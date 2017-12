Najtvrdší diamant je z Japonska

Diamanty, zložené z väčšieho počtu kryštálov (polykryštalické), všeobecne bývajú tvrdšie a tuhšie ako diamanty jednokryštálové. Pre využitie v priemyslu sú teda oveľa užitočnejšie. Problém však spočíva v tom, že v prírode sa vyskytujú ešte oveľa zriedkave

12. feb 2003 o 22:30 ZDENĚK URBAN

jšie ako bežné diamanty. Ich syntetická produkcia je veľmi prácna a pomalá, navyše doteraz vyrábané umelé polykryštalické diamanty majú parametre iba na úrovni bežných jednokryštálových diamantov, alebo ešte horšie.

V časopise Nature ponúkli riešenie japonskí vedci na čele s Tecuom Irifuneom z Ehime University v Macujame. Už za niekoľko minút syntetizovali čisto sintrovaný polykryštalický diamant (sintrovanie spekanie práškovitých látok, zväčša kovov, do súdržného celku pri teplotách pod teplotou topenia). Dosiahli to priamou premenou grafitu pri stálom tlaku 12-25 gigapascalov a stálej teplote 2300-2500 stupňov Celzia. Surovinou bol polykryštalický grafit s čistotou 99,9995%, produktom priehľadná bezfarebná fáza. Táto fáza je čistý kubický diamant. Tvoria ju zväčša jemné zrnkové kryštály priemeru 10-20 nanometrov, iba na niekoľkých miestach ich nahrádza lamelová textúra približne desaťkrát väčších pozdĺžnych kryštálov. Pri nižších ako spomenutých teplotách bola výsledkom syntézy nepriehľadná a tmavosivo sfarbená zmes kubických a hexagonálnych diamantov s malým podielom stlačeného grafitu. Tvrdosť priehľadnej fázy dosahuje 110 až 140 gigapascalov prakticky na všetkých miestach testovanej vzorky (jednokryštálové diamanty mávajú tvrdosť 60-120 gigapascalov, no len na špecifických miestach, čo závisí od kryštalografickej roviny a smere merania).

Na báze takýchto supertvrdých polykryštalických diamantov, stabilných až do teploty 1200 stupňov Celzia, bude možné vyvinúť novú generáciu rezných a leštiacich nástrojov, ako aj vedeckých aparatúr pre použitie vo vysokotlakovom prostredí.