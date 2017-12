MMSky aj na pevnú linku

V Taliansku by malo byť už od budúceho roku možné zasielať obrázkové správy (MMS) aj cez pevné telefónne linky. Telecom Italia založil spolu so spoločnosťami Deutsche Telekom, Philips a Siemens firmu Forum F-MMS , ktorá by mala navrhnúť univerzálny techno

12. feb 2003 o 22:30

Písmo: A - | A + 0 logický štandard umožňujúci výmenu správ medzi mobilnými a pevnými telefónmi. (čtk)