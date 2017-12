Highland Warriors - gajdy, sukne, stredovek a stratégia

Highland Warriors je hra od ambiciózneho programátorského tímu SE-Games, o ktorom podľa mňa v budúcnosti budeme ešte niečo počuť. Teraz sa však venujme prítomnosti a hre, realtimeovej stratégii zo stredovekého Škótska, ktorú nám títo vývojari pri

14. feb 2003 o 9:56 Tomáš Koza

Highland Warriors je hra od o v ešte sa však a zo nám pripravili.

Highland Warriors je RTS odohrávajúca sa v Škótskej vysočine v čase, keď roztrieštené škótske klany bojovali medzi sebou. Keď nakoniec došlo k tomu, že Škótov zjednotil William Wallace, začali sa boje proti Angličanom. Hra sa skrátka odohráva v období plnom krvi a hrdinstva, v období, keď ešte aj ženy museli vedieť narábať s mečom. Celú túto škótsku históriu si môžete prejsť v 4 kampaniach po 8 misiách, čo je dokopy celkom slušný počet. Zahrať si môžete za tri škótske klany alebo za Angličanov. Na prvý pohľad to vyzerá celkom zaujímavo a lákavo, ale navzdory zaujímavému príbehu sú všetky misie jednotvárne a ide v nich v podstate len o to, aby ste vybudovali základňu, postavili čo najviac jednotiek a poslali ich na nepriateľskú základňu. Toto je, žiaľ, jedna zo stránok, ktorej sa autori dostatočne nevenovali.

Ako som už spomínal, Highland Warriors je real-time stratégia (RTS). RTS vo svojej podstate veľmi podobná Age of Empires (AoE) alebo najnovšiemu Age of Mythology (recenzia). Samozrejme, že aj tu ťažíte podobné suroviny, staviate podobné jednotky atď. Od týchto dvoch hier sa však líši v niektorých detailoch. Za prvé v Highland Warriors sa môžete len v malej miere venovať vylepšovaniu jednotiek, vylepšovať môžete len samotných bojovníkov. Nemôžete im vylepšiť zbroj z bronzovej na železnú, ako to bolo v AoE2. Nemôžete ani kúpiť proletárom nové čakany alebo sekery. Možno len detail, ale na celkovej hrateľnosti sa odrazí. Ale aby som sa nevenoval len negatívam, v Highland Warriors sú aj niektoré pozitívne rozdiely. Hra obsahuje drobné RPG prvky. Každá jednotka zbiera skúsenosti, robotníci prácou a bojovníci bojom. S pribúdajúcimi skúsenosťami rastie sila útoku. Ak robotník dosiahne určitú hranicu skúseností, môžete mu za určitý obnos kúpiť „master craftsman“ certifikát, s ktorým rastie chuť do práce a zvyšuje sa tým pádom aj produkcia. To je do istej miery aj kompenzácia, za neprítomnosť upgradov.

Ako v každej RTS, aj v tejto je hlavným prvkom hry boj a armáda. Zloženie armády je podobné ako v iných stratégiách, s jedným malým rozdielom. Prevažná väčšina jednotiek (aj tých radových) má špeciálne schopnosti. Napríklad Rangeri môžu stavať barikády proti kavalérii, kopijníci môžu nahodiť obrannú pózu, v ktorej majú zlepšené vlastnosti proti jazde. Kušisti si môžu nakúpiť špeciálne strelivo, s ktorým majú zlepšený útok a pod. Samozrejme, nesmú chýbať druidi, ktorí vedia vyvolávať mocné kúzla. Zaujímaví sú hráči na gajdách, ktorý pozdvihujú morálku vojakov. Obdobnú funkciu má anglický vlajkonosič.

Podľa môjho názoru je hra ladená dosť jednoducho. Či už to bol zámer, alebo nie, je určená hlavne hráčom, ktorí sa nechcú trápiť so zbytočným plánovaním útoku a vyberaním jednotiek a zaujímajú sa hlavne o boj. Hra obsahuje aj editor máp, ktorý je taktiež veľmi jednoduchý až primitívny. Schválne som použil slovo editor máp, a nie editor misií, pretože žiadne komplexné misie v ňom nevytvoríte a je tu len na to, aby sa nefrflalo, že žiadny nie je.

Grafika: 8 / 10

Grafika je asi najlepšou stránkou tejto hry. Pri maximálnom zoome si môžete vychutnať detaily objektov a jednotiek vyrážajúce dych. Vyzdvihnúť by som chcel hlavne tie jednotky. Môžete stáť zoči-voči krvilačnému bojovníkovi a pozorovať škrabance na jeho brnení alebo meči. Po oddialení sa, pochopiteľne, zhorší grafika, ale aj tak je to veľmi slušné. Okrem približovania môžete s kamerou aj ľubovolne rotovať. Vyzdvihnúť by som chcel animáciu. Robotníci vykonávajú všetky činnosti úplne prirodzenými pohybmi, podobne sú na tom aj bojovníci. Skvelá je aj animácia pri ničení budov. Tie sa naozaj postupne rúcajú, kúsok za kúskom odpadávajú časti, až nakoniec zostanú len trosky. Žiadne náhle zmenenie vzhľadu na trochu popraskanú budovu a potom explózia, to teda nie! Grafika a hlavne engine hry má aj temné stránky. Veľmi často sa vyskytujú grafické bugy. Voda je asi najotrasnejšia, akú som kedy videl. A v neposlednom rade je to náročnosť hry na hardvér, hlavne na pamäť. Aj keď máte pomerne slušný PC, hra sa svojvoľne rozsekáva. Špeciálne v prípade, ak si počas boja označíte čo i len jednu jednotku, FPS vám rapídne klesne.

Interface: 5 / 10

Interface hry ma poriadne naštval už v hlavnom menu. Problém je v tom, že v menu sa dosť často nedá klikať na niektoré položky. V praxi to vyzerá asi tak, že si chcete povedzme spustiť singleplayer. Na singleplayer sa , bohužiaľ, nedá kliknúť. Musíte sa preto preklikať cez iné položky, napríklad si pozriete, ako máte nastavenú grafiku, vrátite sa a potom vás hra MOŽNO do toho singleplayera pustí. Samotný HUD v hre je trochu neohrabaný, pretože zaberá príliš veľa miesta na hernej obrazovke. Bohužiaľ, počas hry nemôžete ani meniť žiadne nastavenie, takže výsledok je taký aký, je.

Hrateľnosť: 6 / 10

Hrateľnosť hry nie je úplne najhoršia, ale čosi v nej chýba. Celá je až príliš jednoduchá, čo mne osobne veľmi nepasuje. Misie v kampani sú až príliš monotónne a neverím, že existuje veľa ľudí, ktorým sa bude chcieť hrať 32 misií, ktoré sú v podstate o tom istom. Na nejaký ten čas vás Highland Warriors určite zabaví, ale revolúciu v živote od neho nečakajte.

Multiplayer: 3 / 10

Hra podporuje hru po LANe aj internete, ale to je asi tak všetko. Nemôžete čakať žiadne extra zaujímavé módy. Zabudnúť môžete aj na zábavu pri hre po sieti, na to sú tu iné, oveľa lepšie stratégie.

Zvukové efekty: 7 / 10

Je to taký mierny nadpriemer. Všetky jednotky majú svoje vlastné zvuky, samozrejme, počas bojov počuť rinčanie mečov a výkriky mužov. Pri práci zase zvuky pracovných nástrojov. Skrátka nič prevratné, ale ani nič katastrofálne. Na zvukoch mi prekáža len jeden malý detail. Samozrejme, ak si označíte väčšiu skupinu akýchkoľvek jednotiek, ozývajú sa vám spoločným hlasom. Problém je, že ten hlas je mužský, takže ak si označíte skupinku piatich farmárok, vykrikujú ako banda neohrabaných bojovníkov.

Hudba: 8 / 10

Hudobný sprievod sa do tejto hry presne hodí. Keďže sa dej odohráva v Škótsku, celý čas nebudete počuť nič iné ako škótske gajdy, čo bude niektorým jedincom možno prekážať. Autori mysleli aj na také prípady a hudba sa dá, pochopiteľne, vypnúť.

Inteligencia & náročnosť: 6 / 10

Celá kampaň mi pripadala dosť jednoduchá. Určite nebude veľa takých misií, ktoré budete opakovať, ak vôbec na také narazíte. Inteligencia nie je najvyššia, či už ide o A. I. vašich jednotiek, alebo neateľa. Občas sa stáva, že počas boja niektoré jednotky len tak stoja, čo nie je práve najpríjemnejšie. Ako to už býva, počítač nikdy nevymyslí nič geniálne, typické sú bezhlavé útoky malých skupiniek, ze už od čias Red Alerta.

Záverečný verdikt: 7 / 10

No a tým, ktorí sa dostali až sem, dlhujem ešte pár „múdrych“ slov na záver. mohla byť viac než len skvelá , keby sa jej autori venovali o trochu viac. Odstránili chyby, trochu oživili kampaň a hru motnú. Takto z toho máme len dnuchú hru pre nenáročných hráčo, ktorým neprekáža, že robia stále t isté, a majú radi peknú grfiku.