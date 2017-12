Najlepšie hry roka 2002 - podľa HRY.SME.sk

Každý rok volíme najkrajšie dievča, najlepšieho speváka, speváčku. Dokonca to zašlo tak ďaleko, že si môžete zvoliť aj tvár televíznej obrazovky. Keď sa bližšie pozrieme na zábavný priemysel (film, hudba, hry) zistíme, že ľudia radi bilancujú najlepšie ve

ci predchádzajúceho roku. Preto sme sa rozhodli, že aj my vám prinesieme náš pohľad na najlepšie hry minulého roku.

Skromne a len za seba prehlásim, že rok 2002 bol na kvalitné a hlavne originálne hry dostatočne chudobný. Každá hra bola niečoho kópiou a ani ospevovaný Warcraft 3 (recenzia) nedopadol až tak, ako sa od neho očakávalo. Lenže nechcem tu rozosievať pesimistické "kecy" a radšej budem dúfať, že budúci rok bude minimálne o 100% lepší ako rok 2002. Ale poďme už na jednotlivé hry, ktoré nás, redaktorov, zaujali.

First-person-shooter hra roka 2002: No One Lives Forever 2 (recenzia)

Bez debaty treba uznať, že FPS sú medzi hráčmi najobľúbenejšie hry. Ide o dostatočne jednoduchú a adrenalínovú zábavu, aby zaujala hráčov i divákov. Z výsledkov je jasné, že zvíťazila akčná bondovka v čele s hlavnou hrdinkou Cate Archer. No One Lives Forever 2 ukázal chrbát aj takým peckám ako Medal of Honor alebo Jedi Knight 2. Víťazstvo je to podľa mňa zaslúžené, lebo Cate sa mi zdala zábavná a hlavne nebola po určitom čase nudná. Veľa sa očakávalo od Medal of Honor, ale táto herná adaptácia na Spielbergov film Zachráňte vojaka Ryana nemala až takú dávku hrateľnosti ako Bond v sukni. Na treťom mieste sa radujú všetci priaznivci Hviezdnych vojen, pre ktorých predstavoval Jedi Knight 2 doslova spasenie. Trochu prekvapil neúspech Unreal Tournament 2003, ktorý je zameraný primárne na multiplayer a možno aj preto sa nedostal ku každému hráčovi, ale kto ho skúsil, môže len potvrdiť, že ide o špičkovú hru.

Nominácie na FPS roka 2002:

Battlefield 1942

Jedi Knight 2

Medal of Honor: Allied Assault

No One Live Forover 2

Unreal Tournament 2003



Akčná hra z pohľadu tretej osoby roka 2002: Grand Theft Auto 3 (recenzia)

V tejto sekcii bolo najťažšie vybrať tú najlepšiu hru, ale podarilo sa. Grand Theft Auto 3 bolo veľkým favoritom a poradilo si aj s kontroverznou českou Mafiou. Každý si uvedomuje hlavnú myšlienku hry, ktorú v skutočnom živote asi ťažko aplikuje, ale v hre je to zábavné. Ukradnite si vlastné auto a preháňajte sa v ňom po živom mestečku. Mafia spôsobovala rozruch už asi rok a treba priznať, že ide o najočakávanejšiu hru od našich západných susedov. Mafia však výborne zvládla aj morálne hľadisko, ktoré jej bolo čiastočne vyčítané. The Thing je hra, ktorá čerpá zo známeho hororu zo začiatku 80. rokov. Ak sa radi bojíte, je táto hra ako stvorená pre vás, lebo strach tu má vplyv aj na jednotlivé postavy. Posledné hry Sillent Hill 2 a Hitman 2 sú kvalitné tituly, ale prišli na trh až tesne pred záverom roku a preto si nedokázali vybudovať rozsiahlejšiu základňu hráčov - to ale neznamená, že ide horšie tituly.

Nominácie na hry z pohľadu tretej osoby:

Grand Theft Auto 3

Hitman 2

Mafia: City of Lost Heaven

Silent Hill 2

The Thing



Adventúra roka 2002: Syberia

Adventúr vyšlo minulý rok málo a preto bolo dosť ťažké vybrať tých 5 titulov, ktoré by mali byť medzi nominovanými. Ale nemusíme sa báť, lebo na tento rok je pripravených už zopár titulov, ktoré jednoznačne vravia, že je na čo sa tešiť. Prvé miesto si za minulý rok bez problémov vybojovala Syberia, hra od firmy Microids. Námetom bola hra podobná výbornej adventúre The Longest Journey, ale nedosiahla jej kvalitu. Aj tak však ide o výbornú adventúrku, ktorá stojí za vašu kúpu. Runaway: A Road Adventure je titul, ktorý vyšiel koncom roka a hovorí sa o ňom ako o nástupcovi Broken Swordu - kreslená grafika + ovládanie dvoch postáv. Polda 4 je českou hrou, ktorá konečne zvážnela a ukázala nám, že českí tvorcovia vedia vykúzliť aj niečo iné ako trápnu vtipnú adventúru s priblblým fízlom ako hlavnou postavou. Prekvapil neúspech Simona 3D a Post Mortem, ale nie všetko je dokonalé.

Nominácie na adventúru roku 2002:

Polda 4

Post Mortem

Runaway: A Road Adventure

Simon Sorcerer 3D

Syberia



RPG roka 2002: Elder Scrolls III: Morrowind

Súťaž o najlepšie RPG bola prekvapujúco napínavá a minulý rok sa nám zrodilo dosť veľa kvalitných RPGčiek, čo sa nestalo dlhé obdobie predtým. Titul si zaslúžene odviezol Morrowind, ktorý ani neprekvapil. Očakával sa herný hit a aj ním bol. Detailná a nádherná grafika, podmanivá hudba, vysoká hrateľnosť a výborná atmosféra rozhodli a Morrowind je na rok 2002 kráľom RPG titulov. V pozadí sa držal akčný "klikfest" Dungeon Siege, ktorý je tiež prezývaný Diablo 3D. O tretie miesto boli veľké ťahanice a skončilo sa to remízou. Nevedeli sme sa rozhodnúť, ktorý titul si zaslúži bronz a preto sme zvolili kompromis - Arx Fatalis aj Neverwinter Nights spolu okupujú tretiu pozíciu. Arx Fatalis ide po vzore klasických dungeonov a Neverwinter Nights vsádza na podporu hráčov, ktorý môžu vytvárať s priloženým editorom vlastné dobrodružstvá. Wizardry 8 je dungeon pre hardcore hráčov, ktorý nedávno vyšiel aj v českej mutácií. Icewind Dale 2 spolu s Divine Divinity tvoria skupinku izometrických RPGčiek, takže ak máte radi takýto typ "role-playing hier", máte favoritov, aj keď sa neumiestnili na bodovaných miestach.

Nominácie na RPG hru roka 2002:

Arx Fatalis

Divine Divinity

Dungeon Siege

Elder Scrolls III: Morrowind

Icewind Dale 2

Neverwinter Nights

Wizardry 8 CZ



Simulátor roka 2002: Combat Flight Simulator 3

V simulátorch zvíťazil čierny kôň Microsoftu - Combat Flight Simulator 3. Ak radi lietate a máte poriadnu mašinu, tak nemusíte ani chvíľu váhať a kúpiť si tento simulátor. Ako druhý sa umiestnil už šiesty diel Need for Speed s podtitulom Hot Pursuit 2. Akčné závodenie je zábavné a preto sa na treťom mieste objavuje Rallisport Challange s nádhernou grafikou. Ukázalo sa, že uprednostňujeme radšej zábavnosť pred tvrdou realitou (tej si užijeme za volantami dosť) a preto sa na ďalších miestach umiestnili simulátory zo sveta formúl. Ktorá hra simuluje tieto závody lepšie, vám neviem povedať, isté však je, že obe sú kvalitné.

Nominácie na simulátor roka 2002:

F1 2002

Grand Prix 4

IL 2 - Sturmovik

Microsoft Combat Flight Simulator 3

Need For Speed: Hot Pursuit 2

Rallisport Challange



Športová simulácia roka 2002: FIFA 2003

EA Sports so svojimi sériami hokejov, futbalov a basketbalov kraľuje v každej športovej hitparáde už po dlhé roky. Dnes sa však niečo zmenilo. FIFA síce s NBA kraľuje naďalej, ale tohtoročná NHL nám pripravila veľké sklamanie. Je to ohromná škoda (hlavne po našom zlate... Slovenskooooooooo!!!) a ja len dúfam, že to nepostihne aj ostatné hry od EA. Na tretie miesto sa preto vyhupol skejter Tony, ktorý si svoje miesto obhájil na jednotku. Inak sa viac kvalitných produktov v tejto sekcii neurodilo a znovu nám zostáva len čakať, či sa niekto postaví týmto športovým modlám.

Nominácie na športovú simuláciu roka 2002:

FIFA 2003

NBA 2003

iNHL 2003

Tony Hawk Pro Skater 3

World Cup 2003



Real-time stratégia roka 2002: Warcraft 3: Reign of Chaos (recenzia)

O víťazovi v tejto kategórií bolo jasné odvtedy, čo vyšiel Warcraft 3. Táto stratégia s prvkami RPG vytlačila na druhé miesto aj nepriame pokračovanie Age of Empires s názvom Age of Mythology. Obe tieto hry sa presunuli do 3 rozmerov a treba uznať, že neprišli o nič a len si polepšili po vizuálnej stránke. Obe sa tiež odklonili od podstaty svojich starších bratríčkov a skúsili ísť po trochu menej vyšliapanej cestičke. Stronghold: Crusaders prekvapil svojou hrateľnosťou, ale chybičkou krásy bolo, že ak ste vlastnili pôvodnú hru, bol pre vás nový Stronghold zbytočný. Robin Hood si vzal základ zo starých Commandos a po ich vzore sme mohli taktizovať a prebíjať sa hordou nepriateľov so známym zbojníkom na čele.

Nominácie na real-time stratégiu roka 2002:

Age of Mythology

Emperor: Rise of the Middle Kingdom

Robin Hood: The Legend of Sherwood

Stronghold: Crusaders

Warcraft 3: Reign of Chaos



Turn-based stratégia roka 2002: Heroes of Might and Magic 4

Známa fantasy stratégia od 3DO zabodovala aj minulý rok. Už jej štvrté pokračovanie znovu presvedčilo hráčov, že je tou najlepšou turn-based stratégiou na trhu. Niektorí hráči aj recenzenti však naznačujú, že sú tu aj lepšie tituly ako napríklad Age of Wonders 2 alebo Disciples 2, lenže HoMaM 4 má obrovskú základňu hráčov. Medieval: Total War je nepriamym potomkom Shoguna - taktickej hry s obrovskými armádami. A napokon na tretej priečke sa nám umiestnila stará dobrá Civilizácia 3, ktorá síce nedosahuje kvalít svojich predchodcov, ale aj tak ide o veľmi kavlitnú hru o dobývaní, teda "civilizovaní", sveta.

Nominácie na turn-based stratégiu roka 2002:

Civilization 3

Medieval: Total War

Heroes of Might and Magic 4

Age of Wonders 2

Disciples 2: Dark Prophecy

A to je na tento rok všetko. Dúfam, že sa stretneme aj o rok a budeme mať dostatok titulov, z ktorých si budeme vyberať svojich favoritov. Ak si myslíte, že váš názor je iný, počkajte si na čitateľskú anketu. Tá sa objaví už čoskoro, a hlasovať nebudete len tak, ale o zaujímavé vecné ceny. Dovidenia o rok!