SimCity 4 – doprajte si vlastné mesto

SimCity – legenda medzi budovateľskými hrami – hladí srdce mierumilovných stratégov už veľmi dlhú dobu. Jej medializované štvrté pokračovanie je konečne na svete a všetci „sim-závisláci“ by si mali dať naň pozor – je totiž prudko návykové.

16. feb 2003 o 15:30 MICHAL GARDIAN

Pre neznalých veci – vašou drogou sa stane budovanie prosperujúceho mesta na zelenej lúke. Samozrejme, nejde len o nejaké stavanie domčekov medzi stromami, ale o zodpovednú prácu kombinujúcu úlohy starostu, projektanta, šikovného stratéga a dobrého biznismana.

Všetko totiž limituje finančný rozpočet. Ten sa síce dá prekročiť za cenu dlhov, ale to vašu popularitu medzi občanmi to určite nezvýši a štrajkujú veľmi radi. Oveľa lepšie je pomaly, s rozvahou budovať všetky základné časti mesta, priemyselnú, obchodnú aj obytnú zónu. Rozumne investovať do rozvoja dopravy, vzdelania, oddychu, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a podobne.

Problémom sa, pochopiteľne, nevyhnete ani takto, aspoň vás však nebude čakať rýchla cesta k bankrotu. Našťastie, v hre nájdete aj poradcov pre jednotlivé atribúty vášho mesta, ktorí sa často ozývajú aj s rozumnými návrhmi na riešenie kríz.

Začiatočníkov poteší aj veľmi intuitívne a prehľadné ovládanie prevzaté z hry The Sims. Príbuznosť s touto hrou je zvýraznená aj možnosťou „vysadiť“ medzi bežných obyvateľov mesta až päť špeciálnych „simákov“, ktorí vás informujú z pozície klasického občana.

Najväčší pokrok oproti predchádzajúcim častiam, prirodzene, nastal v grafickom spracovaní. To síce stále nie je kompletne 3D, ale až maniakálne podrobná 2D grafika s výborným zoomovaním a zopár 3D prvkami uspokojí oko aj náročného hráča. Uvedomíte si to najmä, keď sa vaše mesto začne potešiteľne rozrastať a vy budete pozorovať všetkých tých drobných ľudkov, ako spokojne kráčajú ulicami alebo na ihrisku hrajú basketbal.

Veľmi atmosféricky pôsobí aj striedanie dennej doby alebo rôznorodé živelné pohromy, ktoré môžete len tak z nudy na mesto zoslať. Ku všetkým činnostiam vám bude hrať príjemná nevtieravá hudba a potešia aj výstižné zvukové efekty. Škoda len, že od predchádzajúcich častí sa hra príliš málo odlišuje. To ale nemôže zarytého „simsitáka“ odradiť a nováčika to nemusí zaujímať.