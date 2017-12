Motorola C332

Spoločnosť Motorola uviedla v januári na náš trh low-endový telefón určený pre mladú generáciu pod označením C332. Tento telefón síce patrí medzi lacnejšie modely pre menej náročných klientov, no od konkurencie sa líši zaujímavou inováciou.

Motorola sa totiž rozhodla do tohto telefónu pridať USB konektor na pripojenie k počítaču.

A takúto možnosť vám iné značky neponúknu (nepočítame Nokiu 5510, ktorá má USB konektor na prenos MP3).

Otestovali sme preto pre vás tento telefón, ktorý sme na test dostali spolu s notebookom IBM T23. Táto kombinácia nám umožnila otestovať spomínané prepojenie cez USB. Začnime však poporiadku.

Modely radu C3xx sa vyznačujú možnosťami, ktoré inde nenájdete – výmenou krytu zmeníte tvar telefónu. Tento výborný nápad Motoroly umožňuje s C3xx skutočné zázraky – telefón môžete podľa nálady, ale aj pohlavia kedykoľvek zmeniť na elegantný hranatý mobil s imitáciou pokovenia (predáva sa pod označením C331) alebo na veselú arašidku, ktorú má u nás v ponuke Orange (tvarom sa skôr hodí pre ženy, predáva sa pod označením C332, krytov je viac, amli by sa dovážať aj na Slovensko).

Telefónu dominuje malý grafický displej s vysokým rozlíšením, ktorý je podsvietený efektnou oceľovo bielou farbou. Klávesnica je tvrdšia, no perfektne reaguje na dotyk. Klávesy sú rozmiestnené tak, že na nich môže písať aj človek s hrubšími prstami. Ovládanie menu zabezpečujú štyri smerové tlačidlá s potvrdzovacím tlačidlom v strede.

Menu telefónu je textové, no v jeho hlavnej vetve dopĺňajú text jednoduché animované ikonky. Orientácia v ňom je veľmi rýchla a prehľadná. Staršie telefóny Motoroly mali menu veľmi nelogické, zdá sa však, že sa Motorola polepšila a jej nové telefóny tento hendikep nemajú. I keď, chybičky sa nájdu aj v modeli C332. Najvýraznejšou je nelogické výber a potvrdzovanie akcie dvomi tlačidlami. Ako na potvoru stlačíte intuitívne práve to tlačidlo, ktoré je nesprávne. Jednoduchšie by bolo, ak by potvrdzovanie a výber akcie obsluhovalo iba jedno tlačidlo.

Funkcie

I keď je model C332 malý a určený skôr na základné telefonovanie, disponuje množstvom praktických funkcií. Pamäť telefónu obsiahne 100 záznamov na telefónne čísla. Mobil podporuje posielanie EMS v najnovšom formáte 5.0. Pri písaní SMS môžete použiť 10 preddefinovaných správ a prediktívnu funkciu iTap. Do povinnej výbavy patrí ešte kalkulačka, konvertor meny a záznamník s pripomienkovačom.

Motorola C332 ide s dobou a podporuje 16-tónové polyfonické zvonenia, pričom si dala záležať na ich výbere a z ponuky 35 kúskov si vyberie doslova každý.

Ak by ste si náhodou nevybrali, model C332 má ďalšiu zaujímavú aplikáciu – MotoMixer. Je to jednoduchý mixážny pult, pomocou ktorého si namixujete vlastné zvonenie. Z ponuky sa dá vybrať základný hudobný motív, v ktorom potom mixujete jednotlivé hudobné nástroje. Pred samotným mixovaním odporúčame naštudovať si návod, bez ktorého sa mixovanie zmení na chaotické stláčanie tlačidiel :-) Výsledok je pri troche šikovnosti vážne počúvateľný. Namixovanú melódiu si možno pomenovať a uložiť.

Medzi ďalšie zábavné funkcie patria sťahovateľné animované šetriče obrazovky a tapety, stihanuť sa dajú aj nové zvonenia. Motorola však všetky multimédiá spoplatňuje.

Hry sú v telefóne tri: Astrosmash, Snood 21, MotoGP. Aj keď ich obmedzuje čiernobiely displej, dá sa s nimi zabaviť (nám najviac sadla motorkárska MotoGP – vo farebnej verzii je v Motorole T720).

V telefóne je aj prehliadač WAP vo verzii 1.2.1 a GPRS 4+1. Práve GPRS v kombinácii so zabudovaným USB konektorom robí tento model mimoriadne atraktívny pre všetkých, ktorí uvažujú o využívaní GPRS prístupu na internet.

Telefón je totiž v porovnaní s konkurenčnými modelmi s pripojením cez COM port oveľa šikovnejší. Z našich skúseností môžeme povedať, že pripojenie cez COM port je komplikované a nestabilné, tak pri inštalácii ako aj v spoľahlivosti zapojenia. Pripojenie cez USB je naopak jednoduché, rýchle a môžete ho vykonať kedykoľvek za chodu počítača, pričom jeho operačný systém sám rozozná pripojené zariadenie a automaticky ho nainštaluje. Windows, samozrejme, nemajú zakomponovaný ovládač, preto Motorola dodáva vlastný v inštalačnom balíčku. Inštalácia pripojeného telefónu je jednoduchá a rýchla, nie je na nej čo pokaziť. V operačnom systéme sa telefón hlási ako USB modem. Stačí nakonfigurovať niektoré detaily podľa pokynov mobilného operátora a môžete surfovať. Pripojenie na internet cez Motorolu C332 je bezproblémové a stabilné.

Jedinou slabinou telefónu je batéria typu Li-Ion s kapacitou 600 mAh. Pripojenie na internet cez GPRS ju citeľne vyčerpáva a práve s ohľadom na možnosť USB pripojenia mohla byť Motorola veľkorysejšia a v telefóne ponúknuť výkonnejšiu batériu. Nuž, je to daň za nízku cenu telefónu spolu s ďalším obmedzením, ktoré nepoteší experimentátorov: cez USB kábel možno telefón používať iba ako GPRS modem, nedajú sa doň presúvať súbory ako obrázky alebo zvonenia.

Zhodnotenie

V každom prípade je Motorola C332 šikovný telefón, ktorý ponúka výborný pomer kvalita/cena. V porovnaní s konkurenciou (napríklad telefónmi Sony Ericsson T200 alebo Siemens C55) obstojí a dokonca príjemne prekvapí miernym nadštandardom funkcií.

Klady

Rozmery a váha

Kvalitne podsvietený displej a klávesy

Inovatívne funkcie pre mladých: MotoMixer a zmena tvaru telefónu podľa krytu

USB konektor

Zápory

Poddimenzovaná batéria