Interview s Čedičom – šéfredaktorom webu Češtiny.cz (1. časť)

Čedič, vlastným menom Radek Zelycz, je na českej hernej scéne známy svojím dlhodobým vedením serveru Češtiny.cz, ktorý sa stal najväčšou zbierkou amatérskych českých a slovenských prekladov na území našej bývalej federácie. Rozprávali sme sa s ním o vzrastajúcom počte profesionálne lokalizovaných hier, o (i)legálnosti amatérskych prekladov a dokonca aj o tom, do akej miery ho trápi impotencia. Nech sa páči... Najosobnejší rozhovor s Čedičom, aký ste kedy čítali...

Začnime trochu osobnejšie. Máš vlastnú rodinu? Koľko máš rokov? Kde pracuješ a akú školu si vyštudoval?

Čedič: Uff, koukám, hned na začátek hromadná otázka. Tak, nejprve bych chtěl pozdravit čtenáře vašeho webmagazínu a doufám, že češtině budou všichni rozumět, u nás v Čechách občas mají mladší čtenáři se slovenštinou problémy. (Pôvodne sme chceli Čedičove odpovede preložiť kvôli mladším čitateľom do slovenčiny, ale nakoniec sme sa rozhodli inak, aby sme neporušili prirodzenosť jeho vyjadrení – pozn. autora.)

Tak ale k otázce. Rodinu mám, tedy jestli se za rodinu dá považovat několikaleté soužití s přítelkyní. Děti zatím ne, ale pracuje se na tom. Patřím už mezi odrostlejší vrstvu hráčů, blížím se ke 32 rokům. Jinak jsem vystudoval jako mechanik elektronických zařízení, převedeno do normální řeči prostě opravář televizí, rádií atd.



Správna odpoveď. Trápi ťa impotencia?

Čedič: No, já doufám že ne, zatím jsem s tím nikdy problémy neměl. Snad až za hodně let se můžete zeptat znovu.

To som sa pýtal, aby sme sa mohli pochváliť, že sme uverejnili najosobnejší rozhovor s Čedičom v dejinách :). Ako dlho už vedieš Češtiny.cz?

Čedič: Dlouho. Jojo, už je to fakt dlouho a občas mám nutkání zkusit zas něco jiného. Ale drží mě u toho přízeň čtenářů i samotných překladatelů.

Ako si sa k tomu dostal? Nakoniec, môžeš nám povedať aj stručne históriu webu Češtiny.cz a zároveň aj tú tvoju ako prekladateľa a zberateľa. Čedič: Taková otázka padne vždycky, takže se opět pokusím o stručné shrnutí. Před několika lety jsem si domů pořídil ke svému počítači i přístup k internetu. Pochopitelně asi jako každý, i mě zaujala možnost vytvořit si své vlastní internetové stránky. Tenkrát ještě na českém internetu nebyla taková možnost free prostorů a tak mé první stránky vznikli na americkém freewebovem serveru XOOM. Ze svých herních začátků se mi na disku povalovalo pár češtin, jak mnou vytvořených, tak především pozbíraných všude možně. Říkal jsem si, že by je mohlo využít více lidí a tak jsem je na své stránce nabídl ke stažení. Zájem opravdu byl a začali se mi ozývat i další, kteří vytvořili i jiné češtiny a považovali za dobrý nápad je skrze jednu stránku nabízet dále. Takže archív překladů, nejen českých, ale i slovenských, se začal rozrůstat. Se serverem XOOM ovšem byli potíže, vypadával a sem tam se ztratili všechna data. Podařilo se mi domluvit slušný prostor na českém serveru Freeweb.Cz a tak došlo k prvnímu přesunu stránek. Archívů přibývalo, došlo k prvnímu rozdělení sekcí na abecedu. Tenkrát jsem vše tvořil čistě v html, takže při každé úpravě bylo potřeba nahrávat celé stránky. Po nějaké době mě kontaktoval Vreco (Zdeněk Polách ex-šéfredaktor Bonusweb.cz - pozn. chrupi), právě rozjížděl svůj rozvíjející se webmagazín BonusWeb a nabídl mi spolupráci, především neomezený prostor, vysokou rychlost, doménu a další věci. Tím začala spolupráce s BonusWebem, která trvá dodnes. Za tu dobu se událo spousty výrazných změn, především přechod na vynikající redakční server Genesis 2, odpadla tak pracná a časově náročná html tvorba stránek a vše se tvořilo a tvoří pomocí šablon a článků, dále vznikli diskuze, které jsou svým charakterem asi jedny z nejlepších na českém internetu, což oceňuje i konkurence. V současné době, jak možná i čtenáři vědí, dochází k výrazné grafické úpravě celé rodiny serverů BonusWeb, dále se úspěšně rozjel projekt BW profi (placený přístup) a chystá se pořád něco nového.

Ktorú hru si preložil ako prvú?

Čedič: Bohužel, práce okolo provozu takového velikého serveru znemožňuje se naplno věnovat nějakému překládání, spíše tak maximálně někdy vypomoci, například s Grim Fandangem, dokonce i velmi malou částí Fallouta 2, přeložil jsem Tomb Raider 1... Spíše se ale podílím na případné organizaci či vypomůžu s propagací nebo umístěním češtiny do nějakého herního časopisu. Musíš pochopit, že já jsem normálně pořád zaměstnán v jiné firmě a server je jen můj časově náročný koníček. Proto bohužel musím i odmítat nabídky na spolupráci na překladu, které mi sem tam přicházejí. Zbytečně bych dotyčné zdržoval, však to víš sám, jak dlouho jsi ze mě páčil tenhle rozhovor.

Nesvrbí ťa pri srdci, keď zverejňuješ toľko češtín a slovenčín? Mám tým na mysli to, že nevznikli všetky so súhlasom autorov prekladaných hier a aplikácii a teda ich zverejnenie nemusí byť legálne.

Čedič: Myslíš tím, zda se bojím překlady zveřejňovat a případného trestního postihu?



Áno.

Čedič: Mohu ubezpečit, že v žádném případě. Především za dobu působení serveru jsem se vždy snažil přistupovat ke všemu v rámci zákona i s ohledem na práva výrobců her či programů a hlavně, troufám si tvrdit, že se všemi distributory her i se značnou částí distributorů programů vycházím dobře, vzájemně se informujeme a hlavně plníme dané slovo. To se týká i amaterských překladatelů. Za vše asi hovoří to, že jsme se my, nebo u nás publikující překladatelé podíleli na oficiální tvorbě překladů pro distributory, někteří původně amaterští tvůrci již dokonce překládají pro ně profesionálně. Respekt distributorů jsme si získali i třeba tím, že do her, které vycházejí již v češtině, amaterské překlady nezveřejňujeme (šlo by právě o výše zmiňované porušení zákona) a zase naopak, distributorům nevadí, když vydáváme překlady do her, které oni nepřelozili, ba naopak, kolikrát i vyjdou vstříc a pomůžou oni nám, třeba dodáním překladatelských kitů či domluví povolení u samotných výrobců. Takto se znažíme postupovat i vůči zahraničí a až na skutečné vyjímky nám povolení ke zveřejnění dávají vcelku bez problémů. Pokud se někdo z nich proti zveřejnění ohradí, a my se s ním nedomluvíme, respektujeme to, a ač nás to mrzí, překlad nevydáme nebo ho stáhneme. Ale jde o skutečné vyjímky, počítající se na pár kusů za všechny ty roky. Další „právní“ ochranu činíme i pro publikující autory, snažíme se jim pomoci třeba když někdo bez jejich svolení začne šířit či dokonce prodávat jejich tvorbu, „ukradne“ jejich preklad a vydává ho za svůj a podobně.

Mám za to, že počet prekladov hier – kvalitných amatérskych prekladov – klesá. Myslíš, že je to tým, že počet profesionálne prekladaných hier, ktorých lokalizáciu majú na starosti distribútori v Čechách a na Slovensku stále stúpa? (V tejto súvislosti ich však na Hry.sme.sk musíme pochváliť.) Dokonca aj niektorí – niekdajší amatérski – prekladatelia, ako si povedal, už prekladajú „za prachy“. Nie si z tejto skutočnosti aj trochu smutný, možno by si mal už hľadať nový job namiesto toho na Češtiny.cz?

Čedič: Ale to je dobře, o to jsme celou dobu usilovali, podporujeme to a je to i náš cíl. Je možné, že jednou už nebude server, jako jsou Češtiny.cz, potřeba, bud tím, že vše budou distributoři lokalizovat anebo budou všichni umět anglicky, či jiný cizí jazyk. Takže že bych byl smutný, to rozhodně ne, je spousty dalších aktivit, které můžu zkusit a rozhodně nepočítám, že celý život budu tvořit server Češtiny.cz. Něco se vždycky najde, každopádně pro mě to je pořád jen koníček, já normálně pracuji a server dělám ve svých volných chvilkách. A to, že někteří překladatelé to dnes mají jako svou práci a překládáním se živý? Proč ne, komu se poštěstí, aby se jeko koníček stal i jeho prací? Hráči na tom naopak vydělají, překlad pak dělá někdo, kdo hrám opravdu rozumí a je to na výsledku i vidět.

