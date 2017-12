The Sims Superstar – urobte si zo Simákov celebrity

Obrovský úspech simulátora ľudského života The Sims sa dočkal už piatich tematicky ladených datadiskov. EA Games práve oznámilo, že v máji vyjde datadisk šiesty. The Sims Superstar spraví z vašich Simákov supervhiezdy šoubiznisu.

14. feb 2003 o 11:06 Juraj Chrappa

Najnovšou témou pre neuveriteľný šiesty simsoidný datadisk je šoubiznis. Vďaka tomuto poslednému rozšíreniu môžete zo svojich ľudkov vychovať rockovú hviezdu, filmovú celebritu alebo žiadanú topmodelku.

Samozrejme v hre nájdete množstvo nových postáv, predmetov a činností nevyhnutných pre správny život hviezd každého druhu. Ak by som to mal v skratke zhrnúť, z postáv asistujúcich Simom, sa tu objaví napríklad extravagantný módny návrhár, “hitový” producent alebo maniakálny režisér. Život hviezd by bol nekompletný bez nechutných paparazziov, skupín obdivovateliek a nejakých tých posadnutých fanúšikov. Charaktery sú ladené vtipne, s nadhľadom, tak ako celá gamesa. Hviezdne chúťky Simov budete môcť ukojiť množstvom drahých “hlúpostí”, ako sú potápačský simulátor či umelecká zbierka, alebo ich poslať na bahnový, parový kúpeľ a všetko to zavŕšiť masážou.

Po prvýkrát sledujete Simákov až do práce. Najprv musia podpísať dohodu s agentom, pretože každá hviezda (aj potenciálna) potrebuje biznis agenta. Nasleduje návšteva v mestskom štúdiu, ktoré si môžete upravovať podľa ľubovôle a kariéra sa môže začať. Či bude úspešná závisí len na vás.

Nový datadisk The Sims Superstar vyjde v máji 2003. K hraniu tradične potrebujete pôvodnú, a určite už riadne opotrebovanú, verziu Simsov.