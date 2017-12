Počítačové programy ovládané pohybmi očí

Ľudia, ktorí sú kvôli poraneniu mozgu nemohli komunikovať so svojim okolím, tak urobiť teraz môžu. Umožní to systém, ktorý vyrobil elektroinžinier a neurofyziológ Andrew Junker pôvodne pre armádu, ...

17. júl 2001 o 17:36 ne

Ľudia, ktorí sú kvôli poraneniu mozgu nemohli komunikovať so svojim okolím, tak urobiť teraz môžu. Umožní to systém, ktorý vyrobil elektroinžinier a neurofyziológ Andrew Junker pôvodne pre armádu, aby uľahčil pilotom riadenie ich leteckých prístrojov pomocou najnebadanejších pohybov očí a svalov tváre. Odborníci Sunderlandskej Univerzity poukázali na úspech terapie v príslušnej štúdii.

„Cyberlink“ znázorní najjemnejšiu svalovú aktivitu pohybmi kurzoru na obrazovke. Zovretie sánky, zvraštenie obočia, dokonca aj dotyk podnebia jazykom vyvoláva elektrické impulzy. Tieto sú merateľné ako vlny EMG. Podobne vznikajú tzv. vlny EOG, keď sa pohybujú oči, vlny EEG pri mozgovej činnosti. Cyberlink zaznamenáva tieto dáta cez senzory v čelenke, ktorú ovinú pacientovi okolo hlavy. Malá linka prenáša signály do boxu v modemovej veľkosti, kde sú digitalizované, zosilnené a separované. Cez druhú linku „putujú“ spracované signály nakoniec do počítača.

Špeciálna myš CAT (Cyberlink Actuated Tracker) umožňuje obsluhovať každý Windows Software: Ak sa pohnú oči do ľava, kurzor na obrazovke tento pohyb nasleduje. Ak pacienti mrknú, dostne kurzor informáciu, že pohyb je ukončený. Druhým mrknutím je odštartovaný ďalší pohyb kurzoru. „Kliky“ sa dejú ľahkým podvihnutím obočia. Jedno mrknutie predstavuje jeden klik, dve mrknutia dvojité kliknutie a tri výber písmena alebo pojmu. Doteraz zapojili výskumníci do programu spolu 45 pacientov. Štyria boli skoro úplne odrezaní od vonkajšieho sveta, urobili však prvé pokroky. Jeden pacient, ktorý sa prebral z kómy so značným poškodením mozgu, je už schopný komunikovať so svojou rodinou.