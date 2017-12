V marci sprevádzkujú internetovú stránku s aktuálnym pohľadom na Bratislavu

Bratislava 18. februára (TASR) - Už začiatkom marca by mala byť sprevádzkovaná obnovená internetová stránka www.kamera.sk, ktorá prostredníctvom panoramatickej ...

18. feb 2003 o 16:10 © TASR 2003

Bratislava 18. februára (TASR) - Už začiatkom marca by mala byť sprevádzkovaná obnovená internetová stránka www.kamera.sk, ktorá prostredníctvom panoramatickej kamery umožní aktuálny pohľad na hlavné mesto Slovenska. Rotujúca kamera umiestnená na Bratislavskom hrade bude mať v počiatočnej fáze nastavených približne 15 až 20 rôznych súradníc. Záujemcovia tak budú môcť sledovať v priamom prenose dianie na Slavíne, hrade, pri Inchebe, v Ružinove ako i v ďalších častiach mesta, viditeľných z hradného vrchu. "Postupne bude tých pohľadov ešte viac," uviedol Jaroslav Vojtko zo spoločnosti, ktorá bude internetovú stránku prevádzkovať.

Kamera bude mať nastavenú určitú sekvenciu obrázkov, pričom každý pohľad potrvá približne desať sekúnd. "Obraz sa bude postupne približovať, až divák uvidí danú časť mesta úplne zblízka," priblížil Vojtko. Nevýhodou projektu bude fakt, že človek surfujúci na internete si nebude môcť ľubovoľne vybrať pohľad na Bratislavu, o ktorý bude mať v danom momente záujem. "Bolo by to príliš náročné vzhľadom na technické možnosti. A nakoniec, ak by teoreticky malo v rovnakom čase záujem natáčať ľubovoľne kameru hneď niekoľko ľudí naraz, nebolo by to ani možné," povedal Vojtko.

Pokusy o spustenie podobných projektov už boli. "Aj my sme sa už raz pokúšali niečo podobné spustiť. Zlyhala však použitá technológia. Preto veríme, že tentoraz budeme úspešnejší," dodal s tým, že pohľad prostredníctvom panoramatickej kamery nebude jediným lákadlom pre záujemcov. Na stránke sa bude nachádzať aj letecká snímka mesta, mapa širšieho centra, PSČ jednotlivých častí ako i ďalšie informácie.