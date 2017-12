Alcatel predstavuje štyri nové mobilné telefóny s farebným displejom

Na svetovom kongrese 3GSM, Alcatel predstaví 4 nové mobilné telefóny s farebným displejom a tak zatraktívni svoj tradičný produktový rad.

18. feb 2003 o 10:11

Cannes, 18.február 2003 – One Touch 332, One Touch 531, One Touch 535 a One Touch 735 predstavujú odpoveď na požiadavky jednotlivých segmentov trhu definovaných podľa úrovne služieb poskytovaných operátormi. Tieto nové modely by mali napomôcť rozvoju nových smerov využitia mobilov, kladúc pritom na prvé miesto jednoduchosť ovládania a kompaktnosť.

One Touch 332 je určený pre tých, ktorí chcú cenovo prístupný mobilný telefón, ale súčasne kladú dôraz na všetky základné funkcie: SMS, EMS, WAP, polyfonické zvonenia atď. Kompaktný a ľahký (77g), bude k dispoícii v troch nápadných, metalických farbách.

One Touch 531 je mobil orientovaný na užívateľa, s GPRS a veľkým farebným displejom. Umožňuje užívateľom sťahovanie hier od spoločnosti In Fusio, ktoré sú dostupné prostredníctvom väčšiny európskych operátorov.

One Touch 535, mobilný telefón s úplne novým a odlišným dizajnom, ponúka užívateľom prístup ku všetkým službám prostredníctvom najmodernejších technnológií: MMS, GPRS triedy 10, vysokokvalitného displeja, možnosti sťahovania hier. Je to mobilný telefón pre tých, ktorí potrebujú svoj mobil využívať veľmi intenzívne a súčasne chcú mať pôžitok z používania všetkých najmodernejších multimediálnych služieb.

One Touch 735, možno tiež charakterizovať technológiami MMS a GPRS triedy 10, so zabudovaným digitálnym fotoaparátom, troma hrami a katalógom hier k stiahnutiu. Predstavuje kondenzovanú verziu technológií potrebných na každodenné využívanie (pre prácu i zábavu) všetkých nových multimediálnych služieb.

One Touch 531 bude na trh uvedený na začiatku marca, One Touch 535 v júlI a One Touch 735 s One Touch 332 v septembri.