prepracovaný model Civilizácie nahrádza anarchistický chaos pravidlami, na ktorých bude hra stáť.

Zo začiatku sa mi zdalo, že RoN bude niečo ako Empire Earth (úbohý klon AoE), ale na nasledujúcich riadkoch sa dozviete prečo to tak nie je. Postavíte sa na čelo jedného z 18 štátov a pokúsite sa vami vybraný národ previesť 8 etapami dejín ľudstva. Budete začínať v staroveku a skončíte v súčasnosti, takže neočakávajte žiadne high-tech zbrane, ktoré sa zrodili maximálne v hlavách tvorcov hry. Každé obdobie je charakteristické svojou architektúrou, špeciálnymi jednotkami a hlavne - v každom období musíte použiť inú stratégiu na dosiahnutie víťazstva. Vašou úlohou budú samozrejmosti ako budovanie, vynachádzanie a boj. Nič nové pod slnkom, ale...

...ale nezáleží len na množstve surovín, ktoré ste si poctivo naťažili, a nezáleží len na armáde, ktorá je taká silná, že rozdrví všetko, čo sa jej pripletie do cesty. Big Huge Games doplnili úspešnosť misie o ďalší faktor - územie. Konečne hranie začína pripomínať reálny svet, lebo vás obmedzuje územie, ktoré od začiatku vlastníte. Nemôžete označiť človeka a prikázať mu, nech postaví bane na území nepriateľa. Jednoducho to nejde, lebo "majiteľ" daného územia s tým nesúhlasí. Preto sa boje budú viesť hlavne o územie a bude záležať hlavne na vami zvolenej taktike. Vo vnútri vášho územia si môžete robiť, čo sa vám zachce a nepriateľ na vašom území nepostaví ani latrínu. Nič vám však nebráni, aby ste si svoje územie rozšírili na úkor protivníka.

Rozlohu územia, ktoré vám patrí, ovplyvňuje počet obyvateľov - podotýkam, že žijúcich obyvateľov. Kde žijú vaši ľudia, tam sa rozkladajú vaše mestá a tie plnia funkciu domov. Keď založíte mesto v blízkosti hraníc, posunie sa hranica (je vyznačená čiarou vašej farby a farby vášho suseda) o určité územie smerom od vás - začínate expandovať. Mestá sú najdôležitejším objektom v hre, lebo len v ich blízkosti môžete stavať ďalšie budovy, ktoré sa rodia ako huby po daždi (samozrejme, ak sa vám darí a máte dostatok surovín na ich stavbu). Preskočím teraz klasické stavby ako napríklad letisko, veže a iné budovy a zastavím sa pri ďalšej dôležitej stavbe - knižnici. Na tejto budove záleží váš ďalší vývoj, a preto je dôležité ju mať, veď pokrok sa nedá zastaviť a váš národ musí ísť s dobou, lebo sa zapíše maximálne do dejín ako ďalší skrachovaný národíček. V tejto budove postupne objavujete nové vojenské postupy a jednotky, nové civilné budovy, ktoré vám zabezpečia rozkvet mesta či obchodné budovy. Pokiaľ sa vám podarí postúpiť v niekoľkých odvetviach, môžete postúpiť do ďalšieho veku, čím sa vám znovu sprístupnia nové technológie a vynálezy.

Aby ste však mohli niekam postupovať potrebujete peniaze a suroviny. Peniaze sú jasné, lebo už staré príslovie vraví: Bez práce nie sú „doláče“. Bubáčiky získavate obchodovaním, ktoré budete rozvíjať vďaka stavbe trhovísk, medzi ktorými začnú pendlovať karavány, ktoré budú zvyšovať váš rozpočet. Suroviny sa, samozrejme, ťažia, čo nie je nič prekvapujúce. Základné suroviny sú: drevo, železná ruda, ropa a jedlo. Každý z vás si vie predstaviť, kde a ako sa tieto suroviny získavajú, takže to vynechám. Dôležité je, že suroviny sú nevyčerpateľné, čo trošku znižuje taktizovanie o nové zdroje surovín, ale na druhú stranu sa stráca aj frustrácia s tým spojená. BHG však pridali do surovinové reťazca obmedzenie počtu pracovníkov na jednu baňu a aj počet baní samotných. Takže sa budete musieť rozhodnúť, akú surovinu začnete ťažiť ako prvú a ktorej sa budete ako venovať.

Víťazstvo môžete dosiahnuť dvoma cestami - diplomaciou alebo bojom. Takže, ak máte radi kravaty a sako, nemusíte sa topiť v mori krvi, ale ťahať za politické špagátiky a spraviť si z ostatných bábky a pomocou expanzívnej politiky si podrobiť zvyšok sveta. Ale takto sa rozhodne asi menšia časť hráčov, a preto sa budem trošku obšírnejšie venovať bojom. Môžete zabudnúť na spôsob bojov z iných real-time stratégií, lebo koncepcia štátov si vyžaduje inú taktiku. Nemôžete v blízkosti hraníc postaviť kasárne a búšiť do nepriateľa, ktorý má od vás 5 metrov svoje kasárne. Svoju základňu si musíte postaviť vo vnútrozemí a so svojím vojskom napádať nepriateľské mestá, ktoré nemôžete úplne zničiť, ale len ochromiť a potom obsadiť. Platí jednoduchá rovnica, čím väčšie mesto, tým ho musíte dlhšie obliehať a nemusí sa vám podariť mesto obsadiť!!! Obyvatelia miest sa navyše nevzdávajú ľahko, a preto taktizovanie typu, ktoré mesto napadnúť skôr, je na mieste. A nezabudnite, že zatiaľ čo vy budete obliehať jedno mesto, môže sa k vám dostať nepriateľ a vyprášiť vám kožuch či obsadiť vaše mesto. Konečne nefunguje taktika parný valec, kedy ste vyrobili kopec...pardón...KOPEC jednotiek a nepriateľa ste jednoducho zvalcovali a neostal po ňom ani povestný, mastný fľak.

Pomaly by som mal aj končiť, ale písať niečo o tejto hre je malina - ide to samo. Preto vám už len z rýchlika prezradím nejaké info o grafike. Kuk na obrázky vám napovie mnoho, ale pre slepých, ktorým rodinný príslušník predčítava text z hry.sme.sk prezradím, že ide o klasické 2D izometrické zobrazenie, ktoré spája krásu, jednoduchosť a prehľadnosť do jedného celku. Animácie každej jednotky či objektu vytvárajú reálny obraz pochod vojakov nepripomína partiu zombíkov vracajúcich sa z ťažkého večierku. Detailnosť pochytilo aj zvukové spracovanie, takže repráky nechajte v kľude zapnuté.

No čo, podarilo sa mi vás nažhaviť na Rise of Nations? Ak vás hra zaujala, článok splnil svoj účel a ja len prezradím, že by sa mala objaviť v prvom štvrťroku tohto roku, čo nám dáva nádej na skoré hranie.