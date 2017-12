Bill Gates chce financovať výskum najhorších chorôb 21. storočia

Hlavný akcionár Microsoftu, jeho šéf a údajne najbohatší človek na svete Bill Gates, prejavuje značnú veľkorysosť pri podpore rôznych verejnoprospešných aktivít. Akokoľvek takéto správanie stimuluje vhodne nasmerovaná daňová sústava USA, veľká časť granto

12. feb 2003 o 22:30

v vyplýva z nesporného porozumenia darcu (a jeho poradcov) tomu, kde treba momentálne „zatlačiť“, ak vládne a iné oficiálne štruktúry problém ignorujú, alebo na jeho riešenie nestačia. Súčasne to predpokladá aj schopnosť vžiť sa do situácie ľudí v núdzi. Ohniskom týchto aktivít je nadácia The Bill and Melinda Gates Foundation.

Gates teraz predložil iniciatívu s cieľom výrazne zmierniť ľudské utrpenie najmä v rozvojových krajinách. Na jej vyhlásenie podľa komentára časopisu Science využil nedávne Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose. Gatesa inšpiroval príklad Davida Hilberta, nemeckého matematika, ktorý sa v roku 1900 rozhodol podnietiť rozvoj svojej disciplíny formuláciou súboru nevyriešených problémov. Ten potom poháňal rozvoj matematiky po celé desaťročia.

Gatesov návrh však vôbec nie je abstraktný. Jeho kľúčovou zložkou je zostaviť zoznam „Veľkých výziev“, približne desiatich konkrétnych vedeckých projektov, ktoré, ak by uspeli, môžu značne znížiť chorobnosť a jej sociálne dôsledky na celom svete. Zoznam by mali počas pol roka podľa najprísnejších objektívnych kritérií zostaviť a následne uverejniť špičkoví vedci. Okolo vybraného hlavného riešiteľa by potom vznikli pracovné tímy, ktoré by sa počas najbližších 3 až 4 rokov intenzívne venovali určitému problému.

Bill Gates sa zaviazal, že každému tímu poskytne 20 miliónov USD. Na tlačovej konferencii spomenul, že výskum niektorých najhorších chorôb trpí chronickým nedostatkom financií. Prvými cieľmi by mohli byť: vývoj lieku, ktorý by zabránil opätovnému prepuknutiu latentnej tuberkulózy alebo produkcia geneticky upraveného komára, odolného voči prvokom spôsobujúcim maláriu.

Ohlasy kompetentných odborníkov na novú Gatesovu iniciatívu sú nadšené. Podľa jedného z nich má Gates „fascinujúci nápad, peniaze a správnych ľudí“.

(urb)