Južná Afrika sa zriekla domény

Vláda Juhoafrickej republiky sa po mesiacoch bezvýsledneho sporu vzdáva svojich nárokov na doménu southafrica.com. Stalo sa tak zjavne po tom, ako newyorský súd predpovedal pre Juhoafrickú republiku negatívny výsledok.

Americká firma Virtual Countries prevádzkuje pod touto doménou (zaregistrovanou v roku 1995) informácie o turistike. Firma už zaregistrovala viac ako 30 názvov krajín ako domény a zostavila podobné ponuky.

Zdá sa, že zodpovedné osoby zistili až pred niekoľkými mesiacmi, že southafrica.com je tiež vo vlastníctve firmy. Ešte v počiatku obžaloby hovorili zástupcovia vlády o imperializme a neokolonializme, keďže len 3 zo 45 afrických štátov vlastnia práva na vlastný názov s príponou .com. Južná Afrika žiadala, aby názvy rozvojových krajín pod príponou .com boli navrátené ich „právoplatným“ vlastníkom. Všeobecne žiadala, aby domény, ktoré obsahujú mená krajín, mohli byť k dispozícii len týmto krajinám. Ako už v marci tohto roku uviedol denník New York Times, nielan africké národy nevlastnia domény s vlastným názvom. Z 55 štátov na zozname má takúto doménu len Austrália.

V práve sa cítila byť aj americká firma a obžalovala juhoafrický Úrad pre turistiku. Týmto chcela firma Virtual Countries predísť tomu, aby Juhoafrická republika získala doménu naspäť. Táto obžaloba bola síce newyorkským súdom zamietnutá, ale súd dal najavo aj to, že Južná Afrika nezíska doménu späť ani pre súdom, ani pred ICANN-komisiou. V marci tohto roku to vyzeralo pre Južnú Afriku celkom nádejne. Mnohí hovorili o vrátení domény alebo finančnom odškodnení. Teraz sa však museli Juhoafričania stiahnuť.