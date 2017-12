Perimeter – stratégia pre fajnšmekrov

17. feb 2003 o 15:12 Juraj Chrappa

Ak ste sklamaní zo súčasného vývoja real-time strategického žánru, neprinášajúc okrem žiarivej grafiky a vyšších hardwarových nárokov v podstate nič nové (C&C Generals – recenzia čoskoro, SimCity 4), mali by ste zbystriť pozornosť pri hre s názvom Perimeter. Niečo také ste ešte zaručene nevideli.

Celá hra od názvu, cez príbeh až po spôsob hrania, sa nesie v znamení originality. Perimeter je vo svojej hlbokej podstate real-time stratégia zasadená do pôvodného science-fiction sveta s epickým príbehom. Ten sa krúti okolo jednej “šťastnej” civilizácie, ktorej sa podarilo uniknúť z umierajúcej Zeme a nájsť si nový domov v istých Psychosférických svetoch. Čo ju však odlišuje od súčasných strategických “hitov”?

V prvom rade je to teramorfing – v reálnom čase meníte herné prostredie, využívate ho ako zdroj energie a zároveň – v RTSkách snáď prvýkrát - aj ako priameho účastníka boja. Teramorfovať dokážu špeciálne jednotky, rôzne geologické procesy a explózie. Po obsadení územia a potrebných úpravách prostredia si nad ne postavíte nepreniknuteľné ochranné polia zabraňujúce vstupu nepriateľských jednotiek.

Keď hovoríme o jednotkách, tie sa takisto vymykajú zavedeným štandardom. Zväčša ovládate skupinu jednotiek, aby ste sa vyhli nekonečnému klikaniu na každého jedného panáčika, a hrali na vyššom strategickom levely. Vďaka vyspelým nanotechnológiam dokážete jednotky upravovať rovno na bojisku. Otvárajú sa vám tak nové taktické možnosti, ktoré umožňuju lepšie využívať zdroje podľa aktuálnej situácie. Môžete tak zabudnúť na klasický “vyťaž-postav-znič systém” lezúci ostrieľaným stratégom úspešne na nervy už dlhé roky.

Napriek tomu, že hru vyvíja ruská firmička K-D Lab, technické spracovanie by malo byť na špičkovej úrovni - vlastný grafický engine využíva schopnosti najnovších 3D akcelerátorov. Hudobné spracovanie by malo potešiť najmä fanúšikov elektronickej hudby (Čo iné by ste chceli ku sci-fi?).

Čo na to hovoríte? Pochybujem, že ste niekto niekedy hrali niečo podobné. Perimeter vyzerá veľmi sľubne, dúfajme len, že všetka tá originalita nebude na škodu a hrateľnosť bude minimálne na takej úrovni ako originalita. Uvidíme... v druhom kvartáli 2003.