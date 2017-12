Die Welt: Nezáujem o prírodný korok ohrozuje ekosystém Stredozemného mora

Berlín 18. februára (TASR) - Pokiaľ by sa producenti vína rozhodli používať namiesto klasických korkových zátok plastické, alebo by prešli na kovové ...

18. feb 2003 o 16:38 © TASR 2003

Berlín 18. februára (TASR) - Pokiaľ by sa producenti vína rozhodli používať namiesto klasických korkových zátok plastické, alebo by prešli na kovové uzávery fliaš, celkom vážne by tým ohrozili nielen rozsiahle oblasti lesov korkového duba, ale aj celý ekosystém okolo Stredozemného mora, píše dnešné vydanie nemeckého denníka Die Welt.

Krajiny na pobreží Stredozemného mora momentálne produkujú až 99 percent celosvetových zásob korku. Približne 80 percent ľahkej pórovitej kôry sa využije na výrobu 15 miliárd zátok, z recyklovaných štupľov sa zas vyrábajú dlážky, tepelné izolácie a rôzne potreby pre priemysel. Rovných 92 percent vínnych fliaš má ešte aj dnes korkovú zátku, pokračuje Die Welt.

Pokiaľ však bude produkcia a vývoz korku sústavne klesať, nebude sa už ťažba korku rentovať a korkové lesy, v ktorých sa miestami nachádzajú až 600-ročné stromy, sa môžu úplne stratiť.

Porasty duba korkového majú totiž celý rad výhod aj z ekologického hľadiska. Kôra z jedného stromu sa lúpe v priemere raz za deväť rokov. V období medzi dvoma žatvami sa na savanovitom poraste darí kozám a ovciam, ktoré kultivujú pôdu a zásobujú mliekom a mäsom roľníkov z okolitých dedín.

Pokiaľ by roľníci ponechali korkovníky napospas svojmu osudu, zmení sa charakter krajiny, domáce zvieratá nebudú spásať trávu, tá vyrastie do nezvyčajných výšok, vyschne a stane sa vhodnou potravou ohňa pri rozsiahlych lesných požiaroch, ktoré nie sú v tejto oblasti nijakou výnimkou.

Jednou z podmienok záchrany korkového duba a života v korkovníkových lesoch je, aby sa fľaše so zlatistým mokom uzatvárali klasickým korkovými "štoplíkmi". Porasty duba korkového sú totiž aj domovom niektorých vzácnych živočíchov - napríklad rysa iberského, ale aj orla kráľovského, uzatvára Die Welt.