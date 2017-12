Siemens predstavuje na veľtrhu CeBIT nové produkty a riešenia

Spoločnosť Siemens Information and Communications (I and C) predstavuje na tohtoročnom veľtrhu CeBIT (12. až 19. marca 2003) inovačné komunikačné technológie, ktoré zákazníkom umožnia rozbehnúť nové podnikateľské aktivity a maximalizovať zisky.

13. feb 2003 o 15:25

Spoločnosť Siemens Information and Communications (I and C) predstavuje na tohtoročnom veľtrhu CeBIT (12. až 19. marca 2003) inovačné komunikačné technológie, ktoré zákazníkom umožnia rozbehnúť nové podnikateľské aktivity

a maximalizovať zisky. Novinky predstavia aj tri skupiny spoločnosti I and C – Information and Communication Networks (IC Networks), Information and Communication Mobile (Siemens mobile) a Siemens Business Services (SBS).

Mobilné telefóny

Siemens vystavuje na veľtrhu CeBIT 2003 štyri nové mobilné telefóny s jednoznačným zameraním na dizajn, módnosť a zábavu. Nekonvenčné tvary a nové farby sú hlavnými znakmi týchto mobilných telefónov. Počínajúc extravagantným a módnym vzhľadom až po exkluzívnosť a eleganciu tých najšpičkovejších produktov sa spoločnosť Siemens mobile na všetkých úrovniach sústreďuje na dizajn, emotívne pôsobenie a inováciu. Cieľom prepojenia dizajnu s novými technológiami je poskytnúť maximálnu zábavu, ako napríklad v prípade integrácie audio a video prehrávača. Vzrušenie a kreativita, nové ponímanie zvuku, módne doplnky, „x-trem“ hry a ďalšie nové aplikácie, to všetko je odpoveď spoločnosti Siemens mobile na očakávania a želania spotrebiteľov vyplývajúce z nového životného štýlu.

Jednou z noviniek, ktoré budú na tohtoročnom veľtrhu CeBIT predstavené, je atraktívny miniatúrny telefón. V telefóne so sexy posuvným dizajnom a klávesnicou pripomínajúcou šperk sa spája jednoduchá obsluha s luxusom a eleganciou. Prístroj zároveň poskytuje to najlepšie z komunikácie.

Bezdrôtové produkty

Aj tento rok patria nové produkty určené na bezdrôtovú hlasovú a dátovú komunikáciu v domácnosti medzi zlaté klince veľtrhu CeBIT. Siemens predstavuje novú generáciu produktov s pôsobivým dizajnom a vlastnosťami. Spoločnosť Siemens mobile predstaví na veľtrhu CeBIT 2003 svoju víziu „mobile life @ home”: od jednoducho ovládateľných produktov, ktoré sú určené výhradne pre potešenie z komunikácie, až po vysoko komfortné zariadenia, ktoré ponúkajú mnohé pohodlné voľby a bezdrôtové zariadenia pre domáce siete. Tieto umožnia každému členovi domácnosti jednoduchý a rýchly prístup na internet.

Bezdrôtové moduly

TC45 JAVA je prvým dvojpásmovým rádiovým modulom na svete, ktorý funguje v sieťach GSM alebo GPRS a podporuje Java 2 Micro Edition (J2ME). Tento rádiový modul dokáže rovnako dobre spracovávať dáta ako zabezpečovať komunikáciu. Tým, že podporuje otvorený štandard Java, podstatne uľahčí prácu vývojových pracovníkov v takých oblastiach, akými sú telemetria a telematika. Ušetrí im čas a hardvér, pretože TC45 JAVA im poskytuje kompletnú, hotovú platformu, ktorú možno integrovať prostredníctvom J2ME s ich špeciálnymi aplikáciami. Vývojoví pracovníci sa môžu plne venovať svojím špeciálnym aplikáciám a prinášať tak na trh nové výrobky omnoho rýchlejšie.

Modulová technológia od spoločnosti Siemens mobile ponúka podporu pre výrobcov mobilných telefónov. Ako doplnok k modulu GSM/GPRS dostávajú zákazníci referenčný dizajn pre mobilné telefóny, ktorý im môže slúžiť ako východisko pri vývoji ich vlastných produktov. S pomocou konfiguračného nástroja a softvérovej knižnice dokážu vývojoví pracovníci nastaviť MMI („Man Machine Interface“) a súčasne aj jednotlivé položky v rámci menu mobilného telefónu a navrhovať ich individuálne.

MC45, prvý trojpásmový modul s technológiou GPRS pre siete GSM na svete, v súčasnosti našiel jedinečnú sféru uplatnenia: modul umožňuje bezdrôtovú komunikáciu v mobilných telefónnych organizéroch (Mobile Phone Organizers – MPO) určených pre užívateľov so zhoršeným zrakom, ktoré vyvinula spoločnosť Pemstar. MPO umožňuje nevidiacim využívať špeciálne funkcie, vďaka ktorým môžu ľahšie komunikovať prostredníctvom e-mailu alebo SMS správ, telefonovať v pohybe a viesť si svoj elektronický kalendár.

Návštevníci veľtrhu CeBIT sa budú môcť presvedčiť o univerzálnosti bezdrôtových modulov prostredníctvom špeciálneho testu „Otestujte si svoju silu“. Vďaka využitiu modulu s programom Java bude každý súťažiaci dobre informovaný o sile svojho úderu, stave hry a šanciach na víťazstvo.

Inovačné mobilné dátové služby

V spojitosti s dvoma scenármi na úrovni koncového zariadenia prezentuje Siemens sériu nových mobilných dátových služieb:

„Enterprise Scenario“ (Podnikový scenár) predstavuje služby na monitorovanie a lokalizáciu prepravovaného tovaru ako aj navigačný systém, ktorý možno použiť s PDA alebo so smartphonom vo vnútri alebo mimo auta. Po prvý raz sa predstavuje riešenie spájajúce multimedia messaging a služby viazané na lokalitu (location-dependent services): prostredníctvom mobilného zariadenia je možné posielať obrázky, ktoré obsahujú ďalšie informácie o aktuálnej pozícii odosielateľa. Vďaka tomu je príjemca po stlačení tlačidla navigovaný na miesto, kde sa nachádza odosielateľ.

Scenár „Community Fan Portal“ (Portál fanúšikov komunity) ukazuje, ako možno uspokojiť záujmy určitej komunity, v tomto prípade fanúšikov futbalového klubu, prostredníctvom mobilných dátových služieb. Navyše, prostredníctvom MMS albumu (multimedia messaging services) je možné posielať a uchovávať MMS obrázky ako aj tóny zvonenia a pracovať s nimi. Aplikácia Photo Map (foto mapa) umožňuje užívateľom priradiť ich MMS obrázky k miestam na zemepisnej mape. „Community Fan Portal“ je dôkazom toho, že je možné skombinovať rôzne mobilné dátové služby, akými sú WAP, SMS, MMS (Multimedia Messaging Services), instant messaging a video streaming, rovnako inteligentne, ako je možné vytvoriť úplne novú príležitosť na podnikanie.

Najnovšie výsledky vývojových aktivít divízií mobilných telefónov, bezdrôtových produktov, bezdrôtových modulov a riešení predstavuje Siemens Information and Communication Mobile (Siemens mobile) na veľtrhu CeBIT 2003 v hale 26, v stánku A.31.