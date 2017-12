Čečenská internetová stránka začala operovať zo serveru v Litve

13. feb 2003 o 19:11 © TASR 2003

Vilnius 13. februára (TASR) - Litovská polícia a obchodní lídri dnes zamietli ruské obavy z čečensky orientovanej internetovej stránky operujúcej z Litvy, bývalej sovietskej republiky.

Majitelia spoločnosti Microlink Data poskytujúcej internetové služby v hlavnom meste Litvy Vilnius súhlasili s udelením hostingu Kaukazskému centru na svojom servere. Politické obavy Ruska nepovažujú za dôvod na zrušenie dohody.

"Všetko je založené na komerčných vzťahoch. Internetová stránka neporušuje zákony našej krajiny," povedal riaditeľ spoločnosti Alvydas Vitkauskas pre tlačovú agentúru Associated Press a dodal, že spoločnosť rešpektuje slobodu prejavu.

Kaukazské centrum platí za hostingové služby mesačne 1500 dolárov. Vitkauskas povedal, že spoločnosť o dohode informovala litovské ministerstvo bezpečnosti a dostala plný súhlas ju prijať.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu vyhlásilo, že stránka "propaguje akcie čečenských bojovníkov, ktorí majú za cieľ zničiť normalizačný proces v Čečensku," uviedla agentúra AP.

Ruské sily ustúpili z odtrhnutej ruskej republiky po vojne v rokoch 1994-96, keď kontrolu v krajine prebrali separatisti. Vojaci sa vrátili v roku 1999 po invázii do Dagestanu a smrteľnom bombovom útoku na bytový dom, ktorý pridelili za vinu čečenským rebelom.

Vitkauskas povedal, že spoločnosť je pripravená okamžite zrušiť zmluvu, ak operátori spravia niečo zlé. Internetová stránka pôvodne pracovala zo serverov v USA a Británii, odtiaľ ju však odstránili po obvinení z rozposielania tisícok otravných e-mailov internetovým užívateľom na celom svete.

Konzervatívny člen parlamentu Andrius Kubilius priznal, že ruským úradom sa nemusí páčiť myšlienka čečenskej stránky operujúcej z Litvy, pobaltského štátu s 3,5 milióna obyvateľov, avšak to by podľa neho nemalo narušiť vzťahy. "Bolo by veľmi nesprávne nedať tým ľuďom možnosť vyjadriť sa," povedal.