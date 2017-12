Sony Ericsson T300

Po štýlových no jednoduchých modeloch T200 a T600 ponúka Sony Ericsson na našom trhu prvý telefón z tohto radu s farebným displejom – T300. Dizajnovo nie je T300 ničím výnimočná – výrobca kládol skôr doraz na funkcie ako na štýl.

12. feb 2003 o 16:28 Marián Pavel - SME online

Po štýlových no jednoduchých modeloch T200 a T600 ponúka Sony Ericsson na našom trhu prvý telefón z tohto radu s farebným displejom – T300. Dizajnovo nie je T300 ničím výnimočná – výrobca opäť kládol skôr doraz na funkcie ako na štýl. Telefón má malý displej s rozlíšením 101 x 67 bodov, ktorý zobrazuje iba 256 farieb (štandard je dnes 4096 farieb, pričom telefóny vyššej triedy disponujú 65.000 farbami a v lete sa majú na trhu objaviť telefóny, ktoré budú zobrazovať 256 000 farieb).

Klávesnica je z plastu, no ovláda sa ľahko, pohodlne a presne. V porovnaní s T68 má T300 nový joystick, ktorý je oveľa presnejší a mäkší – menu telefónu sa s ním ovláda fakt výborne.

Menu telefónu je takmer zhodné s T68, v T300 sa nám zdalo citeľne rýchlejšie.

Funkcie

T300 má už tradične množstvo funkcií, na ktoré konkurencia už zabudla a ktoré vám spríjemnia život – medziinými praktickú správu kontaktov na SIM karte a v telefóne, možnosť kopírovania z/na SIM a kontrolu pozícií. Z nových multimediálnych funkcií telefónu budú mať radosť všetci používatelia GPRS – T300 podporuje posielanie a príjem MMS (odoslať môžete aj vlastné fotografie po pripojení externého fotoaparátu MCA-20) a odosielanie a príjem e-mailov (telefón podporuje formáty SMTP, POP3 a IMAP4). WAP 1.2.1 je na takom malom displeji síce použiteľný aj vo farbe, no veľký zážitok si od browsovania nesľubujte. Okrem MMS podporuje telefón aj starší formát obrazových správ EMS. Zaujímavé je, že dizajnéri do T300 zakomponovali aj ďalšiu technológiu na prenos dát – HCSCD, ktorú masívne podporuje konkurenčná Nokia (HCSCD však na Slovensku ponúka iba EuroTel).

V telefóne sú ďalej už len bežné funkcie – jednoduchý záznamník udalostí, budík, kalkulačka, stopky, sms chat a spojené sms do jednej veľkej.

Ako jeden z mála vo svojej kategórii má T300 infarport, cez ktorý možno používať GPRS modem, ale aj posielať vizitky vo formáte vCard. Ďalšia mimoriadne podarená funkcia je možnosť konfigurácie telefónu cez konfeguračnú SMS. Takáto SMS vám napríklad ušetrí čas pri zdĺhavom konfigurovaní WAPu a MMS.

Personalizácia

Napriek nepríliš príťažlivému dizajnu umožňuje T300 meniť kryty. Ďalšie možnosti ponúka softvér telefónu – tradične si možno naprogramovať vlastné zrýchlené menu s najčastejšie používanými funkciami, farebný displej ponúka výber piatich farebných tém. Na plochu telefónu si možno uložiť obrázok ako wallpaper, nedajte sa odradiť chabým výberom na začiatku zoznamu, za škaredými čiernobielymi obrázkami sú uložené celkom podarené farebné (logiku takého usporiadania v telefóne s farebným displejom sme celkom nepochopili...). Podobná situácia je aj pri výbere šetriča obrazovky. Firemne nastavené hry sme nemali možnosť otestovať, pretože v testovanom telefóne neboli nainštalované. Mimochodom, do T300 si možno cez WAP nahrať vlastné obľúbené hry (návod je v manuáli k telefónu). Obrázky aj zvuky sa dajú jednoducho odoslať cez infračervený port alebo MMS, cez WAP možnos tiahnuť aj pozadie alebo screensaver telefónu (konečne prvý výrobca, ktorý umožňuje zábavu stiahnuť „zadarmo“ – pri prístupe cez WAP a GPRS platíte iba za stiahnuté dáta, nie za samotný obrázok, ak pristupujete na stránku s voľne šíriteľným obsahom). V telefóne je aj skladateľ zvuku, využijú ho však iba tí, ktorí poznajú noty :-)

T300 podporuje až 24-tónové polyfonické zvonenia, v zozname ich však je iba niekoľko (asi kvôli úspore pamäti). Firemne nastavené polyfónne zvonenia sú však v porovnaní s konkurenciou zvlášť podarené a využívajú všetky výhody dvadsiatichštyroch hrajúcich tónov naraz.

Batéria a výdrž

T300 má batériu typu Li-Pol s kapacitou 700 mAh. Výrobcom udávaný čas je 3 – 11 hodín hovoru a 250 – 400 hodín v pohotovostnom režime. V praxi sa nám laboratórne podmienky dodržať nepodarilo :-), v každom prípade však batéria T300 vydrží veľmi dlho a patrí k tým lepším. Nešťastne riešené je však jej uchytenie, pretože jej jednu časť na kontakt dotláča kryt a podľa skúseností užívateľov je kontakt slabý a v niektorých prípadoch batériu treba podkladať papierom.

Celkové hodnotenie

Plusy

Rýchle menu

Jednoduché ovládanie

Možnosť sťahovať zábavu cez WAP

Zdokonalený joystick

IrDA

Mínusy

Dizajn

Uchytenie batérie

Náš horúci tip: na internete sme pre vás našli super stránku pre majiteľov T300 s bohatým obsahom informácií a multimédií (zvonenia, obrázky) a zaujímavými hrami z Atari na adrese http://t300.webpark.sk/. Celý obsah stránky je zdarma.