ČR: Drahé licencie UMTS

Česká vláda požaduje od budúcich prevádzkovateľov sietí GSM šesť miliárd a sedemsto tisíc korún za každú licenciu na prevádzkovanie sietí tretej generácie (3G). Keďže Eurotel, RadioMobil a Český Mobil dali najavo, že nie sú ochotní zaplatiť viac ako 3 mil

17. júl 2001 o 16:22 ČTK, mobil.cz

iardy korún, vyzerá to tak, že domáce licencie na 3G sú nepredajné. Takéto ceny by mali aj tvrdý dopad na hospodársku situáciu krajiny. Operátori sa orientujú podľa štúdie investičnej banky Merrill Lynch. Tvrdia, že keby sa orientovali podľa priemerných cien dosiahnutých v Európe, potom by mohla byť cena za licenciu v ČR okolo 80 miliónov eur, teda približne 2,8 miliardy Kč), co považujú za rozumnú cenu.

Česká republika ponúka záujemcom celkovo štyri licencie na prevádzkovanie sietí tretej generácie (UMTS, 3G), každú za 5 miliárd. Minister dopravy a spojov Schling v tejto súvislosti tvrdí, že je asi desať uchádzačov o prevádzkovanie týchto sietí. Domáci operátori GSM a väčšina českých analytikov už dlho upozorňuje, že takéto požiadavky sú nereálne; vláda však počíta s príjmom 20 miliárd do rozpočtu za licencie UMTS.



Priebeh podobných výberových konaní v Európe však potvrdzuje, že takéto očakávania sú naivné. Minulý týždeň sa v Grécku predali namiesto štyroch licencií len tri a v Maďarsku vláda výberové konanie na UMTS zrušila úplne. Vláda ČR ponúka súčasným operátorom licencie za vyššiu cenu, ale so zárukou, že nebudú musieť kupovať ďalšie licencie. Cena je však taká, že ju prevádzkovatelia GSM takmer určite nezaplatia.

Na Slovensku navrhli naši ekonomickí ministri predať licencie UMTS formou aukcie. Počítajú s tým, že dražba sa ukončí do polovice budúceho roku. Tender má v ČR dva stupne. Prvým krokom je ponuka licencii spoločnostiam Eurotel, RadioMobil a Český Mobil, druhým krokom je dražba nepredaných licencií. Český telekomunikačný úrad ako riadiaci orgán tendra preto vyhlási teraz druhé kolo výberového konania. Aukcie sa môže zúčastniť hocikto, vrátane Eurotelu, RadioMobilu a Českého Mobilu.

Vyvolávacia cena licencie bude v tomto prípade pät miliárd korún. Rovnako ako v prvom kole bude však povolenie na prevádzkovanie 3G spojené s pevne danými termínmi zahájenia prevádzky a zahájenia poskytovania služieb, co prináša budúcim operátorom ďalšie komplikácie. S prihliadnutím na záujem zahraničných spoločností o vstup na domáci telekomunikačný trh, globálnemu vývoju v tejto sfére a súčasnej situácie v ČR sa však javí očakávanie českej vlády ako nereálne. Pokiaľ by sa vláde podarilo získať za licencie čiastku okolo 15 miliárd korún, mohla by to považovať za úspech. Podaktorí však budú za úspech považovať aj 10 miliárd.