Medal of Honor: Allied Assault Spearhead - druhá svetová stále neskončila...

18. feb 2003 o 15:17 Ondrej "Ondrew" Gabriš

Je večer, 6. jún 1994 a vy sa s padákom na chrbte rútite strmhlav k zemi. Okolo lietajú guľky, svetlomety pretínajú nočnú oblohu, mnohé lietadlá dostávajú priame zásahy. Dopadáte k zemi – rovno na chatrnú drevenú búdu. Prerážate jej strechu a v momente sa dostávate do prestrelky s nemeckou armádou. Operácia Overlord sa začala...

Datadisk, ktorého názov si pre jeho dĺžku skrátime na MoHAAS, do mimoriadne úspešnej akčnej hry z prostredia druhej svetovej vojny, Medal Of Honor, je na svete a nejedného z vás istotne zaujíma, ako dopadlo jeho spracovanie. Musím sa priznať, že pre určitú smolu, ba priam až prekliatie, ktoré neustále bránilo našim recenzentským očiam ohodnotiť tento výtvor, som začínal byť nanajvýš skeptický. Napokon však všetko vyšlo tak, ako sme si želali a MoHAAS konečne spokojne trónil na mojom pevnom disku a priniesol mi niekoľko hodín vynikajúcej zábavy.

Grafika: 8 / 10

Myslím, že grafická stránka hry je v podstate totožná s pôvodnou verziou (pribudli, pochopiteľne, napr. nové textúry) a Quake III engine opäť spĺňa tie najvyššie kritériá. Tak či onak mi nedá nespomenúť bravúrne zvládnuté explózie, padajúce stromy, boriace sa steny a celý rad ďalších efektov. Mnohé z nich sú umocnené konkrétnym prostredím, napr. v druhej časti kampane, v ktorej bojujete v zasneženej krajine s mizernou viditeľnosťou. Podstatné je, že nedošlo k žiadnym prešľapom pri optimalizácii, a tak si hru v plnej kráse vychutnáte na rovnakej mašine ako kedysi Medal Of Honor.

Interface: 9 / 10

Ani v tomto smere sa nič nezmenilo – od inštalácie, cez menu, až po ovládanie je MoHAAS dokonalý klon pôvodnej hry, za čo autorov chválim. Prečo by mali v datadisku meniť, napr. spôsob ovládania? Takže aj v tomto prípade konštatujem, že: „na západnom fronte síce nie je nič nové, ale to je pre nás hráčov len a len dobre“.

Hrateľnosť: 10 / 10

Tak to už áno. Hrateľnosť MoHAAS je úžasná a je isté, že celý datadisk prejdete so zatajeným dychom. Určite zamrzí, že aj keď je rozdelený na tri kampane, každá z nich obsahuje len tri misie. Tým pádom uzriete finálnu misiu v Berlíne zhruba v priebehu jedného popoludnia. Útechou ostáva fakt, že ani v jednej z deviatich misií sa nebudete nudiť, za to ručím.

Iste si spomínate na úchvatnú atmosféru, ktorú ponúkal už i pôvodný Medal Of Honor. Človek s hrôzou sledoval dianie na obrazovke a určite nejeden z vás premýšľal, aké to muselo byť v skutočnosti strašné. MoHAAS jasne naznačuje, že záver vojny bol vskutku dravý, krutý a najmä nemilosrdný. Atmosféra každej misie dosahuje vrchol. Neustále sa okolo vás niečo deje, ani na chvíľku nemôžete spustiť oči z okolia, pretože vaše poslanie priamo pri srdci nepriateľa je neustále narúšané hordami dobre vycvičených nacistov. Kto zaváha, určite schytá guľku od snipera alebo mu pod nohy dopadne odistený granát. Smrť číha na každom kroku a vo väčšine prípadov pomôže len dobrá taktika pri postupe, orlí zrak a najmä dobrý postreh.

Mimoriadne napínavá a neuveriteľne atmosferická misia na vás čaká na Štedrý večer v Ardenách, kde sa vám o čase sviatkov pokoja a radosti môže akurát tak snívať. Nemecká armáda totiž spustí brutálnu paľbu z mínometov, a tak sa okolie mení na apokalypsu. Atmosféra je vskutku nadupaná – množstvo výbuchov, krik, zákopy, vojaci krčiaci sa na dne zablatených a zmrznutých dier v zemi, padajúce stromy, skrátka totálny chaos. Napriek tomu vy, ako poručík Barnes, musíte zvládnuť pridelené rozkazy, a to všetko pod neprestajnou paľbou nepriateľského delostrelectva.

V niektorých misiách máte na starosti velenie a vojaci vás nasledujú, obsluhujete protilietadlový kanón, kladiete nálože, sedíte za kanónom pohybujúceho sa pásového vozidla a inokedy zasa prijímate rozkazy od vyššej šarže priamo počas boja. Práve táto variabilita si ma takmer okamžite získala a docielila, že som sa v žiadnej časti datadisku nenudil.

Určite poteší aj niekoľko nových zbraní, konkrétne pušku PPSh-41, ďalej Enfield Mark 1 a poloautomat Sten. Ako obvykle platí, že pušky sa výborne hodia na odstreľovanie vzdialenejších cieľov a automaty pre zmenu na kosenie pri boji zblízka. Zaujal ma i farebný dymový granát, ktorý skutočne poskytuje určitú ochranu pred strelami nepriateľov a nejde teda len o zbytočnú hračku tróniacu na dne vášho batohu.

Multiplayer: 8 / 10

V prípade MoHAAS som nemal možnosť naplno odskúšať multiplayerové vlastnosti datadisku, no keďže hra priamo vychádza z Medal Of Honor predpokladám, že nemohlo dôjsť k jeho degradácii. Presvedčilo ma o tom aj dvanásť celkom nových máp a jeden kompletne nový mód s názvom Tug Of War. Je teda vidieť, že autori si dali prácu i s hrou viacerých hráčov a práve takto do istej miery vykompenzovali pomerne malý počet misií v hre jedného hráča.

Zvukové efekty: 8 / 10

MoHAAS patrí medzi jednu z najlepšie ozvučených hier a dokazuje to na každom kroku. Plný potenciál však vždy predvedie v totálnej vojnovej mele, keď by od strachu pustil do gatí aj ten najväčší hrdina. Výkriky ranených vojakov, ktorí v agónii revú o pomoc, explózie, hrmot tankov, svišťanie guliek... výborne.

Hudba: 8 / 10

Autori opäť vsadili všetky tromfy na osvedčené bojové melódie, ktoré zneli už i v pôvodnej hre. Pochopiteľne, že pre datadisk skomponovali niekoľko nových skladieb a tie možno opäť označiť za vysoko kvalitné. Najviac však poteší, že aj v tomto prípade všetky skladby nádherne dotvárajú atmosféru hry.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

O nepriateľoch, ale ani spolubojovníkoch v MoHAAS by som si nikdy nedovolil tvrdiť, že im chýba umelá inteligencia. Členovia vašej jednotky sa pri prestrelkách snažia kryť a čo je podstatné – skutočne sú užitoční a bojujú až do posledného dychu. Podobne sú na tom i vojaci z druhej strany barikády. Dobre zamaskovaní sniperi, zákerní guľometčíci alebo delostrelci, všetci z vás dokážu narobiť v zlomku sekundy iba kopu rozfašírovaného mäsa. Snáď jediný nedostatok sa prejavuje pri boji „face to face“, kedy stojíte v tesnej blízkosti nepriateľov. Z nepochopiteľných dôvodov práve vtedy klesá ich schopnosť reagovať na nižšiu úroveň, a tak ich zvyčajne môžete bez najmenších problémov rozstrieľať.

Záverečný verdikt: 9 / 10

V tomto prípade niet nad čím váhať. Medal of Honor: Allied Assault Spearhead je mimoriadne vydarený datadisk, ktorý poteší každého priaznivca Medal Of Honor. Snáď jediný škrabanec na jeho skvele hladkom a lesklom povrchu zapríčinilo malé množstvo nových misií, no i deväť prítomných kúskov vás dokonale zabaví. A ak sa pustíte aj do multiplayera, máte postarané o zábavu na dlhé mesiace.

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.