TÚ udelil licencie na prevádzkovanie FWA firmám Nextra Wireless a Callino

16. júl 2001 o 18:52 TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) dnes vydal spoločnostiam Nextra Wireless, a. s. a Callino, s. r. o. licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA v úseku pásma 26 Ghz, ako aj na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete. Pre TASR to uviedol hovorca TÚ Roman Vavro.

"Vzhľadom na to, že spoločnosť Nextra Wireless sa vzdala možnosti podania opravného prostriedku voči rozhodnutiu TÚ, licencia nadobudla právoplatnosť dňom jej vydania," spresnil R. Vavro a dodal, že licencia Callino ešte právoplatnosť nenadobudla. Podľa neho spoločnosť GiTyCom, a. s. dostane licenciu až po zápise do obchodného registra.

Držitelia licencií sú povinní začať prevádzkovať sieť FWA aspoň v jednej lokalite do šiestich mesiacov od udelenia licencie a v rovnakom čase začať poskytovať telekomunikačné služby prostredníctvom siete FWA, pokiaľ si v ponuke do výberového konania neurčili termíny kratšie, ktoré im boli premietnuté do licencie. Licencie sa vydávajú na 20 rokov od dátumu nadobudnutia právoplatnosti, pričom držiteľ môže najmenej 60 dní pred ukončením ich platnosti požiadať úrad o jej predĺženie.

Držiteľ licencie je podľa R. Vavra povinný poskytovať službu rovnako všetkým záujemcom bez akejkoľvek diskriminácie a za rovnakých podmienok pre všetkých užívateľov a nesmie viazať poskytovanie jedného výkonu na prijatie iného výkonu.

