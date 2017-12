Konečne oponentúra k elektronickému podpisu

Bratislava 17. júla (TASR) - Takmer 10 mesiacov trvalo, kým sa iniciatíva poslancov pripraviť návrh zákona o elektronickom podpise stretla s oponentúrou v podobe právnej normy pripravenej vládnym kabinetom.

17. júl 2001 o 15:39 TASR

V slovenskom právnom poriadku neexistuje právna norma, ktorá by jednoznačne pripúšťala alebo zakazovala elektronickú formu dokumentácie pri právnych úkonoch, no pravdou je aj fakt, že neexistuje preukázateľná nespornosť elektronického podpisu a jeho uznanie všetkými účastníkmi. To má odstrániť príslušná právna norma, o ktorej budú poslanci rokovať na prvom jesennom zasadaní od 4. septembra.

Pri klasických právnych úkonoch dochádza k ich potvrdeniu vlastnoručným podpisom, ktorého pravosť sa najčastejšie overuje u notára alebo prostredníctvom orgánov štátnej správy. Pri elektronickom podpise je potrebné zabezpečiť, aby bol považovaný za jednoznačný identifikačný znak osoby, ktorá vstupuje do právneho vzťahu. Preto sa v celom systéme objavuje tzv. overovateľ informácií - dekodér základných informácií transformovaných radom písmen a čísiel. Vznikne certifikačný úrad, ktorý bude mať dohľad nad bezpečnosťou poskytovaných služieb z hľadiska zabezpečenia identifikácie osôb - podľa vládneho návrhu zákona by to mal byť Národný bezpečnostný úrad. Existovať budú dva kľúče vygenerované majiteľom podpisu, pričom ten verejný bude slúžiť k jeho identifikácii. Moderná kryptografie tak výrazne ovplyvní diaľkové vykonanie obchodných transakcií i výmenu elektronických dát. Fyzický aj elektronický podpis budú právne rovnocenné.