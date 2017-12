Pravidelné holenie svedčí o zdravšom živote

Muži, ktorí sa holia každý deň, žijú zdravšie. K tomuto zaujímavému záveru sa dopracovala štúdia vedcov, o ktorej informovali londýnske Times.

12. feb 2003 o 22:30

Tí zástupcovia silnejšieho pohlavia, ktorí sa pravidelne neholia, sú o 30 percent náchylnejší na srdcové choroby a majú až o 70 percent vyššie riziko mozgovej porážky. Je to spôsobené sčasti ich nedbanlivým životným štýlom, ale možno aj tým, že ak sa naozaj nepotrebujú holiť každý deň, zrejme nemajú dosť hormónov, ktoré ich chránia pred chorobami.

Tím vedcov, vedený profesorom Shahom Ebrahimom z University of Bristol, v rokoch 1980-2000 sledoval 2 438 waleských mužov vo veku 45 až 59 rokov. Vedci chceli zistiť rizikové faktory srdcových chorôb, preto skúmali najmä životný štýl, stravovanie a zvyky mužov. Do roku 2000 zomrelo 835 ľudí, čo je 34,3 percenta. Z tých, ktorí sa pravidelne neholili, však zomrelo až 45,1 percenta (mužov s bradou do týchto štatistík nezahrnuli).

Vedci zistili, že muži, ktorí sa neholia pravidelne, majú väčší sklon k fajčeniu a manuálnej práci, menej ich láka manželstvo a sex. Väčšinou sú nižší a mávajú často angíny. Ale aj keď výskum zobral do úvahy tieto rozdiely, zostala v štatistike „diera“, najmä pokiaľ ide o podstatne vyššie riziko mozgovej porážky u tých, čo sa pravidelne neholia. Hypotéza a chýbajúcich hormónoch nie je overená. (ač)